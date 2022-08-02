Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод
09:00 02.08.2022 (обновлено: 12:12 02.08.2022)
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
С 10 августа российские кондитеры останутся без поставок пищевых красителей и эмульгаторов, которые вошли в пятый санкционный пакет Евросоюза. Заменить эту продукцию без изменения рецептуры продуктов питания, в первую очередь сладостей, будет сложно
Сам факт внесения данной товарной категории в санкционные списки явно свидетельствует о непродуманности санкций, а тот факт, что она по-прежнему из него не убрана, служит доказательством желания ЕС нанести максимальный вред российской пищевой промышленности. И раз так, то она в кратчайшие сроки должна стать максимально самодостаточной. И в этом ей поможет предприятие, о котором отечественные СМИ, к сожалению, забыли.
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Месяц назад ,1 июля, союзные войска взяли под контроль Лисичанский желатиновый завод. Желатин под европейские санкции не попал и производится во многих странах, за исключением России. Само предприятие, судя по всему, пострадало минимально и может быть перезапущено.
Но обо всём по порядку.
Желатин — это белок коллаген, который используется в медицине и фармацевтике (кровезаменитель, капсулы для лекарств), пищевой промышленности (загуститель), производстве киноплёнок, косметики и даже ВПК (баллистический желатин). В советские годы желатин производили 22 завода по всему СССР, но до наших дней дожили лишь два: Могилёвский («Можелит») и Лисичанский. Как видно, ни одного завода по производству желатина в России не осталось, на что были вполне объективные причины.
Сырье для производства желатина — соединительная ткань, шкуры и кости с/х животных, замоченные в растворе извести. Из 100 кг шкур получают 15 кг желатина, на что попутно расходуется 400 м3 воды. Российские животноводство в 90-х и нулевых оказалось в нокауте и встать на ноги смогло лишь с появлением крупных агрохолдингов. Но и у них проблемы производством желатина: белгородский агрохолдинг «Промагро» запуск своего завода перенёс с 2019-го на 2021 год, а о судьбе завода в Дмитровском округе Подмосковья ничего не слышно.
Наиболее реалистичным в этом году выглядит запуск завода «Мираторг» в Курской области. Но даже в случае его запуска удастся закрыть лишь чуть более половины (6 тыс. тонн) потребностей России в желатине: 5 тыс. тонн по-прежнему придётся импортировать. Из 11 тыс. тонн импортированного желатина в 2020 году 48% в физическом измерении пришлись на поставки из недружественных стран, в том числе 10,3% поставок обеспечила Украина с Лисичанского желатинового завода.
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К моменту освобождения города желатиновый завод остался одним им немногих (помимо пивзавода) работающих предприятий города, но его состояние оставляет желать лучшего.
Предприятие традиционно работало на российском сырье, закупая в постмайданные годы примерно по 1 тыс. тонн шкур ежегодно. Нехитрые вычисления показывают, что завод производил порядка 150 тонн желатина ежегодно, при проектной мощности в 1500 тонн ежегодно, то есть работал на 10% от мощности. Но в 2016 году украинская Госпотребслужба запретила ввоз сырья из России. Основанием для запрета стали вспышки африканкой чумы свиней и ящура в России. Впоследствии запрет продлевался, а аргументы представителей местной власти о том, что шкуры привозятся в известковом растворе с pH 13,8 единиц при необходимых для уничтожения возбудителей 8,6 единиц, Киевом игнорировались. Столичная бюрократия, по всей видимости, лоббировала интересы иностранных поставщиков желатина. Украинского сырья с горем пополам удалось наскрести лишь в объёме 100—150 тонн, ещё часть сырья удалось найти за пределами России, в частности в Узбекистане, Словакии и Польше.
Как итог — финансовое положение предприятия ухудшилось, а его коллектив порядка 400 человек оказался под угрозой увольнения. Избранные работники на заводе получали зарплату в конвертах, остальные довольствовались минимальной зарплатой, что оборачивалось невероятной текучкой кадров. Ни о какой модернизации предприятия не могло идти и речи: завод годами сбрасывал неочищенные сточные воды в реку Беленькая, откуда она стекала в Северский Донец — главную водную артерию Донбасса. Усугублялась обстановка на предприятии и тем, что его мажоритарные (свыше 90% акций) владельцы, — семья во главе с экс-депутатом Лисичанского горсовета Иваном Семёновым, — все эти годы непрерывно выводила деньги в офшоры.
Свою продукцию завод продолжил экспортировать на традиционный рынок: в реестре Росаккредитации числится действительная до 2024 года декларация о соответствии, которая позволяет отгружать желатин в Россию. Туда шли порядка 80–85% экспорта готовой продукции, обеспечивая предприятию порядка 70–75 млн гривен дохода ежегодно.
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Однако теперь завод находится на территории Луганской Народной Республики, а сама она уже в сентябре, — после проведения референдума, — скорее всего войдёт в состав России. Это позволит предприятию вновь получать сырьё из соседней Белгородской области и в объёмах, достаточных для полноценной загрузки производственных мощностей. С учётом того, что его владельцы наверняка успешно убежали на подконтрольную Киеву территорию, что, наряду с санкциями, делает невозможным вывод денег в офшоры, у предприятия появляется шанс на «перезагрузку».
Россия в свою очередь получает первый, — пусть и наверняка крайне устаревший, — желатиновый завод, который потенциально сможет производить 1,5 тыс. тонн готовой продукции ежегодно, что с учётом завода компании «Мираторг» мощностью 6 тыс. тонн позволит закрыть порядка 65% потребностей России в желатине. Вместе с белорусским «Можелитом» (1,1 тыс. тонн экспорта в Россию) удастся закрыть порядка ¾ потребностей внутреннего рынка. Оставшиеся 25% заместить будет сложнее: в них наверняка входит желатин для фармацевтики и медицины.
Лисичанск же сможет вновь стать на путь промышленного развития, с которого его столкнули в 1991 году власти независимой Украины, погубившей два стекольных завода, завод резинотехнических изделий, НПЗ, содовый и машиностроительный заводы, а также шахты и уникальную 16,5-км Лисичанскую воздушную канатную дорогу.
Теперь всё это необходимо будет отстраивать заново исходя из того, что Лисичанск, возможно, станет частью России, для которой восстановление промышленного потенциала является таким же вопросом выживания, как и производство желатина для 400 семей из нового города ЛНР.