https://ukraina.ru/20260506/pokhozhe-nas-zhdt-chto-to-serznoe-chto-znachit-dlya-ukrainy-pervyy-za-polgoda-razgovor-lavrova-i-rubio-1078669497.html

Похоже, нас ждёт что-то серьёзное: что значит для Украины первый за полгода разговор Лаврова и Рубио

Похоже, нас ждёт что-то серьёзное: что значит для Украины первый за полгода разговор Лаврова и Рубио - 06.05.2026 Украина.ру

Похоже, нас ждёт что-то серьёзное: что значит для Украины первый за полгода разговор Лаврова и Рубио

Главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Соединённых Штатов не общались с осени прошлого года, значит, стоит обратить на переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио пристальное внимание

2026-05-06T17:36

2026-05-06T17:36

2026-05-06T17:36

эксклюзив

россия

сша

украина

сергей лавров

марко рубио

переговоры

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078670056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0513f506036e2f498d40686ba246c62c.jpg

Вечером 5 мая состоялась телефонная беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Казалось бы, дежурная новость, на которой не стоит заострять внимание, но учитывая контекст этих переговоров – нет.Прежде всего стоит отметить, что последний раз дипломаты разговаривали ещё в прошлом году, а точнее 20 октября, значит, для созвона был веский повод. Кроме того, это второй в течение недели контакт Москвы и Вашингтона на высоком уровне - 29 апреля переговоры провели главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп. Да, беседа руководителей внешнеполитических ведомств вскоре после разговора президентов – обычная практика. Однако, например, за телефонными звонками между Кремлём и Белым домом и в марте, и в декабре контактов российского МИДа и Госдепартамента не последовало.А вот сейчас внешнеполитические ведомства переходят к практической реализации договорённостей, достигнутых президентами, которые, напомним, "высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведёт линию на затягивание конфликта". Тогда же Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы, и Трамп активно поддержал эту инициативу.Глава киевского режима Владимир Зеленский, скажем так, идеей не проникся. На следующий день после разговора президентов двух держав, 30 апреля, в интервью Bloomberg News он сказал, что не получал ни официальных, ни неофициальных предложений на этот счёт ни из Москвы, ни из Вашингтона, поэтому поручил украинским дипломатам обратиться к США за подробностями, прежде чем принимать решение.Он выразил мнение, что Россия добивается перемирия на один или несколько дней прежде всего для того, чтобы защитить парад Победы в Москве от потенциальных ударов со стороны Украины, добавив, что не хочет, чтобы "какое-либо прекращение огня превратилось в тактическую дезинформацию со стороны РФ". И тут же, не желая выглядеть эскалатором войны на фоне миротворческого настроя Путина, Зеленский стал рассказывать, что "поддерживает инициативы по прекращению огня, которые помогают защитить гражданское население и облегчают обмен пленными" и "всегда положительно реагирует на реальные предложения о прекращении огня с Россией, если таковые существуют".Спустя 4 дня на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, где собралось несколько десятков лидеров стран ЕС и всё руководство блока, тот же Зеленский, якобы выступающий за мирное урегулирование конфликта, выступил с угрозой ударить украинскими дронами по параду 9 мая в Москве.Через несколько часов в тот же день, 4 мая, Министерство обороны РФ выпустило заявление об объявлении по решению верховного главнокомандующего перемирия 8-9 мая, рассчитывая, что Украина последует этому примеру. Вместе с тем, учитывая прозвучавшие угрозы Зеленского, ведомство предупредило, что в случае попыток ВСУ сорвать празднование Дня Победы ВС РФ примут все необходимые меры, вплоть до нанесения ответного массированного ракетного удара по центру Киева, в связи с чем мирным жителям и сотрудникам иностранных дипломатических представительств рекомендовано своевременно покинуть город. Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась, подчеркнуло Министерство обороны РФ."Зеленский угрожал Москве ударом, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала специальной военной операции, если не самое сильное. Оно, должно быть, напугало весь Запад. И Зеленого Гоблина тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных. Я уверен, что в Киеве запаниковали. А потом заговорили о дипломатах, иностранных миссиях, которым придётся бежать из Киева, если 9 мая по Москве будут запущены беспилотники. Уверен, это сильно напугало все элиты Запада. Вероятно, после этого они сказали Зеленскому: "Да, мы будем придерживаться перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Мы будем ему следовать", - считает кипрский журналист Алекс Христофору.Спустя всего несколько часов после заявления Минобороны РФ всё в тот же день Зеленский объявил о режиме тишины с полуночи 6 мая. Но мы же, как говорится, не первый год замужем, и верить, что Банковая реально готова заставить все свои пушки замолчать с обозначенного часа, было бы по меньшей мере наивно. В прошлом году, например, ВСУ нарушили режим тишины на День Победы почти 10 000 раз. Так что шаг главы киевского режима в России сразу расценили как тактическую уловку.Разговор Лаврова и Рубио состоялся примерно за 7 часов до наступления инициированного Киевом перемирия. О чём конкретно говорили руководители внешнеполитических ведомств, неизвестно – и МИД, и Госдепартамент ограничились общими фразами: сверили часы по текущей ситуации в международных делах, обсудили российско-американские отношения, Украину и Иран, а также график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер. Возможно, дипломаты обсуждали вероятные сценарии развития ситуации 9 мая на фоне выходки Зеленского.Официально Белый дом угрозы главы киевского режима не комментировал, но авторитетные эксперты дают понять, что угрозы Банковой США очень не нравятся, например, бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что Зеленский пересёк черту и обеспечил бы себе скорую гибель в случае атаки парада, к тому же Трамп накануне, отвечая на вопрос о его отношении к Зеленскому, в интервью телеканалу Salem News сказал: "Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования [на Украине]".Пока американский лидер размышлял, как сильно заинтересован в завершении украинского конфликта, как обещал при инаугурации, ВСУ 6 мая продолжили атаковать территорию РФ (включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар), по традиции обвиняя в срыве перемирия Россию.Вскоре Госдепартамент анонсировал проведение 6 мая в 11.30 по местному времени (18.30 по московскому) закрытой встречи заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Динанно с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной. Повестка не уточняется, мероприятие пройдёт в закрытом от прессы режиме.Так что снова мы можем только строить предположения, о чём будет дипломатический контакт. Этот чиновник Госдепартамента отвечает за региональную безопасность, следовательно, в случае достижения договорённостей о деэскалации украинского конфликта он может принять участие в разработке механизмов мониторинга прекращения огня. Последний телефонный разговор продемонстрировал, что президенты РФ и США не просто оба привержены урегулированию конфликта, а высказывают схожие оценки текущей ситуации. На протяжении всей недели в западных СМИ активно обсуждали, насколько точно совпадают позиции президентов России и США по этому вопросу."США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что США согласны с Россией по вопросу Украины", - отмечает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.И Стефанишиной как полномочному представителю украинского государства на территории Штатов донесут необходимость снижения военной активности, не исключено, что с применением некоторых элементов давления.Однако возможен и диаметрально противоположный сценарий. Аппарат заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности выдаёт разрешения на экспорт оборонных технологий - т.е. без согласования с ним невозможна передача вооружений другим странам – и проверяет сделки на соответствие международным договорам и режимам нераспространения.В конце марта на слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам Динанно рассказывал, что администрация Белого дома, безусловно, продолжает активно поддерживать инициативу PURL (механизм, в рамках которого союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов)."США продолжают предоставлять огромный объём ресурсов и поддержки Украине. Я лишь несколько недель назад встретился с украинским послом, чтобы удостовериться, что все имеющиеся программы продолжают реализовывать", - заявил он тогда.Не слышно в этих словах ни малейшего желания Вашингтона сворачивать этот проект, наоборот, желание и дальше развивать его. Не исключено, что и предстоящая встреча со Стефанишиной будет посвящена обсуждению вооружения ВСУ через европейских посредников. В пользу этой версии говорит и выпущенное 5 мая заявление Госдепартамента об одобрении возможной продаже Украине авиабомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования в рамках программы иностранных военных поставок на сумму $373,6 млн. Эта сделка, как утверждается, будет способствовать достижению внешнеполитических целей США, а также задач в области нацбезопасности."У Украины не возникнет трудностей с включением этих изделий и услуг в состав своих Вооружённых сил. Предполагаемая продажа этого оборудования и сопутствующей поддержки не изменит общий военный баланс в регионе", - говорится в заявлении Госдепартамента.Учитывая прозвучавшие накануне слова Трампа о том, что Украина в состоянии продолжать боевые действия благодаря оружию из США, фразу "не изменит общий военный баланс в регионе" стоит расценивать как отсутствие предпосылок к снижению боевой активности ВСУ. Ведь, если бы американский лидер реально хотел бы изменить военный баланс, то прекратил бы поставку оружия и передачу разведданных Киеву, но нет. А в разговоре с Путиным Трамп попросил его охарактеризовать текущую обстановку на линии соприкосновения, и российский коллега сообщил, что ВС РФ удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника.Что ещё примечательно, контакты с американской стороной в обоих случаях – и Путина с Трампом, и Лаврова с Рубио - состоялись по запросу России. Это может свидетельствовать о стремлении Москвы продемонстрировать свою инициативность в разрешении украинского кризиса - вдобавок чуть позже из МИД дважды (от официального представителя Марии Захаровой и посла по особым поручениям Родиона Мирошника) прозвучали заявления об открытости к переговорам с Киевом – и координации действий с США, выступающих с миротворческими инициативами. Либо же, наоборот, Россия предупредила Белый дом, что проворачивать за её спиной дела с Украиной ничем хорошим не закончится.Читайте также: Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа

https://ukraina.ru/20260504/vpervye-net-russkikh-zelenskiy-khotel-posmotret-v-glaza-no-poluchil-otvet-nado-byt-skromnee-1078561885.html

https://ukraina.ru/20260506/chto-budet-esli-ukrainskie-drony-priletyat-v-moskvu-na-parad-9-maya-mneniya-ukrainskikh-ekspertov-1078655082.html

https://ukraina.ru/20260503/vremya-u-kieva-isteklo-tramp-i-putin-tolko-chto-polnostyu-soglasovali-pozitsii-1078558146.html

https://ukraina.ru/20260504/kakie-rychagi-davleniya-est-u-ssha-na-zelenskogo-i-pochemu-oni-ikh-ne-ispolzuyut-1078586515.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, сергей лавров, марко рубио, переговоры, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, оружие, ольга стефанишина, госдеп сша, мид рф