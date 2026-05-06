В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/v-kosmose-nikto-ne-uslyshit-yadernyy-vzryv-pochemu-vam-nuzhno-znat-chto-proiskhodit-na-orbite-1078646979.html
В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите
В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите - 06.05.2026 Украина.ру
В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите
В марте 2026 года Космическое командование США собрало в Академии ВВС в Колорадо-Спрингс представителей 62 частных компаний, 175 инженеров и топ-менеджеров — включая шесть генеральных директоров, а также представителей 17 федеральных ведомств и союзников из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
2026-05-06T06:40
2026-05-06T06:40
эксклюзив
россия
швеция
сша
рональд рейган
максим беляев
николай журавлев
нато
пентагон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/08/1061640363_0:112:1315:852_1920x0_80_0_0_405192edb0ee0a0d1db505ff1202ea1e.jpg
Мероприятие называлось Apollo Insight. Официальная повестка звучала так: "интеграция коммерческого сектора в военно-космические операции". Реальная повестка была менее нейтральной: что произойдёт с западной цивилизацией, если Россия взрывает ядерный заряд в космосе.Сценарий, который отрабатывали участники, называется Day Zero — "День ноль". Первая волна мгновенно уничтожала спутники в зоне прямой видимости. Но вторая оказалась куда страшнее: заряженные частицы захватываются поясами Ван Аллена и месяцами, а то и годами планомерно выжигала электронику всего, что летает на низких орбитах. По оценке, которую командующий USSPACECOM генерал Стивен Уайтинг озвучил на 41-м Космическом симпозиуме в апреле 2026 года, один такой взрыв теоретически способен вывести из строя до 80% низкоорбитальной спутниковой группировки. Такова, по словам Уайтинга, оценка разведывательного сообщества, основанная на реальных наблюдениях за реальными российскими программами.Эта новость довольно тихо прошла мимо новостных передовиц: подумаешь, какая-то симуляция, тем более, российские власти уже дежурно назвали произошедшее очередной спекуляцией для освоения бюджетных средств. Может быть, так оно и есть. Но всё же нам пора поговорить о космосе как об арене глобального противостояния. Потому что со времён инфантильных мечтаний Рональда Рейгана о "звёздных войнах" картина на околоземной орбите сменила очертания с эпика на хоррор — в котором никто не услышит ни криков, ни ядерных взрывов.Стальная паутина НАТО3 мая 2026 года с база Ванденберг, Калифорния, ракета Falcon 9 компании SpaceX унесла на низкую орбиту первый в истории Швеции военный разведывательный спутник. Платформа размером со стиральную машину была оснащена оптико-электронными сенсорами сверхвысокого разрешения, а её задачу предельно чётко и недвусмысленно сформулировал глава Космических сил Швеции (представьте себе, такие действительно есть) контр-адмирал Андерс Сундеман: следить за Россией и собирать данные о военных объектах на её территории. К 2030 году к этой задаче должны подключиться ещё девять аппаратов.Швеция толеко 14 месяцев назад вступила в НАТО, но уже запускает военный разведывательный аппарат, нацеленный на Россию. Каждый хочет иметь собственные глаза на орбите — не чужие, не арендованные, а свои. И все они устремлены на Россию.Реакция Москвы последовала незамедлительно. Посол Беляев и депутат Госдумы Журавлёв 4 мая назвали запуск "подтверждением милитаризации космоса" и обозначили шведские оборонные предприятия — в том числе участвующие в производстве дронов для Украины — легитимными военными целями. Очень показательная риторика.Швеция здесь не одинока: Норвегия, Финляндия, Польша, Италия, Япония параллельно разворачивают или планируют собственные военно-разведывательные группировки. Поверх всей этой мультиэтнической мозаики НАТО строит общий каркас — программу Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS). Альянс как бы не владеет собственными спутниками, а просто выступает как оператор массива данных, куда стекаются потоки от военных аппаратов стран-членов и коммерческих провайдеров. Над Россией уже раскинута стальная паутина НАТО — и на неё нужно реагировать. Но неужели эти "стиралки в космосе" действительно так опасны?Kill Chain: спутник как нервная системаРасхожий образ спутника — камера, которая делает красивые снимки из космоса. Но это в лучшем случае 5% от описания всех его функций и возможностейСовременная армия держится на трёх орбитальных китах. Первый — разведка (ISR): поиск и фиксация цели. Второй — связь (SATCOM): передача данных о цели к огневой платформе. Третий — позиционирование, навигация и синхронизация времени (PNT). Именно PNT превращает дорогой снаряд в точный снаряд. Атомные часы на борту навигационных спутников работают с точностью до наносекунд. Ошибка синхронизации — и управляемый боеприпас промахивается на десятки метров.Как это выглядит на практике, показала война на Украине — первый в истории вооружённый конфликт, в котором созвездие коммерческих спутников в полной мере показало своё двойное назначение. Starlink к концу 2023 года обеспечивал около 47 000 терминалов на балансе ВСУ. Система GIS "Арта" работала поверх Starlink и сжимала цикл "обнаружение–огонь" с двадцати минут до тридцати–сорока пяти секунд с точностью до двух метров. Терминалы Starlink уже не раз играли ключевую роль в атаках управляемыми снарядами по российским объектам, и именно поэтому каждое заявление Илона Маска или хотя бы временное отключение систем над Украиной доводят официальный Киев до паники — ВСУ находятся на расстоянии одного твита от абсолютной слепоты.Массовые отключения Starlink в октябре 2022 года привели к тому, что украинские и американские офицеры описывали как "катастрофическую потерю коммуникаций". Российские наземные комплексы радиоэлектронной борьбы "Тобол", были перепрофилированы для подавления GPS и Starlink. К 2024 году появился младшая сестра "Тобола", "Калинка", уже получила у западных аналитиков прозвище "убийца Starlink".Последствия хорошо задокументированы на примере снарядов Excalibur — американских высокоточных управляемых боеприпасов с GPS-наведением стоимостью около 100 000 долларов за штуку. В 2022 году их эффективность составляла около 70%. К середине 2023 года российские комплексы РЭБ опустили этот показатель до 6%. Стоимость одного результативного выстрела выросла до 1,9 миллиона долларов., и США пришлось приостановить поставки. Аналогичная деградация затронула JDAM-ER, GMLRS и GLSDB — весь спектр западных управляемых боеприпасов, завязанных на GPS.Пентагон отреагировал контрактом на 75 миллионов долларов для разработки защитного оборудования и отдельным контрактом на 23,5 миллиона на создание самонаводящейся на источник помех головки для JDAM-ER. Называть это "реакцией на уязвимость" — сильно смягчать в угоду безнадёжно отставшей стороне: это признание того, что в условиях современного конфликта армия без надёжного орбитального прикрытия превращается в хорошо вооружённую, но слепую и глухую толпу.Орбитальные ассасиныВажное предупреждение: данная часть текста во многом построена на спекуляциях западных СМИ и аналитических центров. Россия официально не подтверждала военного или двойного назначения спутников серии "Космос". Прошу относиться к информации ниже с фактической точки зрения с высокой долей критики и готовностью, что она может быть сильно гиперболизирована западными экспертами.В рассуждениях западных экспертов существует концепция, которую они называют в Rendezvous and Proximity Operations, RPO — операции сближения и слежения. Это когда твой спутник паркуется вплотную к чужому: не взрывает, не стреляет, просто висит рядом, но, как говорится, все всё понимают.Так, ещё до начала СВО спутник "Космос-2542/2543" оказался в орбитальной плоскости американского разведчика USA 245. Ему даже приписали некое "испытание кинетического оружия". После американская сторона с завидной частотой заявлала о сближении "Космоса-2558" с USA-326 и даже о запуске некого "вторичного объекта" в 2025 году. "Космосу-2576" приписали заход в орбитальную плоскость USA 314 в мае 2024 года. Вот здесь в Пентагоне началась настоящая паника и обвинения российской стороны в использовании "противоспутникового оружия". Доказательств американская сторона не смогла привести ни тогда, ни сейчас, но, как говорится, "тряска" среди американских военных наблюдалась нешуточная.Но настоящую истерику у наблюдателей из НАТО вызвала группа из трёх аппаратов — "Космос-2581, 2582, 2583", запущенных в феврале 2025 года. С конца февраля по середину марта, по словам иностранных экспертов, они провели серию взаимных манёвров с закрытием дистанции менее 100 метров, а затем один из них якобы "выпустил ещё один вторичный объект". В Пентагоне это тут же назвали обкаткой тактики "окружения и изоляции" аппаратов потенциального противника. Сейчас американцы заявляют, что "под удар российских спутников" попали аппараты KH-11.Помните, в начале материала мы рассказывали о "симуляции ядерного удара России" на орбите. "Виновником" этого знаменательного события оказался "Космос-2553" — аппарат, вызывающий у американцев наибольшую тревогу. Дело в том, что он выведен на нетипичную орбиту высотой около 2000 километров с наклонением 67 градусов — здесь находятся только один умерший российский и десяток неактивных американских спутников 1990-х годов. Тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан в апреле 2024 года публично подтвердил, что "Космос-2553" используется для ядерных испытаний или даже может нести ядерное оружие, однако Москва настаивает на чисто научном характере миссии: испытания приборов в радиационной среде.Такая неопределённость имеет свой стратегический смысл. Пока Запад тратит бюджеты на отслеживание российских "инспекторов", разработку антиджаммингового оборудования и репетицию апокалипсиса в Колорадо-Спрингс, Москва не делает ровным счётом ничего незаконного с точки зрения действующих норм международного права и выглядит спокойной и уравновешенной на фоне невротичных говорящих голов из Пентагона. А всё потому что этих норм международного регулирования в этой сфере фактически не существует. Точнее, всем давно на них наплевать.Темного Леса больше нетВ 1951 году немецкий писатель Эрнст Юнгер опубликовал эссе "Уход в лес". "Лес" у Юнгера — это метафора пространства вне юрисдикций, тотального учёта и тотального контроля. Место, где каждый имеет право на свой личный суверенитет. И космос XX века был таким "Лесом". Договор о космосе 1967 года кодифицировал это: исследование и использование космического пространства является "достоянием всего человечества". Это общее пространство свободы, где нет места межгосударственным разборкам.Договор 1967 года формально жив — 118 государств-участников, последней в мае 2025 года присоединилась Латвия. Но он запрещает лишь оружие массового уничтожения на орбите — и ровно ничего не говорит о "спутниках-инспекторах", кинетических противоспутниковых системах, лазерном ослеплении сенсоров или радиоэлектронном подавлении.Параллельно США 27 января 2025 года объявили о создании "Золотого купола" — глобальной орбитальной системы противоракетной обороны с тысячами спутников и космическими перехватчиками. К апрелю 2026 года Space Force заключил контракты с 12 компаниями на сумму до 3,2 миллиарда долларов. Общий бюджет программы — 185 миллиардов. Для Москвы и Пекина это звучит ровно так, как должно звучать: США первыми размещают оружие в космосе. И это развязывает России и Китаю руки.Генерал Уайтинг в апреле 2026 года заявил: "Если космос будет уничтожен, вместе с ним будет уничтожено всё современное общество". Он имел в виду GPS, банковские транзакции, авиасообщение, цепочки поставок, интернет. Весь тот комфорт, к которому мы так привыкли, держится на нескольких сотнях объектов, летящих со скоростью восемь километров в секунду на высоте от 400 до 2000 километров над нашими головами.И в орбитальной плоскости каждого из ключевых американских разведчиков предположительно дежурит российский "инспектор". Пентагон репетирует сценарий их уничтожения ядерным взрывом. Швеция запускает свой первый военный спутник. А НАТО строит общий хаб данных из коммерческих и военных потоков. А "Золотой купол" получил 12 подрядчиков и 185 миллиардов долларов финансирования.Всё это происходит прямо сейчас.В космосе действительно никто не услышит взрыв. Зато все почувствуют его последствия — когда погаснет навигатор, встанут банкоматы и умолкнут военные связисты. Вот почему вам стоит об этом знать.
россия
швеция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/08/1061640363_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_9daf194b92282d8e5c5d5862ae1acab1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, швеция, сша, рональд рейган, максим беляев, николай журавлев, нато, пентагон, вооруженные силы украины, ии (искусственный интеллект)
Эксклюзив, Россия, Швеция, США, Рональд Рейган, Максим Беляев, Николай Журавлев, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ИИ (искусственный интеллект)

В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите

06:40 06.05.2026
 
© Фото : Армія Інформспутник
спутник - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Армія Інформ
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
В марте 2026 года Космическое командование США собрало в Академии ВВС в Колорадо-Спрингс представителей 62 частных компаний, 175 инженеров и топ-менеджеров — включая шесть генеральных директоров, а также представителей 17 федеральных ведомств и союзников из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Мероприятие называлось Apollo Insight. Официальная повестка звучала так: "интеграция коммерческого сектора в военно-космические операции". Реальная повестка была менее нейтральной: что произойдёт с западной цивилизацией, если Россия взрывает ядерный заряд в космосе.
Сценарий, который отрабатывали участники, называется Day Zero — "День ноль". Первая волна мгновенно уничтожала спутники в зоне прямой видимости. Но вторая оказалась куда страшнее: заряженные частицы захватываются поясами Ван Аллена и месяцами, а то и годами планомерно выжигала электронику всего, что летает на низких орбитах. По оценке, которую командующий USSPACECOM генерал Стивен Уайтинг озвучил на 41-м Космическом симпозиуме в апреле 2026 года, один такой взрыв теоретически способен вывести из строя до 80% низкоорбитальной спутниковой группировки. Такова, по словам Уайтинга, оценка разведывательного сообщества, основанная на реальных наблюдениях за реальными российскими программами.
Эта новость довольно тихо прошла мимо новостных передовиц: подумаешь, какая-то симуляция, тем более, российские власти уже дежурно назвали произошедшее очередной спекуляцией для освоения бюджетных средств. Может быть, так оно и есть. Но всё же нам пора поговорить о космосе как об арене глобального противостояния. Потому что со времён инфантильных мечтаний Рональда Рейгана о "звёздных войнах" картина на околоземной орбите сменила очертания с эпика на хоррор — в котором никто не услышит ни криков, ни ядерных взрывов.
Стальная паутина НАТО
3 мая 2026 года с база Ванденберг, Калифорния, ракета Falcon 9 компании SpaceX унесла на низкую орбиту первый в истории Швеции военный разведывательный спутник. Платформа размером со стиральную машину была оснащена оптико-электронными сенсорами сверхвысокого разрешения, а её задачу предельно чётко и недвусмысленно сформулировал глава Космических сил Швеции (представьте себе, такие действительно есть) контр-адмирал Андерс Сундеман: следить за Россией и собирать данные о военных объектах на её территории. К 2030 году к этой задаче должны подключиться ещё девять аппаратов.
Швеция толеко 14 месяцев назад вступила в НАТО, но уже запускает военный разведывательный аппарат, нацеленный на Россию. Каждый хочет иметь собственные глаза на орбите — не чужие, не арендованные, а свои. И все они устремлены на Россию.
Реакция Москвы последовала незамедлительно. Посол Беляев и депутат Госдумы Журавлёв 4 мая назвали запуск "подтверждением милитаризации космоса" и обозначили шведские оборонные предприятия — в том числе участвующие в производстве дронов для Украины — легитимными военными целями. Очень показательная риторика.
Швеция здесь не одинока: Норвегия, Финляндия, Польша, Италия, Япония параллельно разворачивают или планируют собственные военно-разведывательные группировки. Поверх всей этой мультиэтнической мозаики НАТО строит общий каркас — программу Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS). Альянс как бы не владеет собственными спутниками, а просто выступает как оператор массива данных, куда стекаются потоки от военных аппаратов стран-членов и коммерческих провайдеров. Над Россией уже раскинута стальная паутина НАТО — и на неё нужно реагировать. Но неужели эти "стиралки в космосе" действительно так опасны?
Kill Chain: спутник как нервная система
Расхожий образ спутника — камера, которая делает красивые снимки из космоса. Но это в лучшем случае 5% от описания всех его функций и возможностей
Современная армия держится на трёх орбитальных китах. Первый — разведка (ISR): поиск и фиксация цели. Второй — связь (SATCOM): передача данных о цели к огневой платформе. Третий — позиционирование, навигация и синхронизация времени (PNT). Именно PNT превращает дорогой снаряд в точный снаряд. Атомные часы на борту навигационных спутников работают с точностью до наносекунд. Ошибка синхронизации — и управляемый боеприпас промахивается на десятки метров.
Как это выглядит на практике, показала война на Украине — первый в истории вооружённый конфликт, в котором созвездие коммерческих спутников в полной мере показало своё двойное назначение. Starlink к концу 2023 года обеспечивал около 47 000 терминалов на балансе ВСУ. Система GIS "Арта" работала поверх Starlink и сжимала цикл "обнаружение–огонь" с двадцати минут до тридцати–сорока пяти секунд с точностью до двух метров. Терминалы Starlink уже не раз играли ключевую роль в атаках управляемыми снарядами по российским объектам, и именно поэтому каждое заявление Илона Маска или хотя бы временное отключение систем над Украиной доводят официальный Киев до паники — ВСУ находятся на расстоянии одного твита от абсолютной слепоты.
Массовые отключения Starlink в октябре 2022 года привели к тому, что украинские и американские офицеры описывали как "катастрофическую потерю коммуникаций". Российские наземные комплексы радиоэлектронной борьбы "Тобол", были перепрофилированы для подавления GPS и Starlink. К 2024 году появился младшая сестра "Тобола", "Калинка", уже получила у западных аналитиков прозвище "убийца Starlink".
Последствия хорошо задокументированы на примере снарядов Excalibur — американских высокоточных управляемых боеприпасов с GPS-наведением стоимостью около 100 000 долларов за штуку. В 2022 году их эффективность составляла около 70%. К середине 2023 года российские комплексы РЭБ опустили этот показатель до 6%. Стоимость одного результативного выстрела выросла до 1,9 миллиона долларов., и США пришлось приостановить поставки. Аналогичная деградация затронула JDAM-ER, GMLRS и GLSDB — весь спектр западных управляемых боеприпасов, завязанных на GPS.
Пентагон отреагировал контрактом на 75 миллионов долларов для разработки защитного оборудования и отдельным контрактом на 23,5 миллиона на создание самонаводящейся на источник помех головки для JDAM-ER. Называть это "реакцией на уязвимость" — сильно смягчать в угоду безнадёжно отставшей стороне: это признание того, что в условиях современного конфликта армия без надёжного орбитального прикрытия превращается в хорошо вооружённую, но слепую и глухую толпу.
Орбитальные ассасины
Важное предупреждение: данная часть текста во многом построена на спекуляциях западных СМИ и аналитических центров. Россия официально не подтверждала военного или двойного назначения спутников серии "Космос". Прошу относиться к информации ниже с фактической точки зрения с высокой долей критики и готовностью, что она может быть сильно гиперболизирована западными экспертами.
В рассуждениях западных экспертов существует концепция, которую они называют в Rendezvous and Proximity Operations, RPO — операции сближения и слежения. Это когда твой спутник паркуется вплотную к чужому: не взрывает, не стреляет, просто висит рядом, но, как говорится, все всё понимают.
Так, ещё до начала СВО спутник "Космос-2542/2543" оказался в орбитальной плоскости американского разведчика USA 245. Ему даже приписали некое "испытание кинетического оружия". После американская сторона с завидной частотой заявлала о сближении "Космоса-2558" с USA-326 и даже о запуске некого "вторичного объекта" в 2025 году. "Космосу-2576" приписали заход в орбитальную плоскость USA 314 в мае 2024 года. Вот здесь в Пентагоне началась настоящая паника и обвинения российской стороны в использовании "противоспутникового оружия". Доказательств американская сторона не смогла привести ни тогда, ни сейчас, но, как говорится, "тряска" среди американских военных наблюдалась нешуточная.
Но настоящую истерику у наблюдателей из НАТО вызвала группа из трёх аппаратов — "Космос-2581, 2582, 2583", запущенных в феврале 2025 года. С конца февраля по середину марта, по словам иностранных экспертов, они провели серию взаимных манёвров с закрытием дистанции менее 100 метров, а затем один из них якобы "выпустил ещё один вторичный объект". В Пентагоне это тут же назвали обкаткой тактики "окружения и изоляции" аппаратов потенциального противника. Сейчас американцы заявляют, что "под удар российских спутников" попали аппараты KH-11.
Помните, в начале материала мы рассказывали о "симуляции ядерного удара России" на орбите. "Виновником" этого знаменательного события оказался "Космос-2553" — аппарат, вызывающий у американцев наибольшую тревогу. Дело в том, что он выведен на нетипичную орбиту высотой около 2000 километров с наклонением 67 градусов — здесь находятся только один умерший российский и десяток неактивных американских спутников 1990-х годов. Тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан в апреле 2024 года публично подтвердил, что "Космос-2553" используется для ядерных испытаний или даже может нести ядерное оружие, однако Москва настаивает на чисто научном характере миссии: испытания приборов в радиационной среде.
Такая неопределённость имеет свой стратегический смысл. Пока Запад тратит бюджеты на отслеживание российских "инспекторов", разработку антиджаммингового оборудования и репетицию апокалипсиса в Колорадо-Спрингс, Москва не делает ровным счётом ничего незаконного с точки зрения действующих норм международного права и выглядит спокойной и уравновешенной на фоне невротичных говорящих голов из Пентагона. А всё потому что этих норм международного регулирования в этой сфере фактически не существует. Точнее, всем давно на них наплевать.
Темного Леса больше нет
В 1951 году немецкий писатель Эрнст Юнгер опубликовал эссе "Уход в лес". "Лес" у Юнгера — это метафора пространства вне юрисдикций, тотального учёта и тотального контроля. Место, где каждый имеет право на свой личный суверенитет. И космос XX века был таким "Лесом". Договор о космосе 1967 года кодифицировал это: исследование и использование космического пространства является "достоянием всего человечества". Это общее пространство свободы, где нет места межгосударственным разборкам.
Договор 1967 года формально жив — 118 государств-участников, последней в мае 2025 года присоединилась Латвия. Но он запрещает лишь оружие массового уничтожения на орбите — и ровно ничего не говорит о "спутниках-инспекторах", кинетических противоспутниковых системах, лазерном ослеплении сенсоров или радиоэлектронном подавлении.
Параллельно США 27 января 2025 года объявили о создании "Золотого купола" — глобальной орбитальной системы противоракетной обороны с тысячами спутников и космическими перехватчиками. К апрелю 2026 года Space Force заключил контракты с 12 компаниями на сумму до 3,2 миллиарда долларов. Общий бюджет программы — 185 миллиардов. Для Москвы и Пекина это звучит ровно так, как должно звучать: США первыми размещают оружие в космосе. И это развязывает России и Китаю руки.
Генерал Уайтинг в апреле 2026 года заявил: "Если космос будет уничтожен, вместе с ним будет уничтожено всё современное общество". Он имел в виду GPS, банковские транзакции, авиасообщение, цепочки поставок, интернет. Весь тот комфорт, к которому мы так привыкли, держится на нескольких сотнях объектов, летящих со скоростью восемь километров в секунду на высоте от 400 до 2000 километров над нашими головами.
И в орбитальной плоскости каждого из ключевых американских разведчиков предположительно дежурит российский "инспектор". Пентагон репетирует сценарий их уничтожения ядерным взрывом. Швеция запускает свой первый военный спутник. А НАТО строит общий хаб данных из коммерческих и военных потоков. А "Золотой купол" получил 12 подрядчиков и 185 миллиардов долларов финансирования.
Всё это происходит прямо сейчас.
В космосе действительно никто не услышит взрыв. Зато все почувствуют его последствия — когда погаснет навигатор, встанут банкоматы и умолкнут военные связисты. Вот почему вам стоит об этом знать.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияШвецияСШАРональд РейганМаксим БеляевНиколай ЖуравлевНАТОПентагонВооруженные силы УкраиныИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:29Главное за ночь 6 мая
08:00Фарс миллионов: закат "белоленточного" движения вручную
07:53ПВО за ночь сбила более полусотни вражеских дронов над Россией
07:25Взрывы гремят в Запорожье. Новости СВО
07:00Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой
06:40В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите
06:30Все хотят Мировой войны, но ее не будет, уверен Чадаев
06:20Экономика Украины и война: Египет после Израиля и продажа ЗАЛК
06:06Между ролью арбитра и флюгера. Каринэ Геворгян о выгодах России на Ближнем Востоке и вызовах в Закавказье
06:00Как Британия обменяла "золотой код" Украины на старый хлам
05:50Всю Россию невозможно прикрыть системой ПВО, заявил политолог Безпалько
05:30Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы
05:00"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая
04:30Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА
04:15Глава МИД Кубы обвинил госсекретаря США во лжи
03:53Лавров и Рубио "сверили часы", а также обсудили Украину и Иран
03:25Грузовое судно CGM San Antonio было поражено в Персидском заливе крылатой ракетой
03:04Трамп заявил о приостановке "Проекта Свобода" и продолжении блокады Ормузского пролива
02:35Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:50Иран запустил новую систему регулирования прохода судов через Ормузский пролив
Лента новостейМолния