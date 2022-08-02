https://ukraina.ru/20220802/1037088137.html

"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*

"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*

"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*

В Белом доме сообщили о проведении контртеррористической операции в Афганистане, в ходе которой был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири, управлявший группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Об этом 2 июля пишут РИА Новости

2022-08-02T08:22

2022-08-02T08:22

2022-08-02T08:22

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белый дом

ликвидация

аль-каида

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В Белом доме пояснили, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который раньше был правой рукой Усамы бен Ладена, а после смерти "террориста номер один" в 2011 году возглавил "Аль-Каиду"*."Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — сказала представительница Белого дома, добавив, что удар был произведен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.При этом представительница американской администрации уточнила, что Вашингтон не уведомлял находящийся под санкциями ООН "Талибан" о намерении провести эту операцию.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20220802/1037086822.html

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новости, белый дом, ликвидация, аль-каида