Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
Армия России наступает на Купянском направлении. Об этом сообщает 6 мая телеграм-канал "Дневник десантника"
Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
18:09 06.05.2026 (обновлено: 18:10 06.05.2026)
Армия России наступает на Купянском направлении. Об этом сообщает 6 мая телеграм-канал "Дневник десантника"
🟥 На восточном фланге ВС РФ продвигаются в направлении Новоосиново. Перед селом у противника мощная линия обороны с окопами и укреплёнными блиндажами. Само же Новоосиново находится на высоте и вся территория, с которой идут в наступление наши бойцы, просматривается противником.
Несмотря на эти сложности, ВС РФ продвинулись широким фронтом между южным и северным Песчаным на 4 км. Также расширяют логистический "коридор" юго-восточнее Куриловки, для предотвращения отрезания российских подразделений с данного участка в случае контратак;
🟥 Со стороны Куриловки продолжаются бои на подступах к Ковшаровке и у Купянска-Узлового. ВСУ задействовали максимальное количество расчётов БПЛА, что затруднило продвижение ВС РФ;
🟥 В районе Кутьковки ВСУ атакуют малыми группами. Основная задача их - перерезать логистику ВС РФ в направлении Двуречной. Как и на других участках, увеличение интенсивности разведывательных БПЛА, ударных дронов-FPV и тяжёлых октокоптеров типа "Баба Яга";
🟥 В самом Купянске ситуация остаётся контролируемой и особых изменений не претерпела. ВСУ бросили основные силы для противостояния к Купянску-Узловому, так как он является логистическим центром на участке;
🟥 Российские войска уничтожили в Купянске-Узловом две РСЗО БМ-21 "Град", одну САУ и до 3 единиц буксируемых орудий.
