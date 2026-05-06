Взрывы гремят в Запорожье. Новости СВО
Во временно оккупированном Запорожье гремят взрывы. Об этом и других важных событиях рассказал 6 мая телеграм-канал Украина.ру
Взрывы гремят в Запорожье. Новости СВО
07:25 06.05.2026 (обновлено: 07:37 06.05.2026)
Во временно оккупированном Запорожье гремят взрывы. Об этом и других важных событиях рассказал 6 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
🟥 Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области перевозивший боекомплект и продовольствие для ВСУ наземный робототехнический комплекс.
🟥 Украинские военные намеренно выбирают для размещения своих подразделений и складов социальные объекты — школы и детские сады — чтобы прикрываться мирными жителями как живым щитом, рассказал РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71 мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".
🟥 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему поступают сведения о тяжелой обстановке в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
"Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости", - рассказал Сальдо.
По его словам, часть информации идет по закрытым каналам, поэтому детали раскрывать нельзя.
🟥 Пять человек погибли при ударе БПЛА по Джанкою, посетовал глава республики Крым Сергей Аксенов.