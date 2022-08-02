https://ukraina.ru/20220802/1037089712.html
Хроника событий на Украине на утро 2 августа
Хроника событий на Украине на утро 2 августа - 02.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на утро 2 августа
Боеприпасы из США, полемика в ООН, бои в Песках
2022-08-02T10:57
2022-08-02T10:57
2022-08-02T11:57
спецоперация
оон
пески
зерно
одесса
запорожская аэс
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Пентагон поставит больше боеприпасов киевскому режиму. В ООН происходит полемика по поводу охраны Запорожской АЭС российской армией и применения противопехотных мин киевским режимом. В посёлке Пески сдались мобилизованные киевским режимом военные.Гадание на «Лепестках»Министерство обороны США объявило о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи. Поставки, оцениваемые американским военным ведомством в 550 миллионов долларов, включают 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и не указываемое Пентагоном количество боеприпасов для РСЗО HIMARS.Пентагон напоминает, что в общей сложности администрация президента Джо Байдена уже выделила киевскому режиму вооружений на сумму 8 миллиардов 800 миллионов долларов.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и постоянному представителю Китая в организации Чжан Цзюню (который в августе также занимает пост Председателя Совета безопасности ООН) информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием противопехотных мин «Лепесток». Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.В конце июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными такими минами, в результате чего несколько человек получили ранения. Многочисленные видео, подтверждающие наличие в Донецке разбросанных по улицам «лепестков» были опубликованы известными корреспондентами и блогерами. Обстрел был произведён несмотря на то, что Украина ещё в 2005 присоединилась к «Оттавскому договору», запрещающему применение противопехотных мин странами-участницами.Накануне в интервью Украина.ру военный обозреватель Александр Артамонов подчеркнул, что киевский режим забрасывает Донецк «лепестками», у которых не активирован механизм самоликвидации, что делает их ещё более опасными для гражданского населения.Теперь интрига в том, каким же образом среагирует ООН на заявления российской стороны им какие меры примет в отношении Украины, применяющей запрещенное оружие.Война вокруг мирного атомаА замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над атомными электростанциями в стране. Он обвинил российскую армию в том, что она «впервые в истории» якобы превратила гражданский ядерный объект (Запорожскую АЭС) в свой плацдарм.Украинский дипломат заявил об угрозе «ядерной катастрофы глобального масштаба» и призвал ООН «закрыть небо над атомными станциями» страны, обеспечив их защиту системами ПВО.Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.Российская делегация на конференции опровергла его утверждения.Делегация РФ напомнила, что беспилотники киевского режима неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС с целью нарушить нормальное функционирование станции, также запугать её персонал, подорвать безопасность АЭС и в конечном счете создать угрозу ядерной катастрофы.Ранее Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак беспилотников на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на конференции, заявил, что готов посетить станцию.«Кукуруза и надежда»3 июля в Стамбуле будет произведён досмотр судна с грузом кукурузы Razoni, вышедшего несколько дней назад из Одессы в рамках достигнутых Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.О важности достигнутых соглашений накануне заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что воозбновление экспорта – «огромное коллективное достижение» координационного центра в Стамбуле, состоящего из представителей России, Турции и Украины.Отправка украинского зерна черноморским маршрутом была затронута и в разговоре президентов Франции Эммануэля Макронаи Украины Владимира Зеленского. Макрон «приветствовал отход первого корабля с украинским зерном из Одессы» и указал, что усилия европейских государств, направленные на вывоз зерна сухопутным и речным транспортом, будут продолжаться. Об этом говорится в распространённом Елисейским дворцом заявлении.Отправка Razoni сопровождалась поездкой в Одессу Зеленского и послов стран «Большой семёрки». Комментируя этот факт, политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру указал, что послы приехали «попиариться».А вот визит Зеленского преследовал другую цель и был связан с тем, что речь идёт не только о вывозе уже имеющихся запасов, но и о перспективах экспорта нового урожая, считает Баширов. Главным же вопросом является то, кому принадлежит вывозимое зерно, добавил он.Продвижение в ПескахТем временем в Одессе ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии, а рядом с общежитием экологического университета установили тяжелое вооружение и бронетехнику. Об этом сообщил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обвинивший киевский режим в использовании объектов социальной инфраструктуры в военных целях.Он также рассказал, что в городе Северск (ДНР) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада «Золотая рыбка» и систематически обстреливают отсюда позиции российских Вооружённых Сил, провоцируя их на ответный огонь.Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал запись допроса пятерых сдавшихся в плен в посёлке Пески украинских военных. По его словам, речь идёт о мобилизованных киевским режимом гражданах из Николаевской области, которых привезли на передовую, даже не сообщив, в каком населённом пункте они находятся.Во время атаки батальона «Сомали» народной милиции ДНР мобилизованные «приняли правильное решение – не оказывать сопротивления», рассказал корреспондент.О том, что войскам ДНР удалось закрепиться в Песках, ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что в течение минувших восьми лет артиллерия киевского режима обстреливала Донецк, в том числе из этого посёлка.Бои на Украине продолжаются.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оон, пески, зерно, одесса, запорожская аэс
Хроника событий на Украине на утро 2 августа
10:57 02.08.2022 (обновлено: 11:57 02.08.2022)
Боеприпасы из США, полемика в ООН, бои в Песках
Пентагон поставит больше боеприпасов киевскому режиму. В ООН происходит полемика по поводу охраны Запорожской АЭС российской армией и применения противопехотных мин киевским режимом. В посёлке Пески сдались мобилизованные киевским режимом военные.
Министерство обороны США объявило о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи. Поставки, оцениваемые американским военным ведомством в 550 миллионов долларов, включают 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и не указываемое Пентагоном количество боеприпасов для РСЗО HIMARS.
Пентагон напоминает, что в общей сложности администрация президента Джо Байдена уже выделила киевскому режиму вооружений на сумму 8 миллиардов 800 миллионов долларов.
«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставлять Украине ключевые возможности по удовлетворению своих растущих потребностей на поле боя», — говорится в заявлении военного ведомства.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и постоянному представителю Китая в организации Чжан Цзюню (который в августе также занимает пост Председателя Совета безопасности ООН) информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием противопехотных мин «Лепесток». Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.
После того как мы подняли этот сюжет в СБ 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего
Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН
В конце июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными такими минами, в результате чего несколько человек получили ранения. Многочисленные видео, подтверждающие наличие в Донецке разбросанных по улицам «лепестков» были опубликованы известными корреспондентами и блогерами. Обстрел был произведён несмотря на то, что Украина ещё в 2005 присоединилась к «Оттавскому договору», запрещающему применение противопехотных мин странами-участницами.
Накануне в интервью
Украина.ру военный обозреватель Александр Артамонов
подчеркнул, что киевский режим забрасывает Донецк «лепестками», у которых не активирован механизм самоликвидации, что делает их ещё более опасными для гражданского населения.
«Каждую мину класса "Лепесток" можно поставить на самоликвидацию, как правило, через сутки или меньше, прямой временной промежуток до 48 часов — это норма. Так вот, у этих боеприпасов, разбросанных сейчас по всему Донецку, нет самоликвидатора, то есть он не поставлен на взвод. И мины становятся опасными постоянно. Они похожи на игрушки, и любой человек может наткнуться, не заметить в щебне, в пыли, среди битого кирпича», — рассказал он.
Теперь интрига в том, каким же образом среагирует ООН на заявления российской стороны им какие меры примет в отношении Украины, применяющей запрещенное оружие.
Война вокруг мирного атома
А замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над атомными электростанциями в стране. Он обвинил российскую армию в том, что она «впервые в истории» якобы превратила гражданский ядерный объект (Запорожскую АЭС) в свой плацдарм.
Украинский дипломат заявил об угрозе «ядерной катастрофы глобального масштаба» и призвал ООН «закрыть небо над атомными станциями» страны, обеспечив их защиту системами ПВО.
Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Российская делегация на конференции опровергла его утверждения.
«Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — заявила российская сторона.
Делегация РФ напомнила, что беспилотники киевского режима неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС с целью нарушить нормальное функционирование станции, также запугать её персонал, подорвать безопасность АЭС и в конечном счете создать угрозу ядерной катастрофы.
Ранее Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак беспилотников на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на конференции, заявил, что готов посетить станцию.
3 июля в Стамбуле будет произведён досмотр судна с грузом кукурузы Razoni, вышедшего несколько дней назад из Одессы в рамках достигнутых Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.
О важности достигнутых соглашений накануне заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что воозбновление экспорта – «огромное коллективное достижение» координационного центра в Стамбуле, состоящего из представителей России, Турции и Украины.
«Этот корабль… Загружен двумя дефицитными товарами: кукурузой и надеждой. Надеждой для миллионов людей по всему миру, которые зависят от бесперебойной работы украинских портов, чтобы прокормить свои семьи», — сказал Гутерриш журналистам.
Отправка украинского зерна черноморским маршрутом была затронута и в разговоре президентов Франции Эммануэля Макронаи Украины Владимира Зеленского. Макрон «приветствовал отход первого корабля с украинским зерном из Одессы» и указал, что усилия европейских государств, направленные на вывоз зерна сухопутным и речным транспортом, будут продолжаться. Об этом говорится в распространённом Елисейским дворцом заявлении.
Отправка Razoni сопровождалась поездкой в Одессу Зеленского и послов стран «Большой семёрки». Комментируя этот факт, политолог Марат Баширов
в интервью
Украина.ру указал, что послы приехали «попиариться».
А вот визит Зеленского преследовал другую цель и был связан с тем, что речь идёт не только о вывозе уже имеющихся запасов, но и о перспективах экспорта нового урожая, считает Баширов. Главным же вопросом является то, кому принадлежит вывозимое зерно, добавил он.
Тем временем в Одессе ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии, а рядом с общежитием экологического университета установили тяжелое вооружение и бронетехнику. Об этом сообщил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обвинивший киевский режим в использовании объектов социальной инфраструктуры в военных целях.
Он также рассказал, что в городе Северск (ДНР) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада «Золотая рыбка» и систематически обстреливают отсюда позиции российских Вооружённых Сил, провоцируя их на ответный огонь.
Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал запись допроса пятерых сдавшихся в плен в посёлке Пески украинских военных. По его словам, речь идёт о мобилизованных киевским режимом гражданах из Николаевской области, которых привезли на передовую, даже не сообщив, в каком населённом пункте они находятся.
Во время атаки батальона «Сомали» народной милиции ДНР мобилизованные «приняли правильное решение – не оказывать сопротивления», рассказал корреспондент.
О том, что войскам ДНР удалось закрепиться в Песках, ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что в течение минувших восьми лет артиллерия киевского режима обстреливала Донецк, в том числе из этого посёлка.
Бои на Украине продолжаются.