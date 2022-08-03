https://ukraina.ru/20220803/1037097400.html
"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО
"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО - 03.08.2022 Украина.ру
"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО
Россия использует новейшее вооружение в СВО, но точечно, чтобы не задеть гражданское население, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
2022-08-03T04:00
2022-08-03T04:00
2022-08-03T04:00
рф
новости
украина
оружие
сво
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По его словам, Россия использует новейшее вооружение на Украине, но РФ одна из немногих стран, которые воюют при сохранении города.Он рассказал, что РФ применяет новейшее оружие точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рф, новости, украина, оружие, сво
"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО
Россия использует новейшее вооружение в СВО, но точечно, чтобы не задеть гражданское население, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру