Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая

Украина пытается запугивать Россию срывом парада на Красной площади. Между тем, РФ закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, что может служить сигналом о подготовке ответного удара "Орешником". США готовятся подписать с Ираном меморандум больше напоминающий капитуляцию. Мэр Киева Виталий Кличко жалуется на неадекватность Зеленского

2026-05-06T18:00

Украина пугает срывом парада на Красной площадиУкраина намерена устроить пролет дронов ВСУ над Москвой в День Победы. Такую сомнительную шутку выдал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала.Он утверждает, что у Киева нет планов наносить удары по параду на Красной площади, но БПЛА могут пролететь над мероприятием перед атакой на другие цели."Пролетели наши дроны над Красной площадью и полетели дальше бомбить Усть-Лугу или уничтожать что-нибудь еще", — заявил Подоляк.До этого глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы."Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", - заявил он на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване.В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина получит кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду."Может быть использовано все, что угодно, что эффективно в данный момент и данное время. Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы", - заявил депутат.Он не исключил, что для атаки может быть использована новейшая баллистическая ракета средней дальности "Орешник", способная нести до 36 боевых блоков индивидуального наведения и развивать скорость свыше 10 Махов."Удары будут наносить по административным центрам. Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку, если будет провокация против Москвы и Парада Победы", — заявил парламентарий "АиФ".Россия может применить "Орешник" по территории Украины. Об этом "Царьграду" заявил военкор Добровольческого Корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин. "Закрытие воздушного пространства над полигоном Капустин Яр может говорить как о проведении испытаний, так и о скором ударе по какому-то стратегическому объекту на Украине", - заявил эксперт.Иран и США снова хотят мириться: спасет ли меморандумСоединённые Штаты и Иран находятся на пороге подписания одностраничного меморандума о взаимопонимании, который положит конец военному конфликту между странами. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и ещё два источника, знакомых с ситуацией.По данным издания, Вашингтон считает, что соглашение достижимо, и ожидает от Тегерана ответа по ключевым пунктам документа в течение ближайших 48 часов. Источники утверждают, что "стороны никогда не были так близки к соглашению с начала войны".Разрабатываемый документ включает 14 пунктов. Согласно информации Axios, соглашение предусматривает прекращение морской блокады Ирана со стороны США, открытие Ормузского пролива для свободного судоходства, полное завершение боевых действий в Иране и Ливане, снятие санкций и размораживание иранских активов. По сути это победа Ирана и поражение США.Переговоры по ядерной программе Ирана, как ожидается, начнутся только после заключения этого соглашения и продлятся ещё один месяц.Меморандум обсуждается спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — с рядом иранских официальных лиц как напрямую, так и через посредников.Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп намерен заключить с Ираном всеобъемлющий меморандум, который охватит все проблемные вопросы двусторонних отношений.Трамп, в свою очередь, выражал сомнения в том, что предложение Тегерана будет приемлемым. При этом он допустил возобновление ударов по Ирану, если стороны не достигнут прогресса на переговорах.Ситуация вокруг Ирана окончательно перешла в новую фазу "ни мира, ни войны", США не готовы уходить с Ближнего Востока без победы, но и Тегеран не готов сдаваться. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев."США очень серьёзно рассчитывали на помощь европейских стран и других западных стран — Канады, Австралии, тех же англосаксов. Может быть, даже надеялись, что арабы помогут. Но сейчас в сухом остатке остался один Израиль", - пояснил эксперт.Именно поэтому, по мнению эксперта, Штаты не победят. А значит полноценного мира на Ближнем Востоке ждать не приходится.Кличко и Зеленский снова сошлись в клинчеМэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в столице следующей зимой и обвинил в этом тех, кто стоит у власти."Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается", - цитирует его издание "Страна.ua".Он добавил, что министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5, а теперь государство не хочет помогать."В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая", — отметил мэр.Открытое противостояние главы киевского режима и мэра столицы началось зимой прошлого года. В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам.Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.В целом конфликт Зеленского и Кличко длится уже около семи лет. В интервью "Украинской правде" Кличко пожаловался, что команда главы режима возбудила против него и его подчиненных (110 человек) больше полутора тысяч уголовных дел. Впрочем, до решения суда дошли только два, 24 уже закрыли. Градоначальник считает, что Зеленский добивается не тюремных сроков, а видимости того, что мэрия не справляется с обязанностями."Делается все, чтобы облить грязью. Между тем, ситуация в Киеве не очень отличается от ситуации во многих других городах", —рассказал мэр.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что противостояние между Кличко и Зеленским продлится до следующих выборов мэра столицы или президента Украины. Один из них проиграет, и только тогда конфликт можно будет считать исчерпанным."Кличко хочет стать президентом, а Зеленскому нужен полный контроль над столицей, так как без этого невозможно завершить построение авторитарной вертикали власти. Они борются друг с другом уже семь лет и готовы делать это еще столько же", — полагает собеседник РИА Новости.

