"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО - 03.08.2022 Украина.ру
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"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО
"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО - 03.08.2022 Украина.ру
"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО
Россия использует новейшее вооружение в СВО, но точечно, чтобы не задеть гражданское население, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
2022-08-03T04:00
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новости
украина
оружие
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По его словам, Россия использует новейшее вооружение на Украине, но РФ одна из немногих стран, которые воюют при сохранении города.Он рассказал, что РФ применяет новейшее оружие точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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рф, новости, украина, оружие, сво

"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО

04:00 03.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
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Россия использует новейшее вооружение в СВО, но точечно, чтобы не задеть гражданское население, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
По его словам, Россия использует новейшее вооружение на Украине, но РФ одна из немногих стран, которые воюют при сохранении города.
Мы в максимально щадящем режиме проводим подобные операции. И это действительно важно отметить, потому что если проводить в щадящем режиме, то использовать термобарическое оружие широко мы не можем, хотя оно у нас есть.
Александр Артамонов интервью
Александр Артамонов
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру"
Он рассказал, что РФ применяет новейшее оружие точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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