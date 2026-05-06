"Точка невозврата": Трамп уводит Америку из Европы, а Мерц готовит "натиск на Восток"

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, возникшие из-за возможного участия ФРГ в американской военной кампании против Ирана, за последнюю неделю сильно обострились и превратились в настоящую заочную перепалку

2026-05-06T17:46

Еще в марте Германия дала понять, что не намерена встревать в конфликт на Ближнем Востоке, так как война США с Ираном не входит в компетенцию НАТО. Позиция немецкого руководства не понравилась американскому лидеру, который до этого призвал членов Альянса присоединиться к "совместным усилиям" по разблокированию Ормузского пролива и обещал "очень плохое будущее" партнерам, которые откажутся от этого участия.В конце апреля Мерц сделал комментарий насчет переговоров представителей Вашингтона и Ирана в Исламабаде с намеком на то, что команду Трампа иранцы там явно переиграли. В ответ Трамп посоветовал Мерцу сосредоточиться на завершении конфликта между Россией и Украиной и "исправлении ситуации в своей разбитой стране".Этот "обмен любезностями" президент Сербии Александр Вучич назвал "точкой невозврата". Он признался, что не ожидал, что американцы с такой скоростью начнут противостояние с немцами в Европе.Дело в том, что, кроме язвительных комментариев насчет немецких политиков, Трамп принял и ряд вполне конкретных решений, болезненных не только для Германии, но и для всей Европы. Сначала Вашингтон объявил, что США выведут из Германии 5 тыс. военных, а потом отказался и от размещения в ФРГ ракет Tomahawk.Отказ США разместить в Германии ракеты дальнего действия нарушит военные планы Европы в отношении России, прокомментировала ситуацию газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей НАТО. По словам авторов публикации, дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow, которыми располагают страны ЕС, обладают меньшим радиусом действия, а их запасы ограничены. Новые разработки дальнобойного оружия дадут результат не раньше 2030-х годов, отметило издание.В Германии в настоящее время развернуто 38 тыс. американских военнослужащих, в этой стране находится и Европейское, и Африканское командование США.Поэтому заявленное пятитысячное уменьшение численности американского контингента в Германии пока является всего лишь символическим жестом, который большого воздействия на возможное ведение конфликта с Россией не окажет, полагает аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков."Это определенная демонстрация того, что Европе придется самой выпутываться из ситуаций, в которые она себя ставит. Раньше не было такой острой ситуации, когда со стороны американского руководства идет полный афронт не просто каким-то конкретным действиям в Европе, а европейскому образу мыслей", - рассказал эксперт в комментарии Украина.ру.По его словам, в Германии, причем в разных политических секторах, идет осознание того, что Трамп и его команда не шутили, когда говорили о серьезных изменениях европейской политики США и военной политики тоже.Команда Мерца долго не верила в это и пыталась выступить лидером Европы в переговорах с Трампом, придерживаясь линии сглаживания острых углов, продолжил Волков. Эта политика потерпела полный крах, но осознание этого приходило довольно долго, отметил он."Некоторое время тому назад это все-таки произошло и имело несколько конкретных экономических и военных следствий для Германии. Немцы, мыслящие себя экономическими лидерами объединенной Европы, поняли, что с Трампом очень трудно договариваться на уровне "мы единый Запад, у нас есть один, два или три общих врага и поэтому надо быть единым". Трамп вводит санкции против Германии, хотя надо сказать, что еще довольно давно американцы не брезговали серьезными экономическими рычагами против немцев. Достаточно вспомнить историю с штрафами на мерседес, фольксваген, BMW. Но осознание того, что Трамп будет так жестко и комплексно давить на Европу, пришло сейчас", - рассказал Волков.Второй важнейший момент касается военной подготовки, продолжил эксперт. По его словам, еще до прихода Трампа Германия обозначила курс на то, что немецкая армия должна быть самой сильной конвенциональной армией Европы. Все время обсуждался вопрос, насколько немцы и европейцы могут выстроить вооруженные силы без активного участия США, напомнил аналитик. Этот вопрос прорабатывался на уровнях дипломатическом, экспертном уровне, на уровне разведок, отметил Волков."Выяснялось, от чего именно Европе в первую очередь надо отказаться, а где она все-таки может рассчитывать на американцев. Главный вопрос был в том, может ли она рассчитывать на то, что в случае серьезной угрозы для одной из стран НАТО в Европе со стороны той же России, Америка раскроет свой ядерный зонтик", - сказал эксперт.По его словам, команда Мерца рассчитывала, что, затягивая как можно дольше украинский конфликт и давая себе передышку в военном строительстве, Германия сможет рассчитывать на военные поставки в первую очередь того, чего больше всего не хватает, а именно – дальнобойных ракет. Сейчас выяснилось, что не может, поскольку кризис с Ираном показал, что в Америке просто физически не будет того материала, на который немцы рассчитывали, отметил Волков.Кроме того, немецкие военные эксперты говорят, что немецкий и европейский дефицит не только в этом, а, например, в получении разведывательной информации, продолжил собеседник Украина.ру. При этом нынешнее политическое руководство, в первую очередь команда Мерца и, более широко, команда христианских демократов и христианских социалистов, а также не входящих в коалицию очень агрессивно настроенных зеленых, и значительная часть входящей в коалицию партии СДПГ выступают за интенсивное вооружение Германии и без США, подчеркнул он."Министр обороны Писториус, относящийся к партии социал-демократов, заявил 4 мая, что переговоры с Путиным – это не та реальность, с которой он готов соотноситься, что Россия не договороспособна, и поэтому надо скорее вооружаться. Хотя здесь надо сказать, что среди социал-демократов есть влиятельные фигуры, которые считают, что надо вести переговоры о мире и о ядерном разоружении с Россией", - рассказал Волков.По его мнению, такая реальность с точки зрения немцев выглядит парадоксально. С одной стороны, немецкая политика на основании собственных или иностранных аналитических результатов, которыми, к слову, пользуется весьма выборочно, утверждает, что Россия к 2030 году будет готова развязать конфликт с одной из стран НАТО в Европе, отметил Волков."С другой стороны, из всех утюгов немецкие политики и военные вещают, что Германия и Европа пока не готовы к конфликту с Россией, что к нему нужно срочно готовиться… Если вы перевернете эту логику, вы получите следующее – России, если нападать на нас, следует это делать сейчас, пока мы не готовы… Политика германской нынешней милитаризации имеет тройное дно - политическое, экономическое и социальное, но первое и главное из них – дырявое", - раскрыл парадокс немецкого нарратива Виталий Волков.В политике Германии сейчас есть центростремительная сила, которая заставляет двигаться к этому центру, с одной стороны, милитаристскому, с другой, антироссийскому и проукраинскому, с третьей – антитрампистскому, полагает эксперт. Но также есть и центробежные силы, потому что даже в партии Мерца есть группы, которые видят огромные внутриполитические риски для продолжения этой политики, подчеркнул он."Уже идет вовсю разговор о возможном крахе нынешнего правительства, а тогда возможны новые выборы, а потом и договоренности с набирающей на этом фоне "Альтернативой для Германии". Но и в самой альтернативной политической тусовке, в первую очередь в АдГ, есть разные тенденции – одна протрампистская, другая проатлантическая-продемократическая (в смысле американской Демократической партии), а есть группа, которая категорически выступает за восстановление контактов с Россией и возобновление поставок газа, за прекращение активной поддержки Украины. Немецкая политическая элита и общество в целом перед серьезными выборами", - рассказал Волков.С другой стороны, в США есть группы, в первую очередь это группа Трампа, которые всерьез опасаются, что Украина втянет Америку в ядерный конфликт с Россией, подчеркнул он."На мой взгляд, позиция Трампа, вице-президента Вэнса и группы сверхсовременного технологического капитала вокруг них (а это не только капитал, но еще и определенная идеология) состоит в том, что они не хотят вписываться за Европу в ядерную войну. Кроме того, есть точка зрения, что американские суверенисты хотят сосредоточиться на китайском направлении как направлении главного соперника для американской экономической мощи, поэтому конфликт с Россией им совершенно не нужен", - отметил эксперт.Какое бы объяснение из двух предложенных не брать, все-таки заметно, что команда Трампа прикладывает усилия к тому, чтобы убрать Америку из расширенного ядерного сдерживания для Европы, заключил он. В США видят, что политическая элита в Европе сейчас крайне агрессивна и делает многое для того, чтобы получить на свою голову русские ракеты, подытожил Виталий Волков.Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич в интервью Украина.ру обратил внимание на закономерность в развитии отношений США со странами Европы, в том числе Германии.По его наблюдениям, каждый раз, когда у власти в США был республиканец или даже неоконсерватор, такой как Буш-младший, отношения между Европой и США, особенно между Германией и Францией с одной стороны и США с другой, были натянутыми."Однако с приходом Трампа это напряжение достигает своего пика. Еще в 2015 году, когдаТрамп назвал НАТО изжившей себя организацией, можно было предположить, какие будут отношения между США и Европой сегодня. Они весьма плохие", - заявил политолог.По его словам, то, что принято называть "глубинным государством" после ухода Джо Байдена из Белого дома полностью переброшено в Европу. Трамп при этом знает, что целью "глубинного государства" является развертывание большого конфликта в Европе, отметил Гайич."Еще в 2014 году американский политолог, основатель частной разведывательно-аналитической организации "Стретфор", выступал с лекциями в Белграде. Он тогда открыто сказал, что Германия должна переформатировать свою мирную промышленность в военную и "сделать то, что умеет лучше всего – отправить своих парней на Восток", - поделился сербский политолог.По его словам, в эту стратегию отлично вписываются планы действующего канцлера Германии Фридриха Мерца сделать из немецкой армии самую сильную армию в Европе до 2039 года, как раз к столетию начала Второй мировой войны."Все это не случайно. Трамп не хочет, чтобы США втянули в войну против России, поэтому урезает американский контингент в Германии. С другой стороны, Германия хочет, чтобы вся Европа втянулась в эту войну. Украина – это лишь первая фаза большой войны в Европе. Трамп понимает, что это будет катастрофа для американских национальных интересов", - считает Стеван Гайич.Его российский коллега, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин в комментарии Украина.ру обратил внимание на концепцию, которую в 2025 году в своей книге "Технологическая республика" выдвинул сооснователь компании Palantir Technologies Александр Карп. В книге он открыто пишет о том, что Германия, наряду с Японией, должна наращивать конвенциональную армию для того, чтобы пойти в "натиск на Восток", напомнил эксперт."Карп приводит экономические предпосылки – банкротство компаний и их переход в военный сектор. Как раз за последние три года в Германии в три раза увеличилось число компаний, входящих в ассоциацию военных производителей", - отметил Камкин.По его словам, все это соответствует плану стратегической безопасности, в соответствии с которым на Европу возлагается ответственность за конфликт на Востоке, т.е. за постсоветское пространство, а США сосредотачиваются тем временем на азиатско-тихоокеанском направлении, соответственно на Китае и Ближнем Востоке.Также в Германии усиленными темпами идет милитаризация сознания, продолжил политолог."Европейцы пока не особо горят желанием воевать, но методы экономического принуждения и "промывки мозгов" сейчас применяются достаточно активно", - сказал Камкин.При этом политолог не считает, что между США и Европой, в том числе Германией, есть существенные идеологические несогласия."Евроатлантические финансовые и политические элиты могут спорить между собой по ситуативным вопросам, но стратегическая цель – это совместная военно-политическая победа над Россией, ее расчленение и контроль над ресурсами. Мир сейчас входит в фазу глубокого финансово-экономического кризиса. Фактически Россия является последним неразделенным активом", - рассказал Камкин.По его словам, это и была основная тема, о которой говорил британский монарх Карл Третий с Трампом в ходе недавней встречи в Вашингтоне."В западных стратегиях обозначено, что до 2030 года нужно вызвать социальные взрывы внутри России, создать максимальное военно-политическое давление по внешнему контуру. Никаких разногласий между европейскими странами и США в этом смысле нет", - подытожил Камкин.

Татьяна Стоянович

