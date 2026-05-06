Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
2026-05-06T18:09
2026-05-06T18:10
Украина.ру
Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"

18:09 06.05.2026 (обновлено: 18:10 06.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Армия России наступает на Купянском направлении. Об этом сообщает 6 мая телеграм-канал "Дневник десантника"
🟥 На восточном фланге ВС РФ продвигаются в направлении Новоосиново. Перед селом у противника мощная линия обороны с окопами и укреплёнными блиндажами. Само же Новоосиново находится на высоте и вся территория, с которой идут в наступление наши бойцы, просматривается противником.
Несмотря на эти сложности, ВС РФ продвинулись широким фронтом между южным и северным Песчаным на 4 км. Также расширяют логистический "коридор" юго-восточнее Куриловки, для предотвращения отрезания российских подразделений с данного участка в случае контратак;
🟥 Со стороны Куриловки продолжаются бои на подступах к Ковшаровке и у Купянска-Узлового. ВСУ задействовали максимальное количество расчётов БПЛА, что затруднило продвижение ВС РФ;
🟥 В районе Кутьковки ВСУ атакуют малыми группами. Основная задача их - перерезать логистику ВС РФ в направлении Двуречной. Как и на других участках, увеличение интенсивности разведывательных БПЛА, ударных дронов-FPV и тяжёлых октокоптеров типа "Баба Яга";
🟥 В самом Купянске ситуация остаётся контролируемой и особых изменений не претерпела. ВСУ бросили основные силы для противостояния к Купянску-Узловому, так как он является логистическим центром на участке;
🟥 Российские войска уничтожили в Купянске-Узловом две РСЗО БМ-21 "Град", одну САУ и до 3 единиц буксируемых орудий.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
