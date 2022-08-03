https://ukraina.ru/20220803/1037097400.html

"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО

"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО - 03.08.2022 Украина.ру

"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО

Россия использует новейшее вооружение в СВО, но точечно, чтобы не задеть гражданское население, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру

2022-08-03T04:00

2022-08-03T04:00

2022-08-03T04:00

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По его словам, Россия использует новейшее вооружение на Украине, но РФ одна из немногих стран, которые воюют при сохранении города.Он рассказал, что РФ применяет новейшее оружие точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рф, новости, украина, оружие, сво