https://ukraina.ru/20220803/1037211605.html

Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов

Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов - 03.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов

Для предотвращения атак беспилотников необходимо вести профилактическую работу и закрывать небо от дронов, объяснил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T07:15

2022-08-03T07:15

2022-08-03T07:15

новости

севастополь

дроны

день военно-морского флота

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По мнению Леонкова, необходимо запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве прифронтовых регионов, таких как Крым.По словам эксперта, в России есть станции ПВО, способные перехватывать дроны, но, на данный момент, они используются, в основном, в Москве. Самая эффективная, по его мнению, мера предотвращения таких атак – профилактическая работа ФСБ.В День Военно-Морского флота РФ 31 июля беспилотник армии киевского режима нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, в результате были ранены 5 человек.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037051533.html

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2022

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новости, севастополь, дроны, день военно-морского флота