Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою - 02.08.2022 Украина.ру
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Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою
Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою - 02.08.2022 Украина.ру
Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, причем дело дошло даже до тех образцов техники, которых еще нет даже у немецких вооруженных сил. Об этом лидер Германии сказал на днях в беседе с канадской газетой Globe and Mail
2022-08-02T08:38
2022-08-02T08:39
новости
олаф шольц
фрг
армия
украина
вооружение
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Канцлер добавил, что украинские военные уже проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.Ранее Россия направила странам ЕС и США ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ оценили такую политику Запада как "игру с огнем", а глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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новости, олаф шольц, фрг, армия, украина, вооружение

Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою

08:38 02.08.2022 (обновлено: 08:39 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, причем дело дошло даже до тех образцов техники, которых еще нет даже у немецких вооруженных сил. Об этом лидер Германии сказал на днях в беседе с канадской газетой Globe and Mail

"Мы поставляли любую (технику — ред.), что у нас была: системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи... Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что украинские военные уже проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.
Ранее Россия направила странам ЕС и США ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ оценили такую политику Запада как "игру с огнем", а глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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НовостиОлаф ШольцФРГАрмияУкраинаВооружение
 
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