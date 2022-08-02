https://ukraina.ru/20220802/1037089712.html

Хроника событий на Украине на утро 2 августа

Хроника событий на Украине на утро 2 августа - 02.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 2 августа

Боеприпасы из США, полемика в ООН, бои в Песках

2022-08-02T10:57

2022-08-02T10:57

2022-08-02T11:57

спецоперация

оон

пески

зерно

одесса

запорожская аэс

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Пентагон поставит больше боеприпасов киевскому режиму. В ООН происходит полемика по поводу охраны Запорожской АЭС российской армией и применения противопехотных мин киевским режимом. В посёлке Пески сдались мобилизованные киевским режимом военные.Гадание на «Лепестках»Министерство обороны США объявило о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи. Поставки, оцениваемые американским военным ведомством в 550 миллионов долларов, включают 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и не указываемое Пентагоном количество боеприпасов для РСЗО HIMARS.Пентагон напоминает, что в общей сложности администрация президента Джо Байдена уже выделила киевскому режиму вооружений на сумму 8 миллиардов 800 миллионов долларов.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и постоянному представителю Китая в организации Чжан Цзюню (который в августе также занимает пост Председателя Совета безопасности ООН) информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием противопехотных мин «Лепесток». Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.В конце июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными такими минами, в результате чего несколько человек получили ранения. Многочисленные видео, подтверждающие наличие в Донецке разбросанных по улицам «лепестков» были опубликованы известными корреспондентами и блогерами. Обстрел был произведён несмотря на то, что Украина ещё в 2005 присоединилась к «Оттавскому договору», запрещающему применение противопехотных мин странами-участницами.Накануне в интервью Украина.ру военный обозреватель Александр Артамонов подчеркнул, что киевский режим забрасывает Донецк «лепестками», у которых не активирован механизм самоликвидации, что делает их ещё более опасными для гражданского населения.Теперь интрига в том, каким же образом среагирует ООН на заявления российской стороны им какие меры примет в отношении Украины, применяющей запрещенное оружие.Война вокруг мирного атомаА замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над атомными электростанциями в стране. Он обвинил российскую армию в том, что она «впервые в истории» якобы превратила гражданский ядерный объект (Запорожскую АЭС) в свой плацдарм.Украинский дипломат заявил об угрозе «ядерной катастрофы глобального масштаба» и призвал ООН «закрыть небо над атомными станциями» страны, обеспечив их защиту системами ПВО.Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.Российская делегация на конференции опровергла его утверждения.Делегация РФ напомнила, что беспилотники киевского режима неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС с целью нарушить нормальное функционирование станции, также запугать её персонал, подорвать безопасность АЭС и в конечном счете создать угрозу ядерной катастрофы.Ранее Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак беспилотников на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на конференции, заявил, что готов посетить станцию.«Кукуруза и надежда»3 июля в Стамбуле будет произведён досмотр судна с грузом кукурузы Razoni, вышедшего несколько дней назад из Одессы в рамках достигнутых Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.О важности достигнутых соглашений накануне заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что воозбновление экспорта – «огромное коллективное достижение» координационного центра в Стамбуле, состоящего из представителей России, Турции и Украины.Отправка украинского зерна черноморским маршрутом была затронута и в разговоре президентов Франции Эммануэля Макронаи Украины Владимира Зеленского. Макрон «приветствовал отход первого корабля с украинским зерном из Одессы» и указал, что усилия европейских государств, направленные на вывоз зерна сухопутным и речным транспортом, будут продолжаться. Об этом говорится в распространённом Елисейским дворцом заявлении.Отправка Razoni сопровождалась поездкой в Одессу Зеленского и послов стран «Большой семёрки». Комментируя этот факт, политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру указал, что послы приехали «попиариться».А вот визит Зеленского преследовал другую цель и был связан с тем, что речь идёт не только о вывозе уже имеющихся запасов, но и о перспективах экспорта нового урожая, считает Баширов. Главным же вопросом является то, кому принадлежит вывозимое зерно, добавил он.Продвижение в ПескахТем временем в Одессе ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии, а рядом с общежитием экологического университета установили тяжелое вооружение и бронетехнику. Об этом сообщил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обвинивший киевский режим в использовании объектов социальной инфраструктуры в военных целях.Он также рассказал, что в городе Северск (ДНР) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада «Золотая рыбка» и систематически обстреливают отсюда позиции российских Вооружённых Сил, провоцируя их на ответный огонь.Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал запись допроса пятерых сдавшихся в плен в посёлке Пески украинских военных. По его словам, речь идёт о мобилизованных киевским режимом гражданах из Николаевской области, которых привезли на передовую, даже не сообщив, в каком населённом пункте они находятся.Во время атаки батальона «Сомали» народной милиции ДНР мобилизованные «приняли правильное решение – не оказывать сопротивления», рассказал корреспондент.О том, что войскам ДНР удалось закрепиться в Песках, ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что в течение минувших восьми лет артиллерия киевского режима обстреливала Донецк, в том числе из этого посёлка.Бои на Украине продолжаются.

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Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

оон, пески, зерно, одесса, запорожская аэс