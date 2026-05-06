Зеленскому вернули гроши Ощадбанка
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия передала Украине средства и ценности Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские авто.
"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года", — написал он в телеграм-канале.
6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерское руководство якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.
МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию на фоне ситуации с задержанием в Будапеште инкассаторов Ощадбанка. Ранее стало известно, что задержанные в Венгрии инкассаторы перевозили 80 млн евро и золото. По мнению венгерских властей, деньги передавались Зеленским на поддержку венгерской оппозиции.
