Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа - 02.08.2022 Украина.ру
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Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа - 02.08.2022 Украина.ру
Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у софийских властей в кратчайшие сроки возобновить поставки газа по контракту с "Газпром экспортом", передает BNR 2 августа
2022-08-02T11:52
2022-08-02T11:52
новости
газ
болгария
газпром
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Предприниматели Болгарии уже не единожды обращались к своим властям с этим требованием, так как без выполнения контракта страна не может быть обеспечена необходимыми объемами природного газа по релевантным ценами.Ранее болгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России. По его словам "евро дешевеет, а цены на топливо растут, к этому нужно привыкнуть. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики".
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Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа

11:52 02.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у софийских властей в кратчайшие сроки возобновить поставки газа по контракту с "Газпром экспортом", передает BNR 2 августа
Предприниматели Болгарии уже не единожды обращались к своим властям с этим требованием, так как без выполнения контракта страна не может быть обеспечена необходимыми объемами природного газа по релевантным ценами.

"Договоренные до конца сего года поставки не в состоянии обеспечить необходимое количество, а сам газ будет стоить значительно дороже, утверждается в позиции работодателей", - говорится в материале.

Ранее болгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России. По его словам "евро дешевеет, а цены на топливо растут, к этому нужно привыкнуть. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики".
Московская биржа перед открытием торгов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 10:28
В Болгарии заметили, что санкции увеличили финансирование экономики РФБолгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России
 
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