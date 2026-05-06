Власти Латвии потушили Вечный огонь - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/vlasti-latvii-potushili-vechnyy-ogon-1078667626.html
Власти Латвии потушили Вечный огонь
Власти Латвии потушили Вечный огонь - 06.05.2026 Украина.ру
Власти Латвии потушили Вечный огонь
Власти латвийского Даугавпилса потушили Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года. Решение является политическим, но было сделано под предлогом устранения неполадок. Об этом 6 мая заявил политолог, публицист Максим Ревва
2026-05-06T16:31
2026-05-06T16:31
новости
латвия
даугавпилс
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052930247_0:264:2561:1704_1920x0_80_0_0_ec96cb7bc317187ef0ef40283a26f8aa.jpg
В беседе с РИА Новости он рассказал, что огонь погасили в марте 2026 года. Со слов Реввы, власти заявили, что один из вентилей газовой системы мемориала неисправен и его необходимо заменить. Соответствующее оборудование убрали и не собираются устанавливать новое."Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит… Это, скорее всего, связано с политикой", — заявил Ревва.Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев попытался выступить против действий властей, но к нему пришли представители Службы госбезопасности Латвии.Ранее Ревва также констатировал, что в соседней Эстонии население стало еще хуже относиться к празднованию Дня Победы. Он назвал, что на территории республики распространяется страшнейшая пропаганда русофобии.О политике европейских стран: Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию
латвия
даугавпилс
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052930247_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_caade8f82ed9f7e803501ea5a969bd22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, даугавпилс, прибалтика
Новости, Латвия, Даугавпилс, Прибалтика

Власти Латвии потушили Вечный огонь

16:31 06.05.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Власти латвийского Даугавпилса потушили Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года. Решение является политическим, но было сделано под предлогом устранения неполадок. Об этом 6 мая заявил политолог, публицист Максим Ревва
В беседе с РИА Новости он рассказал, что огонь погасили в марте 2026 года. Со слов Реввы, власти заявили, что один из вентилей газовой системы мемориала неисправен и его необходимо заменить. Соответствующее оборудование убрали и не собираются устанавливать новое.
"Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит… Это, скорее всего, связано с политикой", — заявил Ревва.
Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев попытался выступить против действий властей, но к нему пришли представители Службы госбезопасности Латвии.
Ранее Ревва также констатировал, что в соседней Эстонии население стало еще хуже относиться к празднованию Дня Победы. Он назвал, что на территории республики распространяется страшнейшая пропаганда русофобии.
О политике европейских стран: Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛатвияДаугавпилсПрибалтика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:15Страдают из-за санкций и злятся на Зеленского. Как поживают украинские политики
16:58Непарадный вид: что стоит за слухами о возможной атаке на Москву 9 мая
16:55Языковый омбудсмен ВСУ. Украинское войско переводят на мову
16:37Большинство украинцев верят в процветание в составе ЕС
16:31Власти Латвии потушили Вечный огонь
16:14Ракетный удар в районе Конотопа, ВСУ атакуют Энергодар. Новости СВО
16:14С Гитлером в башке. Руководство Армении ищет прокладки для членства в НАТО и ЕС, предавая Россию
16:02Как историческая память мешает русофобии: Ищенко о Дне Победы в России, на Украине и в Европе
16:00Пётр Текели: двойник Петра I, разогнавший "казацкую республику" одним генеральским рыком
15:57США одобрили продажу Киеву авиабомб — демонстрация готовности убивать
15:50Сингапурских школьников будут пороть, Трамп обещает бомбить Иран. Новости к этому часу
15:09Украинский пограничник пытался сбежать за взятку
14:54ВС РФ форсировали Северский Донец севернее агломерации Славянска и Краматорска
14:50ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО
14:34Выяснилось, кто командовал нападением БПЛА ВСУ на мирных жителей в Чебоксарах
14:23Украинский сторожевой корабль "Подолье" уничтожен ударом ВС РФ в Одесском порту
14:16Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судить
14:16Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ пожертвуют Константиновкой, чтобы не потерять Славянск и Краматорск
14:00Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 мая
13:56Зеленский сорвал "режим прекращения огня" и обвинил Россию
Лента новостейМолния