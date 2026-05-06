Король Малайзии прилетел в Россию, ЕС бессилен без США. Главное к этому часу

Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-06T18:27

Самолет малазийского монарха приземлился в Москве. Программа визита султана официально не раскрывалась. Предыдущий визит правителя Малайзии в Россию состоялся в конце января. Тогда султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.И коротко о других новостях:🟥 В Киевском районе Донецка сдетонировал взрывоопасный предмет - пострадал 57-летний мужчина, он в больнице;🟦 В Главном храме Вооруженных сил РФ прошла Божественная литургия в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Службу, на которой присутствовали участники парада на Красной площади, руководство Минобороны и прихожане храма, провел Патриарх Кирилл. После литургии состоялся молебен в честь Дня Победы, а также церемония награждения военнослужащих;🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ключевым условием "сделки" с Ираном передачу исламской республикой обогащённого урана американским властям;🟦 Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Этим же указом врио председателя правительства назначен Магомед Рамазанов;🟦 Отказ США разместить ракеты дальнего действия в Германии показали, что у Европы нет собственных средств для сдерживания России, пишет Financial Times со ссылкой на представителей НАТО. Новые разработки подобного вида оружия дадут результат не раньше 2030 года, отмечает издание;🟦 Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о резком снижении прибыли в первом квартале. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции в Китае, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке; 🟦 В латвийском Даугавпилсе потушили единственный оставшийся в постсоветских прибалтийских республиках Вечный огонь. Власти объяснили это "техническими неполадками", пишет портал Baltijas Balss. Жителей города не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу советским воинам. Его огородили "по соображениям безопасности";🟦 Минюст Украины обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации имущества бывшего главы правительства Николая Азарова и его сына Алексея Азарова. Нынешние власти Украины желают конфисковать земельные участки, книги, иконы, интеллектуальные права и другое имущество;🟦 Скончался Тед Тернер - медиамагнат и основатель CNN, сообщили в издании. Ему было 87 лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

