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Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа

Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа - 02.08.2022 Украина.ру

Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа

Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у софийских властей в кратчайшие сроки возобновить поставки газа по контракту с "Газпром экспортом", передает BNR 2 августа

2022-08-02T11:52

2022-08-02T11:52

2022-08-02T11:52

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Предприниматели Болгарии уже не единожды обращались к своим властям с этим требованием, так как без выполнения контракта страна не может быть обеспечена необходимыми объемами природного газа по релевантным ценами.Ранее болгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России. По его словам "евро дешевеет, а цены на топливо растут, к этому нужно привыкнуть. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики".

https://ukraina.ru/20220717/1036506314.html

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новости, газ, болгария, газпром