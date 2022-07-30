https://ukraina.ru/20220730/1037031618.html
Баширов: "Зеленский приехал в Одессу не для пиара, объемы зерна могут быть достаточные"
Баширов: "Зеленский приехал в Одессу не для пиара, объемы зерна могут быть достаточные" - 30.07.2022 Украина.ру
Баширов: "Зеленский приехал в Одессу не для пиара, объемы зерна могут быть достаточные"
Украина.ру, 30.07.2022
2022-07-30T12:55
2022-07-30T12:55
2022-07-30T13:22
спецоперация
зерно
владимир зеленский
украина
россия
интервью
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Не известно, чье зерно и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, отметил политолог Марат Баширов.— Марат Фаатович, Зеленский прибыл в Одессу для контроля за отправкой зерна. Будет ли это доведено до ума или закончится телевизионной картинкой?— Посмотрим, потому что дорожные карты и соглашения прописаны, есть координаты для прохода судов, у Украины есть, что вывозить. Не думаю, что он приехал просто для того, чтобы это отразилось на телевидении. Тут вопрос не в том, как Зеленский причастен. Вопрос, чье зерно вывозят, кто владельцы, этого мы не знаем. А хотелось бы узнать.— Возможно, частные агрокомпании?— Не знаю, но этот вопрос крайне важен. Не известно, частные или государственные. Потому что встает вопрос, что за компании, где они зерно взяли, по какой цене, и кому будут продавать.— Некоторые эксперты говорят, что там уже и нет 20 миллионов тонн, а может всего 5. И если даже вывезут, это не повлияет на мировой рынок. Это так?— Да, звучат такие вопросы, но, при этом, мы должны понимать, что речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом но и о новом урожае. Так что там объемы могут быть достаточные. Поэтому очень важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.— А для чего столько послов туда поехали?— Ну, любят они попиарится.— Как думаете, чем все это закончится?— Посмотрим, какая будет периодичность и какие будут объемы. Хотелось бы увидеть документы.
https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, владимир зеленский, украина, россия, интервью
Не известно, чье зерно и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, отметил политолог Марат Баширов.
— Марат Фаатович, Зеленский прибыл в Одессу для контроля за отправкой зерна. Будет ли это доведено до ума или закончится телевизионной картинкой?
— Посмотрим, потому что дорожные карты и соглашения прописаны, есть координаты для прохода судов, у Украины есть, что вывозить. Не думаю, что он приехал просто для того, чтобы это отразилось на телевидении. Тут вопрос не в том, как Зеленский причастен. Вопрос, чье зерно вывозят, кто владельцы, этого мы не знаем. А хотелось бы узнать.
— Возможно, частные агрокомпании?
— Не знаю, но этот вопрос крайне важен. Не известно, частные или государственные. Потому что встает вопрос, что за компании, где они зерно взяли, по какой цене, и кому будут продавать.
— Некоторые эксперты говорят, что там уже и нет 20 миллионов тонн, а может всего 5. И если даже вывезут, это не повлияет на мировой рынок. Это так?
— Да, звучат такие вопросы, но, при этом, мы должны понимать, что речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом но и о новом урожае. Так что там объемы могут быть достаточные. Поэтому очень важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.
— А для чего столько послов туда поехали?
— Ну, любят они попиарится.
— Как думаете, чем все это закончится?
— Посмотрим, какая будет периодичность и какие будут объемы. Хотелось бы увидеть документы.