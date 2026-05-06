На сайт "Миротворца" попал пятилетний ребенок

В список украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили 6 мая журналисты
В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют "сознательное нарушение государственной границы" Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил российским СМИ, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.
На сайте "Миротворец" регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.
Главные события дня: Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая
