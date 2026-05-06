https://ukraina.ru/20260506/vlasti-latvii-potushili-vechnyy-ogon-1078667626.html

Власти Латвии потушили Вечный огонь

Власти Латвии потушили Вечный огонь - 06.05.2026 Украина.ру

Власти Латвии потушили Вечный огонь

Власти латвийского Даугавпилса потушили Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года. Решение является политическим, но было сделано под предлогом устранения неполадок. Об этом 6 мая заявил политолог, публицист Максим Ревва

2026-05-06T16:31

2026-05-06T16:31

2026-05-06T16:31

новости

латвия

даугавпилс

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052930247_0:264:2561:1704_1920x0_80_0_0_ec96cb7bc317187ef0ef40283a26f8aa.jpg

В беседе с РИА Новости он рассказал, что огонь погасили в марте 2026 года. Со слов Реввы, власти заявили, что один из вентилей газовой системы мемориала неисправен и его необходимо заменить. Соответствующее оборудование убрали и не собираются устанавливать новое."Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит… Это, скорее всего, связано с политикой", — заявил Ревва.Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев попытался выступить против действий властей, но к нему пришли представители Службы госбезопасности Латвии.Ранее Ревва также констатировал, что в соседней Эстонии население стало еще хуже относиться к празднованию Дня Победы. Он назвал, что на территории республики распространяется страшнейшая пропаганда русофобии.О политике европейских стран: Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию

латвия

даугавпилс

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, даугавпилс, прибалтика