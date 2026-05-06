https://ukraina.ru/20260506/stradayut-iz-za-sanktsiy-i-zlyatsya-na-zelenskogo-kak-pozhivayut-ukrainskie-politiki-1078667293.html

Страдают из-за санкций и злятся на Зеленского. Как поживают украинские политики

Страдают из-за санкций и злятся на Зеленского. Как поживают украинские политики - 06.05.2026 Украина.ру

Страдают из-за санкций и злятся на Зеленского. Как поживают украинские политики

Украинская политическая элита сейчас более всего тревожится в связи с продолжением дела Тимура Миндича, друга Владимира Зеленского. Бизнесмен сбежал в прошлом году в Израиль после раскрытия коррупционных схем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) назвало эту операцию "Мидас", в украинских СМИ ее чаще называют "Миндичгейт"

2026-05-06T17:15

2026-05-06T17:15

2026-05-06T17:19

эксклюзив

украина

владимир зеленский

набу

австрия

тимур миндич

андрей богдан

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Зеленский формально ввел санкции против своих подельников, но как оказалось, на Украине у них уже практически и нет ничего - всё, что надо, выведено.В недавно опубликованной новой порции записей фигурирует уже и глава Национального банка Андрей Пышный, а также представители государственного "Сенс банка"."Ты Пышного вызвал?" - спрашивает Миндич. "А его нет в стране просто", - ответил бывший министр обороны и нынешний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. "А-а, вызови "Сенс". Там можно Кабмином", - сказал Миндич. Речь шла о "Сенс-банке", а это бывший "Альфа-банк", который Зеленский в 2023 году "отжал" у Михаила Фридмана и Петра Авена, введя против них санкции.На "пленках Миндича" лицо, которое НАБУ идентифицировало как фигуранта дела "Мидас" Александра Цукермана, и человек, которого следствие называет экс-советником наблюдательного совета "Сенс банка" Василием Веселым, обсуждали назначение членов наблюдательного совета этого банка. Через 40 дней после того разговора правительство назначило всех обсуждаемых лиц на соответствующие должности.Недавно Зеленский ввел санкции и против бывшего своего соратника и экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Сам Богдан тоже связывает санкции с публикацией "пленок Миндича". По его словам, его подозревают в передаче журналистам "пленок" с деталями о коррупционных схемах.В то же время новый опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показывает, что украинцы считают коррупцию (54%) большей угрозой для развития страны, чем войну (39%)."Слуга народа" Никита Потураев угрожает украинцам тюрьмой, если они начнут задавать неудобные вопросы по делу Миндича и коррупции в ближайшем окружении Зеленского. "В США за такой слив уже сидели бы в тюрьме", - возмущается Потураев."Охранители готовы защищать Зеленского и его клиентеллу до конца, чтобы никто не узнал правду, для чего нужна затяжная война!", - комментирует его заявление украинский телеграм-канал "Резидент".Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что украинцам для получения уголовных дел и санкций не нужно иметь каких-либо контактов с иностранным государством. Достаточно просто критиковать режим, что власть посчитает "манипуляцией". То есть арестован может быть любой человек за высказывания своего мнения, любой журналист, блогер, кто критикует власть, подчеркивает депутат.Его коллега Ярослав Железняк сообщил 6 мая, что Зеленский обещал депутатам перестать применять санкции против граждан Украины в политических целях. По его данным, в декабре 2025 года, когда в Раде не хватало голосов для принятия госбюджета, парламентарии выставили условие, чтобы санкции одобрялись Радой. "Президент, очевидно, был против такого ограничения для любимой игрушки. Правку решили не ставить, но под обещание", - утверждает депутат. Тем не менее новые санкции против Богдана говорят, что обещаниям Зеленского никогда нельзя верить.Обсуждали украинские политические элиты на этой неделе и неожиданное назначение советником Кирилла Буданова* олигарха, бывшего комсомольского лидера и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Тигипко.Тигипко ранее возглавлял партию "Сильная Украина" и как депутат голосовал за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года, что явно не может радовать адептов Майдана. Также он является владельцем финансово-промышленной группы ТАС — одной из крупнейших подобных структур на Украине. В 2014-м Тигипко посещал захваченное здание Луганской областной СБУ (с чего началось восстание в Донбассе). Тогда он заявлял, что россиян там нет: "Все разговоры о том, что там присутствуют русские, — это выдумка. Там жители Луганской области. Власть не слышит требований юго-востока". Включение Тигипко в команду Буданова некоторые рассматривают как попытку имитировать мирные устремления.Сам Буданов, по сообщениям украинских СМИ, хоть и получил должность главы Офиса президента, но Зеленский его не жалует, поэтому любые его разговоры о мире изначально являются лишь стремлением замылить глаза Дональду Трампу.В то же время Дубинский считает, что публикация "пленок Миндича" является механизмом принуждения Зеленского к учету позиции Лондона, и к расширению полномочий Буданова, который защищает интересы Короны. По его мнению, пленки - это предохранитель, чтобы не допустить мирных соглашений."Понимая перспективу расследований, ни Зеленский, ни его окружение не должны, по замыслу организаторов скандала, пойти на выборы - теперь уже никогда. Превращая войну в по-настоящему вечную", - написал депутат.До уничтожения или Украины, или самого Зеленского, добавил Дубинский.Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

украина

австрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, набу, австрия, тимур миндич, андрей богдан, украина.ру