Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкОт Литовской ГРЭС высоковольтные линии уходят во все концы республики
Правительство Молдавии обсуждает с Киевом возможность закупок 100% необходимого объема электроэнергии, заявил 2 августа министр инфраструктуры Андрей Спыну.
По словам чиновника, Кишинев хотел бы заключить долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории непризнанной республики. Однако из-за сложностей с поставками газа из России этот контракт на данный момент под вопросом.
Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии.
В последнее время власти Молдавии завключают контракты с Молдавской ГРЭС лишь один-два месяца и на 70% объема, недостаток восполняется за счет поставок из Украины.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на услуги аудита провалился, Кишинев до сих пор не может его провести. Теперь у "Газпрома" есть основание в любое время остановить поставки газа в республику.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на услуги аудита провалился, Кишинев до сих пор не может его провести. Теперь у "Газпрома" есть основание в любое время остановить поставки газа в республику.