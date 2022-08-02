https://ukraina.ru/20220802/1037215383.html

Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины

Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины - 02.08.2022 Украина.ру

Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины

Правительство Молдавии обсуждает с Киевом возможность закупок 100% необходимого объема электроэнергии, заявил 2 августа министр инфраструктуры Андрей Спыну.

2022-08-02T15:38

2022-08-02T15:38

2022-08-02T15:38

молдавия

электроэнергия

украина

приднестровье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102141/36/1021413687_0:435:2093:1612_1920x0_80_0_0_dee47515faa7ac1098c6f5de485134ed.jpg

По словам чиновника, Кишинев хотел бы заключить долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории непризнанной республики. Однако из-за сложностей с поставками газа из России этот контракт на данный момент под вопросом.В последнее время власти Молдавии завключают контракты с Молдавской ГРЭС лишь один-два месяца и на 70% объема, недостаток восполняется за счет поставок из Украины.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на услуги аудита провалился, Кишинев до сих пор не может его провести. Теперь у "Газпрома" есть основание в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ukraina.ru/20220404/1033684834.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

молдавия, электроэнергия, украина, приднестровье, новости