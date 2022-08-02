https://ukraina.ru/20220802/1037087160.html

Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод

Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод

Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T09:00

2022-08-02T09:00

2022-08-02T12:12

санкции

украина

россия

мнения

колонка

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С 10 августа российские кондитеры останутся без поставок пищевых красителей и эмульгаторов, которые вошли в пятый санкционный пакет Евросоюза. Заменить эту продукцию без изменения рецептуры продуктов питания, в первую очередь сладостей, будет сложноСам факт внесения данной товарной категории в санкционные списки явно свидетельствует о непродуманности санкций, а тот факт, что она по-прежнему из него не убрана, служит доказательством желания ЕС нанести максимальный вред российской пищевой промышленности. И раз так, то она в кратчайшие сроки должна стать максимально самодостаточной. И в этом ей поможет предприятие, о котором отечественные СМИ, к сожалению, забыли.Месяц назад ,1 июля, союзные войска взяли под контроль Лисичанский желатиновый завод. Желатин под европейские санкции не попал и производится во многих странах, за исключением России. Само предприятие, судя по всему, пострадало минимально и может быть перезапущено.Но обо всём по порядку.Желатин — это белок коллаген, который используется в медицине и фармацевтике (кровезаменитель, капсулы для лекарств), пищевой промышленности (загуститель), производстве киноплёнок, косметики и даже ВПК (баллистический желатин). В советские годы желатин производили 22 завода по всему СССР, но до наших дней дожили лишь два: Могилёвский («Можелит») и Лисичанский. Как видно, ни одного завода по производству желатина в России не осталось, на что были вполне объективные причины.Сырье для производства желатина — соединительная ткань, шкуры и кости с/х животных, замоченные в растворе извести. Из 100 кг шкур получают 15 кг желатина, на что попутно расходуется 400 м3 воды. Российские животноводство в 90-х и нулевых оказалось в нокауте и встать на ноги смогло лишь с появлением крупных агрохолдингов. Но и у них проблемы производством желатина: белгородский агрохолдинг «Промагро» запуск своего завода перенёс с 2019-го на 2021 год, а о судьбе завода в Дмитровском округе Подмосковья ничего не слышно. Наиболее реалистичным в этом году выглядит запуск завода «Мираторг» в Курской области. Но даже в случае его запуска удастся закрыть лишь чуть более половины (6 тыс. тонн) потребностей России в желатине: 5 тыс. тонн по-прежнему придётся импортировать. Из 11 тыс. тонн импортированного желатина в 2020 году 48% в физическом измерении пришлись на поставки из недружественных стран, в том числе 10,3% поставок обеспечила Украина с Лисичанского желатинового завода.К моменту освобождения города желатиновый завод остался одним им немногих (помимо пивзавода) работающих предприятий города, но его состояние оставляет желать лучшего. Предприятие традиционно работало на российском сырье, закупая в постмайданные годы примерно по 1 тыс. тонн шкур ежегодно. Нехитрые вычисления показывают, что завод производил порядка 150 тонн желатина ежегодно, при проектной мощности в 1500 тонн ежегодно, то есть работал на 10% от мощности. Но в 2016 году украинская Госпотребслужба запретила ввоз сырья из России. Основанием для запрета стали вспышки африканкой чумы свиней и ящура в России. Впоследствии запрет продлевался, а аргументы представителей местной власти о том, что шкуры привозятся в известковом растворе с pH 13,8 единиц при необходимых для уничтожения возбудителей 8,6 единиц, Киевом игнорировались. Столичная бюрократия, по всей видимости, лоббировала интересы иностранных поставщиков желатина. Украинского сырья с горем пополам удалось наскрести лишь в объёме 100—150 тонн, ещё часть сырья удалось найти за пределами России, в частности в Узбекистане, Словакии и Польше.Как итог — финансовое положение предприятия ухудшилось, а его коллектив порядка 400 человек оказался под угрозой увольнения. Избранные работники на заводе получали зарплату в конвертах, остальные довольствовались минимальной зарплатой, что оборачивалось невероятной текучкой кадров. Ни о какой модернизации предприятия не могло идти и речи: завод годами сбрасывал неочищенные сточные воды в реку Беленькая, откуда она стекала в Северский Донец — главную водную артерию Донбасса. Усугублялась обстановка на предприятии и тем, что его мажоритарные (свыше 90% акций) владельцы, — семья во главе с экс-депутатом Лисичанского горсовета Иваном Семёновым, — все эти годы непрерывно выводила деньги в офшоры.Свою продукцию завод продолжил экспортировать на традиционный рынок: в реестре Росаккредитации числится действительная до 2024 года декларация о соответствии, которая позволяет отгружать желатин в Россию. Туда шли порядка 80–85% экспорта готовой продукции, обеспечивая предприятию порядка 70–75 млн гривен дохода ежегодно.Однако теперь завод находится на территории Луганской Народной Республики, а сама она уже в сентябре, — после проведения референдума, — скорее всего войдёт в состав России. Это позволит предприятию вновь получать сырьё из соседней Белгородской области и в объёмах, достаточных для полноценной загрузки производственных мощностей. С учётом того, что его владельцы наверняка успешно убежали на подконтрольную Киеву территорию, что, наряду с санкциями, делает невозможным вывод денег в офшоры, у предприятия появляется шанс на «перезагрузку».Россия в свою очередь получает первый, — пусть и наверняка крайне устаревший, — желатиновый завод, который потенциально сможет производить 1,5 тыс. тонн готовой продукции ежегодно, что с учётом завода компании «Мираторг» мощностью 6 тыс. тонн позволит закрыть порядка 65% потребностей России в желатине. Вместе с белорусским «Можелитом» (1,1 тыс. тонн экспорта в Россию) удастся закрыть порядка ¾ потребностей внутреннего рынка. Оставшиеся 25% заместить будет сложнее: в них наверняка входит желатин для фармацевтики и медицины.Лисичанск же сможет вновь стать на путь промышленного развития, с которого его столкнули в 1991 году власти независимой Украины, погубившей два стекольных завода, завод резинотехнических изделий, НПЗ, содовый и машиностроительный заводы, а также шахты и уникальную 16,5-км Лисичанскую воздушную канатную дорогу.Теперь всё это необходимо будет отстраивать заново исходя из того, что Лисичанск, возможно, станет частью России, для которой восстановление промышленного потенциала является таким же вопросом выживания, как и производство желатина для 400 семей из нового города ЛНР.

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https://ukraina.ru/20220727/1036911708.html

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2022

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_4d20f6fdebf0a8866509943a0d57c3ef.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_4d20f6fdebf0a8866509943a0d57c3ef.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_4d20f6fdebf0a8866509943a0d57c3ef.jpg

санкции, украина, россия, мнения, колонка