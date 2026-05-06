Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ пожертвуют Константиновкой, чтобы не потерять Славянск и Краматорск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и военный историк из Донбасса Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
14:16 06.05.2026
 
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и военный историк из Донбасса Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
По Константиновке складывается примерно та же ситуация, как и в случае с Красноармейском.
Украинский гарнизон города и группировка вокруг него начал истощаться. При этом после некоторой паузы мы ввели в бой новые силы. По некоторым данным, там работают подразделения из состава 8-я армии и 4-й бригады. Они наступают со стороны Сантуриновки. В общем, после передышки и пополнения мы продолжили продвижение.
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
9 июля 2025, 17:01
Владимир Носков: кто онДоцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, военный эксперт
ВСУ пытались сдержать наше наступление за счет контрударов. В частности, это приводила к их заходам в Часов Яр и теснению нас на флангах. Но всему есть цена. Это привело к потерям, которые вышли киевскому режиму боком на фоне нашего нового наступательного импульса. Ослабленный противник под новой волной ударов вынужден прогибаться.
При этом там активизировались наши войска беспилотных систем, которые еще больше затруднили вражескую логистику. Дали свой эффект и удары по дамбам, которые затруднили логистику в полях северо-западнее Константиновки, сузив это бутылочное горлышко.
Более того, как показывают данные объективного контроля, украинские очаги обороны в городе потихоньку выбиваются авиабомбами и артиллерией. Где в основном закрепился враг? В одноэтажной застройке. Крепких многоквартирных домов там не так много. Это делает уязвимыми их пехоту. Мы дронами сгоняем их в здания, а потом туда прилетает ФАБ-3000. В результате очаг обороны гибнет вместе со зданием.
Короче говоря, отложенный эффект от действий, которые мы производили в начале года, начал действовать. Это дает нам возможность более активно продвигаться.
Причем группировка ВСУ вокруг Константиновки вынуждена реагировать на нашу активность в районе Рай-Александровки. Я имею в виду наше наступление вдоль Северского Донца и вдоль канала. Это тоже съедает часть вражеских ресурсов.
В результате киевский режим рано или поздно встанет перед выбором. Либо допустить, что в какой-то момент мы сможем заскочить в Славянск и (или) в Краматорск, либо медленно терять Константиновку. Пока ВСУ предпочитают медленно, но уверенно терять Константиновку.
В целом противник уже перестал делать ставку на удержание территорий любой ценой. Во-первых, характер обороны из-за дронов поменялся. Во-вторых, ресурсов все равно становится меньше.
