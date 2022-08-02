Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою
08:38 02.08.2022 (обновлено: 08:39 02.08.2022)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, причем дело дошло даже до тех образцов техники, которых еще нет даже у немецких вооруженных сил. Об этом лидер Германии сказал на днях в беседе с канадской газетой Globe and Mail
"Мы поставляли любую (технику — ред.), что у нас была: системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи... Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — сказал Шольц.
Канцлер добавил, что украинские военные уже проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.
Ранее Россия направила странам ЕС и США ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ оценили такую политику Запада как "игру с огнем", а глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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