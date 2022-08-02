Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037215383.html
Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины
Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины - 02.08.2022 Украина.ру
Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины
Правительство Молдавии обсуждает с Киевом возможность закупок 100% необходимого объема электроэнергии, заявил 2 августа министр инфраструктуры Андрей Спыну.
2022-08-02T15:38
2022-08-02T15:38
молдавия
электроэнергия
украина
приднестровье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102141/36/1021413687_0:435:2093:1612_1920x0_80_0_0_dee47515faa7ac1098c6f5de485134ed.jpg
По словам чиновника, Кишинев хотел бы заключить долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории непризнанной республики. Однако из-за сложностей с поставками газа из России этот контракт на данный момент под вопросом.В последнее время власти Молдавии завключают контракты с Молдавской ГРЭС лишь один-два месяца и на 70% объема, недостаток восполняется за счет поставок из Украины.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на услуги аудита провалился, Кишинев до сих пор не может его провести. Теперь у "Газпрома" есть основание в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ukraina.ru/20220404/1033684834.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102141/36/1021413687_0:239:2093:1809_1920x0_80_0_0_8690cd97049ea697e55094a33b0face5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
молдавия, электроэнергия, украина, приднестровье, новости

Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины

15:38 02.08.2022
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкОт Литовской ГРЭС высоковольтные линии уходят во все концы республики
От Литовской ГРЭС высоковольтные линии уходят во все концы республики - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Молдавии обсуждает с Киевом возможность закупок 100% необходимого объема электроэнергии, заявил 2 августа министр инфраструктуры Андрей Спыну.
По словам чиновника, Кишинев хотел бы заключить долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории непризнанной республики. Однако из-за сложностей с поставками газа из России этот контракт на данный момент под вопросом.
Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии.
Андрей Спыну
Министр инфраструктуры Молдавии
В последнее время власти Молдавии завключают контракты с Молдавской ГРЭС лишь один-два месяца и на 70% объема, недостаток восполняется за счет поставок из Украины.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на услуги аудита провалился, Кишинев до сих пор не может его провести. Теперь у "Газпрома" есть основание в любое время остановить поставки газа в республику.
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
4 апреля, 14:58
Президент Молдавии признала, что страна нуждается в российском газеПрезидент Молдавии Майя Санду 4 апреля на пресс-конференции признала, что страна не может отказаться от российского газа
 
МолдавияэлектроэнергияУкраинаПриднестровьеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
17:28В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины
17:27Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине
17:23Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа
17:16Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ
17:00Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
16:59Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
16:51Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа
16:50Что говорили об Украине в мире 2 августа
16:45Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
16:38В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
16:30Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ
16:22Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
16:21Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки"
15:55Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию
15:44Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ
15:40Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ
15:38Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины
15:23Ударил молотком – рубль. Военный эксперт о том, как США стреляют по России из HIMARS`ов
15:11Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
Лента новостейМолния