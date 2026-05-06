Налет на Джанкой: повреждены вокзал, гостиницы и магазины
После атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму больше всего пострадала привокзальная часть города. О последствиях 6 мая рассказала местная жительница Антонина в беседе с RG.ru
2026-05-06T18:33
"Беспилотники ударили в соседний дом: повреждены балконы и крыша", — сообщила женщина. По её словам, во дворе повреждённого здания "буквально нет живого места". На припаркованных рядом машинах остались следы, похожие на пулевые.
Также разрушен вход в вокзал, на соседних улицах повреждены гостиница и магазины. На асфальте зияют воронки от взрывов.
Напомним, что пять мирных жителей Джанкоя погибли в результате удара украинских дронов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов принёс соболезнования семьям и близким тех, кто не выжил в результате зверств киевского режима, а также заверил, что родственникам погибших окажут всю требуемую помощь.
В МИД РФ отметили, что это является актом терроризма со стороны Киева.