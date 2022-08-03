Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов - 03.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов
Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов
Для предотвращения атак беспилотников необходимо вести профилактическую работу и закрывать небо от дронов, объяснил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T07:15
2022-08-03T07:15
новости
севастополь
дроны
день военно-морского флота
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По мнению Леонкова, необходимо запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве прифронтовых регионов, таких как Крым.По словам эксперта, в России есть станции ПВО, способные перехватывать дроны, но, на данный момент, они используются, в основном, в Москве. Самая эффективная, по его мнению, мера предотвращения таких атак – профилактическая работа ФСБ.В День Военно-Морского флота РФ 31 июля беспилотник армии киевского режима нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, в результате были ранены 5 человек.Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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новости, севастополь, дроны, день военно-морского флота

Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов

07:15 03.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020". Стенд МИА "Россия сегодня"
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Для предотвращения атак беспилотников необходимо вести профилактическую работу и закрывать небо от дронов, объяснил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Леонкова, необходимо запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве прифронтовых регионов, таких как Крым.

"Должны остаться только те беспилотники, которые участвуют в боевых операциях. Чтобы не было ситуации, что под видом курортного сезона кто-то прошел и запустил дрон. Нужно это полностью запретить", - пояснил он.

По словам эксперта, в России есть станции ПВО, способные перехватывать дроны, но, на данный момент, они используются, в основном, в Москве. Самая эффективная, по его мнению, мера предотвращения таких атак – профилактическая работа ФСБ.
В День Военно-Морского флота РФ 31 июля беспилотник армии киевского режима нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, в результате были ранены 5 человек.
Полный текст интервью читайте здесь.
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 12:01
Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по СевастополюУдар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен с близкой дистанции, что может говорить о том, что в городе действуют украинские диверсанты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСевастопольдроныДень Военно-Морского Флота
 
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