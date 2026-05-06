В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите

В марте 2026 года Космическое командование США собрало в Академии ВВС в Колорадо-Спрингс представителей 62 частных компаний, 175 инженеров и топ-менеджеров — включая шесть генеральных директоров, а также представителей 17 федеральных ведомств и союзников из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Мероприятие называлось Apollo Insight. Официальная повестка звучала так: "интеграция коммерческого сектора в военно-космические операции". Реальная повестка была менее нейтральной: что произойдёт с западной цивилизацией, если Россия взрывает ядерный заряд в космосе.Сценарий, который отрабатывали участники, называется Day Zero — "День ноль". Первая волна мгновенно уничтожала спутники в зоне прямой видимости. Но вторая оказалась куда страшнее: заряженные частицы захватываются поясами Ван Аллена и месяцами, а то и годами планомерно выжигала электронику всего, что летает на низких орбитах. По оценке, которую командующий USSPACECOM генерал Стивен Уайтинг озвучил на 41-м Космическом симпозиуме в апреле 2026 года, один такой взрыв теоретически способен вывести из строя до 80% низкоорбитальной спутниковой группировки. Такова, по словам Уайтинга, оценка разведывательного сообщества, основанная на реальных наблюдениях за реальными российскими программами.Эта новость довольно тихо прошла мимо новостных передовиц: подумаешь, какая-то симуляция, тем более, российские власти уже дежурно назвали произошедшее очередной спекуляцией для освоения бюджетных средств. Может быть, так оно и есть. Но всё же нам пора поговорить о космосе как об арене глобального противостояния. Потому что со времён инфантильных мечтаний Рональда Рейгана о "звёздных войнах" картина на околоземной орбите сменила очертания с эпика на хоррор — в котором никто не услышит ни криков, ни ядерных взрывов.Стальная паутина НАТО3 мая 2026 года с база Ванденберг, Калифорния, ракета Falcon 9 компании SpaceX унесла на низкую орбиту первый в истории Швеции военный разведывательный спутник. Платформа размером со стиральную машину была оснащена оптико-электронными сенсорами сверхвысокого разрешения, а её задачу предельно чётко и недвусмысленно сформулировал глава Космических сил Швеции (представьте себе, такие действительно есть) контр-адмирал Андерс Сундеман: следить за Россией и собирать данные о военных объектах на её территории. К 2030 году к этой задаче должны подключиться ещё девять аппаратов.Швеция толеко 14 месяцев назад вступила в НАТО, но уже запускает военный разведывательный аппарат, нацеленный на Россию. Каждый хочет иметь собственные глаза на орбите — не чужие, не арендованные, а свои. И все они устремлены на Россию.Реакция Москвы последовала незамедлительно. Посол Беляев и депутат Госдумы Журавлёв 4 мая назвали запуск "подтверждением милитаризации космоса" и обозначили шведские оборонные предприятия — в том числе участвующие в производстве дронов для Украины — легитимными военными целями. Очень показательная риторика.Швеция здесь не одинока: Норвегия, Финляндия, Польша, Италия, Япония параллельно разворачивают или планируют собственные военно-разведывательные группировки. Поверх всей этой мультиэтнической мозаики НАТО строит общий каркас — программу Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS). Альянс как бы не владеет собственными спутниками, а просто выступает как оператор массива данных, куда стекаются потоки от военных аппаратов стран-членов и коммерческих провайдеров. Над Россией уже раскинута стальная паутина НАТО — и на неё нужно реагировать. Но неужели эти "стиралки в космосе" действительно так опасны?Kill Chain: спутник как нервная системаРасхожий образ спутника — камера, которая делает красивые снимки из космоса. Но это в лучшем случае 5% от описания всех его функций и возможностейСовременная армия держится на трёх орбитальных китах. Первый — разведка (ISR): поиск и фиксация цели. Второй — связь (SATCOM): передача данных о цели к огневой платформе. Третий — позиционирование, навигация и синхронизация времени (PNT). Именно PNT превращает дорогой снаряд в точный снаряд. Атомные часы на борту навигационных спутников работают с точностью до наносекунд. Ошибка синхронизации — и управляемый боеприпас промахивается на десятки метров.Как это выглядит на практике, показала война на Украине — первый в истории вооружённый конфликт, в котором созвездие коммерческих спутников в полной мере показало своё двойное назначение. Starlink к концу 2023 года обеспечивал около 47 000 терминалов на балансе ВСУ. Система GIS "Арта" работала поверх Starlink и сжимала цикл "обнаружение–огонь" с двадцати минут до тридцати–сорока пяти секунд с точностью до двух метров. Терминалы Starlink уже не раз играли ключевую роль в атаках управляемыми снарядами по российским объектам, и именно поэтому каждое заявление Илона Маска или хотя бы временное отключение систем над Украиной доводят официальный Киев до паники — ВСУ находятся на расстоянии одного твита от абсолютной слепоты.Массовые отключения Starlink в октябре 2022 года привели к тому, что украинские и американские офицеры описывали как "катастрофическую потерю коммуникаций". Российские наземные комплексы радиоэлектронной борьбы "Тобол", были перепрофилированы для подавления GPS и Starlink. К 2024 году появился младшая сестра "Тобола", "Калинка", уже получила у западных аналитиков прозвище "убийца Starlink".Последствия хорошо задокументированы на примере снарядов Excalibur — американских высокоточных управляемых боеприпасов с GPS-наведением стоимостью около 100 000 долларов за штуку. В 2022 году их эффективность составляла около 70%. К середине 2023 года российские комплексы РЭБ опустили этот показатель до 6%. Стоимость одного результативного выстрела выросла до 1,9 миллиона долларов., и США пришлось приостановить поставки. Аналогичная деградация затронула JDAM-ER, GMLRS и GLSDB — весь спектр западных управляемых боеприпасов, завязанных на GPS.Пентагон отреагировал контрактом на 75 миллионов долларов для разработки защитного оборудования и отдельным контрактом на 23,5 миллиона на создание самонаводящейся на источник помех головки для JDAM-ER. Называть это "реакцией на уязвимость" — сильно смягчать в угоду безнадёжно отставшей стороне: это признание того, что в условиях современного конфликта армия без надёжного орбитального прикрытия превращается в хорошо вооружённую, но слепую и глухую толпу.Орбитальные ассасиныВажное предупреждение: данная часть текста во многом построена на спекуляциях западных СМИ и аналитических центров. Россия официально не подтверждала военного или двойного назначения спутников серии "Космос". Прошу относиться к информации ниже с фактической точки зрения с высокой долей критики и готовностью, что она может быть сильно гиперболизирована западными экспертами.В рассуждениях западных экспертов существует концепция, которую они называют в Rendezvous and Proximity Operations, RPO — операции сближения и слежения. Это когда твой спутник паркуется вплотную к чужому: не взрывает, не стреляет, просто висит рядом, но, как говорится, все всё понимают.Так, ещё до начала СВО спутник "Космос-2542/2543" оказался в орбитальной плоскости американского разведчика USA 245. Ему даже приписали некое "испытание кинетического оружия". После американская сторона с завидной частотой заявлала о сближении "Космоса-2558" с USA-326 и даже о запуске некого "вторичного объекта" в 2025 году. "Космосу-2576" приписали заход в орбитальную плоскость USA 314 в мае 2024 года. Вот здесь в Пентагоне началась настоящая паника и обвинения российской стороны в использовании "противоспутникового оружия". Доказательств американская сторона не смогла привести ни тогда, ни сейчас, но, как говорится, "тряска" среди американских военных наблюдалась нешуточная.Но настоящую истерику у наблюдателей из НАТО вызвала группа из трёх аппаратов — "Космос-2581, 2582, 2583", запущенных в феврале 2025 года. С конца февраля по середину марта, по словам иностранных экспертов, они провели серию взаимных манёвров с закрытием дистанции менее 100 метров, а затем один из них якобы "выпустил ещё один вторичный объект". В Пентагоне это тут же назвали обкаткой тактики "окружения и изоляции" аппаратов потенциального противника. Сейчас американцы заявляют, что "под удар российских спутников" попали аппараты KH-11.Помните, в начале материала мы рассказывали о "симуляции ядерного удара России" на орбите. "Виновником" этого знаменательного события оказался "Космос-2553" — аппарат, вызывающий у американцев наибольшую тревогу. Дело в том, что он выведен на нетипичную орбиту высотой около 2000 километров с наклонением 67 градусов — здесь находятся только один умерший российский и десяток неактивных американских спутников 1990-х годов. Тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан в апреле 2024 года публично подтвердил, что "Космос-2553" используется для ядерных испытаний или даже может нести ядерное оружие, однако Москва настаивает на чисто научном характере миссии: испытания приборов в радиационной среде.Такая неопределённость имеет свой стратегический смысл. Пока Запад тратит бюджеты на отслеживание российских "инспекторов", разработку антиджаммингового оборудования и репетицию апокалипсиса в Колорадо-Спрингс, Москва не делает ровным счётом ничего незаконного с точки зрения действующих норм международного права и выглядит спокойной и уравновешенной на фоне невротичных говорящих голов из Пентагона. А всё потому что этих норм международного регулирования в этой сфере фактически не существует. Точнее, всем давно на них наплевать.Темного Леса больше нетВ 1951 году немецкий писатель Эрнст Юнгер опубликовал эссе "Уход в лес". "Лес" у Юнгера — это метафора пространства вне юрисдикций, тотального учёта и тотального контроля. Место, где каждый имеет право на свой личный суверенитет. И космос XX века был таким "Лесом". Договор о космосе 1967 года кодифицировал это: исследование и использование космического пространства является "достоянием всего человечества". Это общее пространство свободы, где нет места межгосударственным разборкам.Договор 1967 года формально жив — 118 государств-участников, последней в мае 2025 года присоединилась Латвия. Но он запрещает лишь оружие массового уничтожения на орбите — и ровно ничего не говорит о "спутниках-инспекторах", кинетических противоспутниковых системах, лазерном ослеплении сенсоров или радиоэлектронном подавлении.Параллельно США 27 января 2025 года объявили о создании "Золотого купола" — глобальной орбитальной системы противоракетной обороны с тысячами спутников и космическими перехватчиками. К апрелю 2026 года Space Force заключил контракты с 12 компаниями на сумму до 3,2 миллиарда долларов. Общий бюджет программы — 185 миллиардов. Для Москвы и Пекина это звучит ровно так, как должно звучать: США первыми размещают оружие в космосе. И это развязывает России и Китаю руки.Генерал Уайтинг в апреле 2026 года заявил: "Если космос будет уничтожен, вместе с ним будет уничтожено всё современное общество". Он имел в виду GPS, банковские транзакции, авиасообщение, цепочки поставок, интернет. Весь тот комфорт, к которому мы так привыкли, держится на нескольких сотнях объектов, летящих со скоростью восемь километров в секунду на высоте от 400 до 2000 километров над нашими головами.И в орбитальной плоскости каждого из ключевых американских разведчиков предположительно дежурит российский "инспектор". Пентагон репетирует сценарий их уничтожения ядерным взрывом. Швеция запускает свой первый военный спутник. А НАТО строит общий хаб данных из коммерческих и военных потоков. А "Золотой купол" получил 12 подрядчиков и 185 миллиардов долларов финансирования.Всё это происходит прямо сейчас.В космосе действительно никто не услышит взрыв. Зато все почувствуют его последствия — когда погаснет навигатор, встанут банкоматы и умолкнут военные связисты. Вот почему вам стоит об этом знать.

Никита Волкович

