https://ukraina.ru/20220802/1037088137.html
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
В Белом доме сообщили о проведении контртеррористической операции в Афганистане, в ходе которой был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири, управлявший группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Об этом 2 июля пишут РИА Новости
2022-08-02T08:22
2022-08-02T08:22
2022-08-02T08:22
новости
белый дом
ликвидация
аль-каида
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В Белом доме пояснили, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который раньше был правой рукой Усамы бен Ладена, а после смерти "террориста номер один" в 2011 году возглавил "Аль-Каиду"*."Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — сказала представительница Белого дома, добавив, что удар был произведен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.При этом представительница американской администрации уточнила, что Вашингтон не уведомлял находящийся под санкциями ООН "Талибан" о намерении провести эту операцию.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20220802/1037086822.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белый дом, ликвидация, аль-каида
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
В Белом доме сообщили о проведении контртеррористической операции в Афганистане, в ходе которой был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири, управлявший группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Об этом 2 июля пишут РИА Новости
"Тридцатого июля в 21.48 по Североамериканскому восточному времени, или в 06.18 утра 31 июля по кабульскому времени США провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента. Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды"* и привела к его уничтожению", — заявили в американской администрации.
В Белом доме пояснили, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который раньше был правой рукой Усамы бен Ладена, а после смерти "террориста номер один" в 2011 году возглавил "Аль-Каиду"*.
"Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — сказала представительница Белого дома, добавив, что удар был произведен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.
При этом представительница американской администрации уточнила, что Вашингтон не уведомлял находящийся под санкциями ООН "Талибан" о намерении провести эту операцию.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.