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Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа - 02.08.2022 Украина.ру
Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у софийских властей в кратчайшие сроки возобновить поставки газа по контракту с "Газпром экспортом", передает BNR 2 августа
2022-08-02T11:52
2022-08-02T11:52
2022-08-02T11:52
новости
газ
болгария
газпром
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Предприниматели Болгарии уже не единожды обращались к своим властям с этим требованием, так как без выполнения контракта страна не может быть обеспечена необходимыми объемами природного газа по релевантным ценами.Ранее болгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России. По его словам "евро дешевеет, а цены на топливо растут, к этому нужно привыкнуть. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газ, болгария, газпром
Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у софийских властей в кратчайшие сроки возобновить поставки газа по контракту с "Газпром экспортом", передает BNR 2 августа