Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Хроника событий на утро 6 мая

Киевский режим намеревался сорвать празднование Дня Победы, но жесткое заявление российского военного ведомства заставило Владимира Зеленского "наложить в штаны от страха", как выразился кипрский журналист. Что же в итоге?

2026-05-06T10:45

Украина не будет соблюдать пасхальный режим тишиныОчередное гуманитарное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным на 9 мая, оказалось под угрозой срыва: Киев заявил, что не будет прекращать огонь, а украинские чиновники допустили нанесение удара по столичному параду Победы.Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Телеграм-канале назвал инициативу Москвы "нивелированной" из-за якобы имеющих место атак со стороны российских войск.Ранее Владимир Зеленский сделал еще более резкое заявление, фактически пригрозив атакой на праздничные мероприятия в Москве. В ответ на объявленное Россией перемирие (второе за месяц — после аналогичной паузы на Пасху), Зеленский пообещал "ответить" на проведение парада 9 Мая.В Совете Федерации уже отреагировали на воинственные заявления киевского режима. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Лентой.ру" заявил, что любая провокация со стороны ВСУ 9 мая не останется без ответа.Паника в Киеве после предупреждения Минобороны РФВ то же время кипрский журналист и обозреватель Алекс Христофору не верит в браваду киевского режима. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что резкое предупреждение Министерства обороны России о ракетном ударе по центру Киева в случае атаки на Москву в канун 9 Мая вызвало настоящую панику как у Владимира Зеленского, так и у его западных кураторов. По словам Христофору, российское военное ведомство выпустило, пожалуй, самое сильное заявление с начала специальной военной операции.Журналист убежден, что именно жесткость и бескомпромиссность позиции Москвы вынудила западные столицы вмешаться и приказать киевскому режиму не нарушать объявленное Россией перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы."Я уверен, что в Киеве запаниковали. А потом заговорили о дипломатах, иностранных миссиях, которым придется бежать из Киева, если 9 мая по Москве будут запущены беспилотники. Уверен, это сильно напугало все элиты Запада", — отметил Христофору.По его версии, именно после этого западные покровители Украины дали Зеленскому четкий сигнал: "Да, мы будем придерживаться перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Мы будем ему следовать".Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии "Проект Свобода" по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Причиной стали переговоры с Тегераном, которые, по словам американского лидера, вышли на финишную прямую.Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что решение принято с учетом просьб Пакистана и других стран, а также в связи с "значительным прогрессом на пути к полному и окончательному соглашению" с иранскими представителями.Напомним, о запуске этой операции Трамп объявил в минувшее воскресенье. По его словам, США получили запросы от стран со всего мира с просьбой освободить заблокированные в Ормузе корабли. Как уточняло издание Axios, американский флот должен был находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай возможных атак со стороны иранских военных. Кроме того, Пентагон планировал предоставлять морякам данные о безопасных маршрутах прохода через один из самых стратегически важных водных путей планеты.В Иране уже успели отреагировать на первоначальные планы Вашингтона. Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупреждал, что любое вмешательство в режим судоходства через Ормузский пролив станет прямым нарушением существующего перемирия. Тегеран неоднократно заявлял, что коммерческие суда должны координировать свои действия с иранскими вооруженными силами, а попытки американского военного присутствия будут расцениваться как агрессия.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.Массированная атака дронов самолетного типа велась с 21:00 5 мая до 07:00 6 мая сразу по нескольким направлениям. Системы ПВО отработали над Белгородской, Брянской и Курской областями, где противник традиционно пытается нанести удары по приграничной инфраструктуре. Беспилотники также были сбиты в Московском регионе, над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские штурмовые подразделения ведут тяжелые бои в населенном пункте Долгая Балка. В западной части города Константиновка отмечается медленное продвижение в застройке. На восточных окраинах противник предпринимает встречные контратаки. В районе Ильиновки севернее города фиксируются интенсивные боестолкновения.На Добропольском направлении российские силы оказывают давление на Василевку и Мирное. Расширяется зона контроля к северу от Новоалександровки в направлении населенного пункта Шевченко. В районах Белицкого и Нового Донбасса продолжаются упорные позиционные бои.На Краснолиманском направлении завершена зачистка участка юго-восточнее города. Российские подразделения наступают на Щурово. Тяжелые боестолкновения ведутся в районе Святогорска, Коровьего Яра и Пришиба.На Северском направлении под контроль взята половина населенного пункта Кривая Лука. Наносятся удары по логистическим цепочкам противника. Противник предпринимает контратаки у Дибровы и Федоровки Второй. Боевые действия продолжаются в районе Рай-Александровки.Сражение за Донбасс входит в финальную, решающую фазу, констатируют военные аналитики. Подробнее - в материале "Решающая стадия": битва за Донбасс вышла на финишную прямую

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

