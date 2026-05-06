Непарадный вид: что стоит за слухами о возможной атаке на Москву 9 мая

В России и на Украине продолжают спорить, решится ли киевский режим на атаку по параду Победы 9 мая на Красной площади и каков в этом случае будет ответ Москвы. Украинские власти и их подпевалы продолжают изрыгать из себя провокационные заявления, но от прямого ответа на этот вопрос пока воздерживаются

Минуло несколько дней с того момента, как Владимир Зеленский на общеевропейском сборище в Армении в присущей ему манере пригрозил атаками на московский парад 9 мая. Согласно ответному заявлению Минобороны РФ, безопасность мероприятия будет обеспечена, а в ответ на попытки сорвать парад по центру Киева будет нанесен удар.Ситуацию обострил "обмен" перемириями: Кремль заранее объявил о намерении ввести режим тишины 8 и 9 мая, на Банковой на это ничего внятного не ответили, родив в противовес свое перемирие, которое в теории было провозглашено в одностороннем порядке в ночь на 6 мая.Вскоре стало понятно, что украинское "перемирие" - дитя мертворожденное. Вместо тишины на фронте и в тылу продолжился обмен ударами, атаковала сама Украина, срывая свое же перемирие: так, в Крыму в Джанкое от украинских дронов погибли 5 человек.Украина в это же время обвинила РФ в срыве перемирия в ее версии – ночью удары были нанесены по военным объектам и объектам ВПК в разных украинских городах. При этом Москва положительного ответа на это предложение Киева не давала, поэтому ничего удивительного в таких ударах не было.Такое развитие событий прогнозировалось заранее – вся идея с режимом тишины 6 мая и состояла в том, чтобы избавить киевский режим от необходимости соглашаться на российский вариант на 8-9 мая."Выбор России – очевидный отказ от тишины и сохранения жизней. На всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия. В эту ночь российская армия наносила и удары дронами разных типов. Были и ракетные удары. На этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими действиями", - написал Зеленский в своих соцсетях.Глава правящего на Украине режима не говорит, будут ли ВСУ предпринимать какие-то действия против парада на Красной площади в День Победы, обратил внимание политолог-международник, журналист и радиоведущий Георгий Бовт."Возможен вариант, когда Киев подвесит все в неопределенности. Объявлять о согласии на прекращение огня не будет, чтобы "москали боялись во время своего парада", но при этом по факту от особенно дерзких ударов все же воздержится, чтобы в ответ не прилетело по центру Киева, как обещало Минобороны РФ", - написал он у себя в телеграм-канале.В России не забывают, что действия Украины поддерживаются и поощряются Западом, поэтому ответ будет не только на атаки со стороны ВСУ, но и на попытки европейцев добиться поражения РФ."Нам хотят навязать концепцию "мир посредством силы". Значит, ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы". Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0", - написал в своей статье для RT замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, отрывок из которой был опубликован 6 мая.Параллельно с этим в информационном пространстве ведется отдельная кампания, призванная подогреть истерию вокруг 9 мая в Москве. Так, немецкое издание Bild выдумало, что Путин якобы не просто боится атаки на себя во время парада, но и опасается, что такая атака может быть частью ни много ни мало целого госпереворота. Сведения, как и всегда в таких случаях, журналистам поступили от неназванного источника."По сведениям европейской разведки, Владимир Путин опасается покушения или даже внутреннего переворота с использованием дронов", - говорится в публикации.Об этом же пишет The Telegraph:"Любые посетители Кремля должны проходить два этапа проверки, а сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, запрещено пользоваться мобильными телефонами или любыми устройствами с доступом в интернет".Продолжают раскачивать и тезис о том, что Путин звонил Дональду Трампу неделю назад, чтобы попросить американского президента повлиять на Зеленского, чтобы тот оставил парад в покое. Теперь этот же прием применяется по отношению к разговору министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа Марко Рубио 5 мая.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны, поэтому, дескать, речь там шла о том же самом – чуть ли не выпрашивание у американцев разрешения провести парад. Примечательно, что практически одновременно с этим пришла новость – Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) с увеличенным радиусом действия на общую сумму 373,6 млн долларов.Речь идет про комплекс наведения производства компании Boeing, который превращает неуправляемые бомбы в высокоточные, умные снаряды."Если Лавров звонил насчет парада, а Госдеп сразу объявил о разрешении передать авиабомбы, то следует полагать, что разговор с Рубио не удался", - прокомментировал у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.Пока же, несмотря на изменение формата парада, остальные традиционные праздничные мероприятия остаются в силе: глава государства вместе с гостями возложит цветы к Могиле неизвестного солдата, а также проведет в Кремле прием для почетных гостей.Мнение об этой ситуации обозревателя Украина.ру Владимира Скачко - в материале Парад под ударом. Зеленский уже организовывает провокацию. Возможно, ядерную.

Павел Котов

