Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/korol-malayzii-priletel-v-rossiyu-es-bessilen-bez-ssha-glavnoe-k-etomu-chasu-1078672387.html
Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу
Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу - 06.05.2026 Украина.ру
Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу
Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-06T18:27
2026-05-06T18:27
новости
россия
малайзия
дагестан
владимир путин
игорь кириллов
минобороны
financial times
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102767/49/1027674969_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_04b68904e6c528f3ae319daa111074ed.jpg
Самолет малазийского монарха приземлился в Москве. Программа визита султана официально не раскрывалась. Предыдущий визит правителя Малайзии в Россию состоялся в конце января. Тогда султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.И коротко о других новостях:🟥 В Киевском районе Донецка сдетонировал взрывоопасный предмет - пострадал 57-летний мужчина, он в больнице;🟦 В Главном храме Вооруженных сил РФ прошла Божественная литургия в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Службу, на которой присутствовали участники парада на Красной площади, руководство Минобороны и прихожане храма, провел Патриарх Кирилл. После литургии состоялся молебен в честь Дня Победы, а также церемония награждения военнослужащих;🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ключевым условием "сделки" с Ираном передачу исламской республикой обогащённого урана американским властям;🟦 Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Этим же указом врио председателя правительства назначен Магомед Рамазанов;🟦 Отказ США разместить ракеты дальнего действия в Германии показали, что у Европы нет собственных средств для сдерживания России, пишет Financial Times со ссылкой на представителей НАТО. Новые разработки подобного вида оружия дадут результат не раньше 2030 года, отмечает издание;🟦 Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о резком снижении прибыли в первом квартале. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции в Китае, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке; 🟦 В латвийском Даугавпилсе потушили единственный оставшийся в постсоветских прибалтийских республиках Вечный огонь. Власти объяснили это "техническими неполадками", пишет портал Baltijas Balss. Жителей города не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу советским воинам. Его огородили "по соображениям безопасности";🟦 Минюст Украины обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации имущества бывшего главы правительства Николая Азарова и его сына Алексея Азарова. Нынешние власти Украины желают конфисковать земельные участки, книги, иконы, интеллектуальные права и другое имущество;🟦 Скончался Тед Тернер - медиамагнат и основатель CNN, сообщили в издании. Ему было 87 лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
малайзия
дагестан
украина
сша
бывший ссср
днр
донецк
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102767/49/1027674969_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_36e8cf024ea686371b17fb19ee1dd441.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, малайзия, дагестан, владимир путин, игорь кириллов, минобороны, financial times, нато, украина, николай азаров, сша, ес, конфискация, бывший ссср, днр, донецк, патриарх кирилл, дональд трамп, иран, война в иране, новости переговоров
Новости, Россия, Малайзия, Дагестан, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Минобороны, Financial Times, НАТО, Украина, Николай Азаров, США, ЕС, конфискация, бывший СССР, ДНР, Донецк, Патриарх Кирилл, Дональд Трамп, Иран, война в Иране, новости переговоров

Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу

18:27 06.05.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Самолет малазийского монарха приземлился в Москве. Программа визита султана официально не раскрывалась.
Предыдущий визит правителя Малайзии в Россию состоялся в конце января. Тогда султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
И коротко о других новостях:
🟥 В Киевском районе Донецка сдетонировал взрывоопасный предмет - пострадал 57-летний мужчина, он в больнице;
🟦 В Главном храме Вооруженных сил РФ прошла Божественная литургия в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Службу, на которой присутствовали участники парада на Красной площади, руководство Минобороны и прихожане храма, провел Патриарх Кирилл. После литургии состоялся молебен в честь Дня Победы, а также церемония награждения военнослужащих;
🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ключевым условием "сделки" с Ираном передачу исламской республикой обогащённого урана американским властям;
🟦 Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Этим же указом врио председателя правительства назначен Магомед Рамазанов;
🟦 Отказ США разместить ракеты дальнего действия в Германии показали, что у Европы нет собственных средств для сдерживания России, пишет Financial Times со ссылкой на представителей НАТО. Новые разработки подобного вида оружия дадут результат не раньше 2030 года, отмечает издание;
🟦 Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о резком снижении прибыли в первом квартале. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции в Китае, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке;
🟦 В латвийском Даугавпилсе потушили единственный оставшийся в постсоветских прибалтийских республиках Вечный огонь. Власти объяснили это "техническими неполадками", пишет портал Baltijas Balss. Жителей города не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу советским воинам. Его огородили "по соображениям безопасности";
🟦 Минюст Украины обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации имущества бывшего главы правительства Николая Азарова и его сына Алексея Азарова. Нынешние власти Украины желают конфисковать земельные участки, книги, иконы, интеллектуальные права и другое имущество;
🟦 Скончался Тед Тернер - медиамагнат и основатель CNN, сообщили в издании. Ему было 87 лет.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМалайзияДагестанВладимир ПутинИгорь КирилловМинобороныFinancial TimesНАТОУкраинаНиколай АзаровСШАЕСконфискациябывший СССРДНРДонецкПатриарх КириллДональд ТрампИранвойна в Ираненовости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:58СБУ нагрянули в ТЦК Днепропетровска - пойман людолов-взяточник
18:33Налет на Джанкой: повреждены вокзал, гостиницы и магазины
18:27Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу
18:26На сайт "Миротворца" попал пятилетний ребенок
18:15Поляки решили шантажировать Фицо
18:10Зеленскому вернули гроши Ощадбанка
18:09Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
18:00Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая
17:58Британия готовит провокацию на Шпицбергене
17:51Реактивные "Герани" атаковали Новомосковск, ВСУ ранили жителей Белгородской области. Новости СВО
17:49Депутат Верховной Рады высмеял "перемирие" Зеленского
17:46"Точка невозврата": Трамп уводит Америку из Европы, а Мерц готовит "натиск на Восток"
17:43Итоги 06.05.26: США готовятся к эскалации, Киев хочет привлечь еще больше наемников
17:36Похоже, нас ждёт что-то серьёзное: что значит для Украины первый за полгода разговор Лаврова и Рубио
17:15Страдают из-за санкций и злятся на Зеленского. Как поживают украинские политики
16:58Непарадный вид: что стоит за слухами о возможной атаке на Москву 9 мая
16:55Языковый омбудсмен ВСУ. Украинское войско переводят на мову
16:37Большинство украинцев верят в процветание в составе ЕС
16:31Власти Латвии потушили Вечный огонь
16:14Ракетный удар в районе Конотопа, ВСУ атакуют Энергодар. Новости СВО
Лента новостейМолния