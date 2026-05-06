https://ukraina.ru/20260506/vlasti-latvii-potushili-vechnyy-ogon-1078667626.html
Власти Латвии потушили Вечный огонь
Власти Латвии потушили Вечный огонь - 06.05.2026 Украина.ру
Власти Латвии потушили Вечный огонь
Власти латвийского Даугавпилса потушили Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года. Решение является политическим, но было сделано под предлогом устранения неполадок. Об этом 6 мая заявил политолог, публицист Максим Ревва
2026-05-06T16:31
2026-05-06T16:31
2026-05-06T16:31
новости
латвия
даугавпилс
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052930247_0:264:2561:1704_1920x0_80_0_0_ec96cb7bc317187ef0ef40283a26f8aa.jpg
В беседе с РИА Новости он рассказал, что огонь погасили в марте 2026 года. Со слов Реввы, власти заявили, что один из вентилей газовой системы мемориала неисправен и его необходимо заменить. Соответствующее оборудование убрали и не собираются устанавливать новое."Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит… Это, скорее всего, связано с политикой", — заявил Ревва.Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев попытался выступить против действий властей, но к нему пришли представители Службы госбезопасности Латвии.Ранее Ревва также констатировал, что в соседней Эстонии население стало еще хуже относиться к празднованию Дня Победы. Он назвал, что на территории республики распространяется страшнейшая пропаганда русофобии.О политике европейских стран: Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию
латвия
даугавпилс
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052930247_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_caade8f82ed9f7e803501ea5a969bd22.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, даугавпилс, прибалтика
Власти Латвии потушили Вечный огонь
Власти латвийского Даугавпилса потушили Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года. Решение является политическим, но было сделано под предлогом устранения неполадок. Об этом 6 мая заявил политолог, публицист Максим Ревва
В беседе с РИА Новости он рассказал, что огонь погасили в марте 2026 года. Со слов Реввы, власти заявили, что один из вентилей газовой системы мемориала неисправен и его необходимо заменить. Соответствующее оборудование убрали и не собираются устанавливать новое.
"Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит… Это, скорее всего, связано с политикой", — заявил Ревва.
Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев попытался выступить против действий властей, но к нему пришли представители Службы госбезопасности Латвии.
Ранее Ревва также констатировал, что в соседней Эстонии население стало еще хуже относиться к празднованию Дня Победы. Он назвал, что на территории республики распространяется страшнейшая пропаганда русофобии.