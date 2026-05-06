https://ukraina.ru/20260506/nalet-na-dzhankoy-povrezhdeny-vokzal-gostinitsy-i-magaziny-1078673506.html

Налет на Джанкой: повреждены вокзал, гостиницы и магазины

Налет на Джанкой: повреждены вокзал, гостиницы и магазины - 06.05.2026 Украина.ру

Налет на Джанкой: повреждены вокзал, гостиницы и магазины

После атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму больше всего пострадала привокзальная часть города. О последствиях 6 мая рассказала местная жительница Антонина в беседе с RG.ru

2026-05-06T18:33

2026-05-06T18:33

2026-05-06T18:33

новости

джанкой

крым

сергей аксенов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102586/87/1025868720_0:255:2449:1633_1920x0_80_0_0_766b752e3ad08c49dbe11eceeae93fd6.jpg

"Беспилотники ударили в соседний дом: повреждены балконы и крыша", — сообщила женщина. По её словам, во дворе повреждённого здания "буквально нет живого места". На припаркованных рядом машинах остались следы, похожие на пулевые. Также разрушен вход в вокзал, на соседних улицах повреждены гостиница и магазины. На асфальте зияют воронки от взрывов. Напомним, что пять мирных жителей Джанкоя погибли в результате удара украинских дронов. Глава Крыма Сергей Аксёнов принёс соболезнования семьям и близким тех, кто не выжил в результате зверств киевского режима, а также заверил, что родственникам погибших окажут всю требуемую помощь. В МИД РФ отметили, что это является актом терроризма со стороны Киева.Последствия другой атаки ВСУ: Около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения после атаки БПЛА

джанкой

крым

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джанкой, крым, сергей аксенов, россия