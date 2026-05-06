Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО

Мирные жители страдают от атак БПЛА ВСУ в российском приграничье. Об этом сообщает 6 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-06T17:51

🟥 Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;🟥 В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность;🟥 В Мерефе Харьковской области после ударов ВС РФ наблюдается массивный пожар и множественные взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы в поражённом складе ВСУ; 🟥 Бомбовый удар нанесён по оккупированному ВСУ Запорожью;🟥 За год 3000 дронов Fire Point были запущены на Москву, но долетел только один, заявил на заседании парламентской следственной комиссии майор ВСУ Юрий Касьянов, бывший командир подразделения беспилотников;🟥 В Новомосковске (переименованном в Самар) Днепропетровской области удачное попадание — на месте удара разгорелся мощный пожар. Дым, поднимающийся над окраинами Новомосковска, виден из соседнего Днепропетровска. Удар был нанесён по нефтебазе реактивными БПЛА "Герань-3";🟥 В харьковском приграничье, восточнее Волчанска штурмовые подразделения группировки ВС РФ "Север" вышли к населённому пункту Чайковка, сообщает тг-канал DivGen;🟥 На Добропольском направлении ВСУ выбиты из Новоалександровки, сообщает тг-канал "Шепот фронта";🟦 Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского - Минобороны РФ;🟦 В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась Божественная литургия, которую отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с военнослужащими – участниками парада Победы на Красной площади на литургии присутствовали Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин, представители центральных органов военного управления и прихожане храма - Минобороны РФ;🟦 В преддверии Дня Победы артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерты в общественном транспорте Донецка. Военнослужащие исполнили для пассажиров легендарную песню "День Победы" и другие военно-патриотические композиции. В ответ жители города дарили аплодисменты, тёплые улыбки и слова благодарности - Минобороны РФ.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

