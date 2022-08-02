https://ukraina.ru/20220802/1037089338.html
Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России
Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России - 02.08.2022 Украина.ру
Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России
Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в ЕС. Такое сообщение в своем Telegram-канале 2 августа написал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2022-08-02T08:59
2022-08-02T08:59
2022-08-02T08:59
новости
алексей пушков
санкции
россия
венгрия
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Буквально на днях Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии, и его страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, поскольку Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".Также Орбан сравнивал ограничительные меры ЕС на поставки российских энергоносителей с "выстрелом себе в легкие", он заявил, что теперь экономика Европы "задыхается".К слову, Сербия так и не присоединилась к антироссийским санкциям. После чего в стране с новой силой вспыхнул тлеющий косовский конфликт. По мнению посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, произошло это не просто так, а с подачи Запада, который таким образом пытается заставить Белград пойти по пути единой европейской политики антироссийских санкций.После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы.
https://ukraina.ru/20220801/1037070778.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей пушков, санкции, россия, венгрия
Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России
Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в ЕС. Такое сообщение в своем Telegram-канале 2 августа написал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
"Будапешт поддержал все санкции против России, хотя [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя", — считает Пушков.
Буквально на днях Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии, и его страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, поскольку Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".
Также Орбан сравнивал ограничительные меры ЕС на поставки российских энергоносителей с "выстрелом себе в легкие", он заявил, что теперь экономика Европы "задыхается".
К слову, Сербия так и не присоединилась к антироссийским санкциям. После чего в стране с новой силой вспыхнул тлеющий косовский конфликт. По мнению посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, произошло это не просто так, а с подачи Запада, который таким образом пытается заставить Белград пойти по пути единой европейской политики антироссийских санкций.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы.