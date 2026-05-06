Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/peaktivnye-gerani-atakovali-novomoskovsk-vsu-ranili-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-novosti-svo-1078669467.html
Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО
Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО - 06.05.2026 Украина.ру
Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО
Мирные жители страдают от атак БПЛА ВСУ в российском приграничье. Об этом сообщает 6 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-06T17:51
2026-05-06T17:51
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
россия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
патриарх кирилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg
🟥 Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;🟥 В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность;🟥 В Мерефе Харьковской области после ударов ВС РФ наблюдается массивный пожар и множественные взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы в поражённом складе ВСУ; 🟥 Бомбовый удар нанесён по оккупированному ВСУ Запорожью;🟥 За год 3000 дронов Fire Point были запущены на Москву, но долетел только один, заявил на заседании парламентской следственной комиссии майор ВСУ Юрий Касьянов, бывший командир подразделения беспилотников;🟥 В Новомосковске (переименованном в Самар) Днепропетровской области удачное попадание — на месте удара разгорелся мощный пожар. Дым, поднимающийся над окраинами Новомосковска, виден из соседнего Днепропетровска. Удар был нанесён по нефтебазе реактивными БПЛА "Герань-3";🟥 В харьковском приграничье, восточнее Волчанска штурмовые подразделения группировки ВС РФ "Север" вышли к населённому пункту Чайковка, сообщает тг-канал DivGen;🟥 На Добропольском направлении ВСУ выбиты из Новоалександровки, сообщает тг-канал "Шепот фронта";🟦 Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского - Минобороны РФ;🟦 В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась Божественная литургия, которую отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с военнослужащими – участниками парада Победы на Красной площади на литургии присутствовали Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин, представители центральных органов военного управления и прихожане храма - Минобороны РФ;🟦 В преддверии Дня Победы артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерты в общественном транспорте Донецка. Военнослужащие исполнили для пассажиров легендарную песню "День Победы" и другие военно-патриотические композиции. В ответ жители города дарили аплодисменты, тёплые улыбки и слова благодарности - Минобороны РФ.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_134:0:2275:1606_1920x0_80_0_0_1b7f4496078121b90b64764eb043615c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, россия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, патриарх кирилл, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны рф, днр, рпц, бпла сегодня, атака бпла
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Россия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Патриарх Кирилл, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны РФ, ДНР, РПЦ, БПЛА сегодня, атака БПЛА

Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО

17:51 06.05.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мирные жители страдают от атак БПЛА ВСУ в российском приграничье. Об этом сообщает 6 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;
🟥 В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность;
🟥 В Мерефе Харьковской области после ударов ВС РФ наблюдается массивный пожар и множественные взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы в поражённом складе ВСУ;
🟥 Бомбовый удар нанесён по оккупированному ВСУ Запорожью;
🟥 За год 3000 дронов Fire Point были запущены на Москву, но долетел только один, заявил на заседании парламентской следственной комиссии майор ВСУ Юрий Касьянов, бывший командир подразделения беспилотников;
🟥 В Новомосковске (переименованном в Самар) Днепропетровской области удачное попадание — на месте удара разгорелся мощный пожар. Дым, поднимающийся над окраинами Новомосковска, виден из соседнего Днепропетровска. Удар был нанесён по нефтебазе реактивными БПЛА "Герань-3";
🟥 В харьковском приграничье, восточнее Волчанска штурмовые подразделения группировки ВС РФ "Север" вышли к населённому пункту Чайковка, сообщает тг-канал DivGen;
🟥 На Добропольском направлении ВСУ выбиты из Новоалександровки, сообщает тг-канал "Шепот фронта";
🟦 Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского - Минобороны РФ;
🟦 В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась Божественная литургия, которую отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с военнослужащими – участниками парада Победы на Красной площади на литургии присутствовали Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин, представители центральных органов военного управления и прихожане храма - Минобороны РФ;
🟦 В преддверии Дня Победы артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерты в общественном транспорте Донецка. Военнослужащие исполнили для пассажиров легендарную песню "День Победы" и другие военно-патриотические композиции. В ответ жители города дарили аплодисменты, тёплые улыбки и слова благодарности - Минобороны РФ.
Актуальное интервью на эту тему: Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОРоссияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПатриарх КириллВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинобороны РФДНРРПЦБПЛА сегодняатака БПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Зачем Зеленский поехал в Ереван? В центре переговоров деньги и секретные миссии
18:58СБУ нагрянули в ТЦК Днепропетровска - пойман людолов-взяточник
18:33Налет на Джанкой: повреждены вокзал, гостиницы и магазины
18:27Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу
18:26На сайт "Миротворца" попал пятилетний ребенок
18:15Поляки решили шантажировать Фицо
18:10Зеленскому вернули гроши Ощадбанка
18:09Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
18:00Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая
17:58Британия готовит провокацию на Шпицбергене
17:51Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО
17:49Депутат Верховной Рады высмеял "перемирие" Зеленского
17:46"Точка невозврата": Трамп уводит Америку из Европы, а Мерц готовит "натиск на Восток"
17:43Итоги 06.05.26: США готовятся к эскалации, Киев хочет привлечь еще больше наемников
17:36Похоже, нас ждёт что-то серьёзное: что значит для Украины первый за полгода разговор Лаврова и Рубио
17:15Страдают из-за санкций и злятся на Зеленского. Как поживают украинские политики
16:58Непарадный вид: что стоит за слухами о возможной атаке на Москву 9 мая
16:55Языковый омбудсмен ВСУ. Украинское войско переводят на мову
16:37Большинство украинцев верят в процветание в составе ЕС
16:31Власти Латвии потушили Вечный огонь
Лента новостейМолния