"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037088137.html
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
В Белом доме сообщили о проведении контртеррористической операции в Афганистане, в ходе которой был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири, управлявший группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Об этом 2 июля пишут РИА Новости
2022-08-02T08:22
2022-08-02T08:22
новости
белый дом
ликвидация
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg
В Белом доме пояснили, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который раньше был правой рукой Усамы бен Ладена, а после смерти "террориста номер один" в 2011 году возглавил "Аль-Каиду"*."Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — сказала представительница Белого дома, добавив, что удар был произведен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.При этом представительница американской администрации уточнила, что Вашингтон не уведомлял находящийся под санкциями ООН "Талибан" о намерении провести эту операцию.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20220802/1037086822.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_4f1f40caf346b90f4fc642652ddc839f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белый дом, ликвидация, аль-каида

"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*

08:22 02.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Белом доме сообщили о проведении контртеррористической операции в Афганистане, в ходе которой был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири, управлявший группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Об этом 2 июля пишут РИА Новости

"Тридцатого июля в 21.48 по Североамериканскому восточному времени, или в 06.18 утра 31 июля по кабульскому времени США провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента. Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды"* и привела к его уничтожению", — заявили в американской администрации.

В Белом доме пояснили, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который раньше был правой рукой Усамы бен Ладена, а после смерти "террориста номер один" в 2011 году возглавил "Аль-Каиду"*.
"Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — сказала представительница Белого дома, добавив, что удар был произведен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.
При этом представительница американской администрации уточнила, что Вашингтон не уведомлял находящийся под санкциями ООН "Талибан" о намерении провести эту операцию.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Ненси Пелоси
07:38
СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожиданияЯпонские эксперты считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина. Об этом 2 августа пишут РИА Новости
 
НовостиБелый домликвидацияАль-Каида
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод
08:59Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России
08:38Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою
08:24Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
08:22"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
07:48Косовский конфликт ушёл в отпуск
07:47Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"
07:38СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
07:33Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
07:16"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина
07:15Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ
07:00Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
06:45Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
06:30Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
06:29Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным
06:17"Начинает "искрить" всюду и везде: эксперты о кризисе на Балканах
06:15"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
06:00Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит
06:00"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту
05:54Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния