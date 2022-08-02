https://ukraina.ru/20220802/1037089338.html

Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России

Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России - 02.08.2022 Украина.ру

Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России

Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в ЕС. Такое сообщение в своем Telegram-канале 2 августа написал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2022-08-02T08:59

2022-08-02T08:59

2022-08-02T08:59

новости

алексей пушков

санкции

россия

венгрия

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Буквально на днях Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии, и его страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, поскольку Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".Также Орбан сравнивал ограничительные меры ЕС на поставки российских энергоносителей с "выстрелом себе в легкие", он заявил, что теперь экономика Европы "задыхается".К слову, Сербия так и не присоединилась к антироссийским санкциям. После чего в стране с новой силой вспыхнул тлеющий косовский конфликт. По мнению посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, произошло это не просто так, а с подачи Запада, который таким образом пытается заставить Белград пойти по пути единой европейской политики антироссийских санкций.После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы.

https://ukraina.ru/20220801/1037070778.html

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новости, алексей пушков, санкции, россия, венгрия