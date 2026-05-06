Языковый омбудсмен ВСУ. Украинское войско переводят на мову
Традиционные для Украины языковые скандалы переносятся в ВСУ. Скоро в армии могут появится "мовные заградотряды" и комиссары-шпрехенфюреры. Такой вывод можно сделать из заявления украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской.
16:55 06.05.2026 (обновлено: 17:17 06.05.2026)
 
Елена Кирюшкина
Традиционные для Украины языковые скандалы переносятся в ВСУ. Скоро в армии могут появится "мовные заградотряды" и комиссары-шпрехенфюреры. Такой вывод можно сделать из заявления украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской.
Она считает, что в ВСУ просто необходим представитель уполномоченного по защите мовы, "потому, что российская пропаганда продолжает развивать нарратив о негосударственном языке в ВСУ".
Весьма любопытное, и главное - "своевременное" выступление Ивановской, которая не раз признавала, что процесс расширения мовы себя исчерпал и уже не может подняться выше уровня в 25%. Подтверждают эту истину и социологические опросы, согласно которым только треть киевлян общается на калиново-соловьиной, а, значит, Киев был и остается русским городом.
Уместно вспомнить также свежие высказывания министра культуры Татьяны Бережной. C трибуны украинского парламента она представила результаты нового исследования, согласно которому 71% жителей страны регулярно потребляют русскоязычный контент, четверть граждан делают это каждый день. "Очень трудно это представить на пятом году боевых действий, но таковы факты", - признала она. Правда, с оговоркой: мол, жителям Украины интересны книги, музыка, СМИ и программы на русском языке не из-за идеологических убеждений, а по привычке. Ну да, ну да, привычка говорить на родном языке никуда не делась и ее не смогли вытравить даже самые завзятые галицкие украинизаторы.
Кстати, нельзя не заметить, что в стране существенно уменьшилось количество языковых провокаций и уже никто не терроризирует таксистов и продавцов, которые обслуживают представителей титульной нации не на мове. А ведь еще совсем недавно языковые баталии постоянно вспыхивали в Харькове, Одессе или Запорожье и СБУ пачками принимало заявки от бдительных мовнюков. А сейчас - как корова языком слизала. То ли шпрехенфюреры свалили по гейропам, то ли украинцы поняли, что в стране есть проблемы поважнее внедрения галицкой гвары. Да и пленки Миндича, на которых верхушка властного ОПГ общается исключительно на великом и могучем, расхолаживают пыл украинизаторов.
"За более чем 4 года полномасштабной войны никакого языкового скандала на фронте не было, хотя половина бойцов - русскоязычные. Там вообще никто не интересуется, на каком языке все говорят", - подтверждает и нардеп Максим Бужанский.
Действительно, за все годы конфликта в публичную плоскость просочился только один языковый скандал с участием военных. Естественно, во Львове. В "колыбели майданов" в 2024 году полицейский, остановивший авто, в котором оказались военнослужащие из русскоязычного Харькова, отказался отвечать на русскую речь, заявляя, что не понимает "псячей мовы". В частности, он якобы не знает, что такое "документ", "служебное удостоверение", которые попросили его предоставить люди в форме, находящиеся в остановленном автомобиле. В свою очередь, водитель и пассажир авто наотрез отказались переходить на украинский язык и продолжали требовать от него документы. Инцидент удалось сгладить, когда второй полицай предъявил служебные удостоверения бойцам ВСУ. Но на этом и все. Больше языковых "терок" в военной среде не возникало.
Вероятно, это происходит из-за опасений нарваться на противоречия между "только украиноязычный патриот может защищать Неньку" и "не пустим на фронт русскоязычных кацапов - предателей". А то ведь как получается? В тылу русскоязычные граждане автоматически причисляются ко "второму сорту" и поражаются в правах, но когда дело доходит до отправки на передовую, то право сдохнуть за Зеленского и Европу им предоставляется без ограничений. На это обратил внимание и депутат Бужанский: "Вы никогда не вспомните и не увидите, чтобы человеку сказали: "Ты не можешь быть мобилизованным и не имеешь права защищать Родину, потому что ты разговариваешь не на том языке". Это искусственный инструмент для политической капитализации в тылу".
Однако, разжигание языкового противостояния среди военных говорит о том, что такая политическая капитализация теперь понадобилась и на фронте. Совсем не случайно же языковый омбудсмен отряхивает и поднимает знамя покойной русофобки Ирины Фарион. Именно экс-депутат из "Свободы" первой, еще в 2023 году заявила, что не считает украинцами военных из нацистского полка "Азов"*, которые говорят на русском языке, а всем русскоязычным бойцам этого полка предложила "ехать в Сибирь". По мнению покойной ныне Фарион, всех русскоязычных военных ВСУ надо считать врагами. "Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм",- подзадоривала военнослужащих русофобка до тех пор, пока не словила пулю у себя во дворе. А до этого профессорка Львовского КПИ называла всех русскоговорящих "москворотыми" и подчеркивала, что воевать в ВСУ "не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку".
И вот теперь эти фарионовские стандарты омбудсмен Ивановская предлагает ввести в ВСУ. Для чего? Официально - для "боротьбы" с российской пропагандой. Но сами военные уже не раз объясняли: на фронте всем всё равно, кто на каком языке говорит. Там важнее другое - выжить. Тем не менее, в самый неподходящий момент официальная защитница мовы предлагает украинизировать вояк ВСУ. Игра, конечно, опасная, но она стоит свеч.
C одной стороны, языковые чистки и скандалы в армии удобно использовать для отвлечения внимания от провалов ВСУ на фронте. Ведь все разговоры Зеленского о "деоккупации" каких-то 480 километров территории не стоят и выеденного яйца. Зато о полном освобождении Луганнщины армией РФ украинские власти помалкивают, как и постепенном продвижении российских военных на харьковском, запорожском и сумском направлениях.
Насильственная мобилизация и зверства ТЦК тоже не поднимают боевой дух в ВСУ, как и сообщения о том, что 80% поставок "живого мяса" составляют небоеспособные "защитники" -наркоманы и эпилептики. Дошло до того, что пришедших с фронта "героев" из Третьей штурмовой бригады безнаказанно лупят представители ТЦК. Естественно, что внутренний накал в ВСУ растет - особенно на фоне громких скандалов, связанных с беспределом и в самой армии. Истощенные бойцы 14-й механизированной бригады ВСУ на Харьковщине, которым несколько недель не подвозили продовольствие и воду, резко контрастируют с отъевшимися рожами военкомов и политиков.
А в Днепропетровской области командир 155-й отдельной механизированной бригады на глазах сослуживцев ногами избил закованного в наручники штурмовика Сергея Маленко, приговаривая: "ты командиру обязан жизнью, ты его в ноги должен целовать". Соответствующее видео было опубликовано и вызвало серьезный резонанс. Минобороны вяло отбивается и обещает всех найти и наказать, однако укровояки понимают, что их жизни и их права не стоят ничего. И начинают роптать. Чтобы этот ропот заглушить киевский режим умело переключает внимание c неприятного на эмоциональное. Чубитесь себе на здоровье за право общаться в окопах на "киевском русском языке" или на харьковском диалекте.
C другой стороны, армия держится на единстве и взаимном доверии. Когда туда начинают вбрасывать темы, которые могут разделить людей, это сразу бьет по сплоченности вояк. Нет сомнений, что языковые баталии, которые предлагает начать в ВСУ мовный омбудсмен, "разорвут" армию также, как раньше разорвали тыл. Именно это и нужно Зеленскому, который опасается возможного переворота при участии силовиков - ведь и экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший глава ГУР Кирилл Буданов** наращивают рейтинги и числятся в сменщиках актора. Кто знает, какой сценарий выберут лондонские кураторы Зеленского или американские "миротворцы"?
К слову, сам Зеленский не раз говорил, что США могут стремиться не просто к проведению выборов на Украине, но к смене руководства страны. Это же подтверждают и постоянные вбросы распечаток "пленок Миндича": соросята вовсю раскаляют общество, а КМИС публикует социологию, согласно которой большинство украинцев считают коррупцию дружков Зеленского опасней войны. Понятно, что и у всушников все чаще возникает вопрос: а за что они погибают? За золотой унитаз Миндича или за прибыли Цукермана?
А если эти вопросы грамотно подсветить, то не исключено, что рано или поздно "наши хлопчики" могут повернуть штыки на Киев. Конечно, если им это прикажут из Вашингтона и Лондона, откуда управляется украинское войско. Но, если к этому времени армия будет деморализована и разодрана языковыми противоречиями, то и с военным переворотом может не сложиться. Вот на это и делается расчет Банковой, которая подталкивает языкового омбудсмена к языковой реформе в ВСУ. Пока представитель Ивановской в армии будет собирать кляузы на использование русского языка в окопах и заставлять укровояк в наказание учить стихи Шевченко и Леси Украинки (как предлагает писательница Ирэна Карпа) безопасности Зеленского как им кажется, ничего не угрожает.
О том, кто создает пиар-поводы и подсказывает политтехнологические манипуляции украинской власти - в статье "Черный технолог" Вова Петров: как пиарщик Януковича стал обслугой Зеленского
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
