https://ukraina.ru/20220802/1037089039.html

Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою

Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою - 02.08.2022 Украина.ру

Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, причем дело дошло даже до тех образцов техники, которых еще нет даже у немецких вооруженных сил. Об этом лидер Германии сказал на днях в беседе с канадской газетой Globe and Mail

2022-08-02T08:38

2022-08-02T08:38

2022-08-02T08:39

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Канцлер добавил, что украинские военные уже проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.Ранее Россия направила странам ЕС и США ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ оценили такую политику Запада как "игру с огнем", а глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20220802/1037086075.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, олаф шольц, фрг, армия, украина, вооружение