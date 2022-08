https://ukraina.ru/20220802/1037075614.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 02.08.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Германия ищет замену газу, а Евросоюз отменил ряд запретов на страхование танкеров с российской нефтью

2022-08-02T05:54

2022-08-02T05:54

2022-08-02T07:12

эксклюзив

нефть

газ

поставки

страхование

ес

россия

германия

сша

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Страны Запада решили пока не вводить запрет на страхование морских перевозок российской нефти, и разрешили отдельные международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса.План ЕС по сокращению потребления газа оказался формальнымСтраны-члены Европейского Союза достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет. Оно будет действовать в период с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023-го. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне министров энергетики. Однако согласия удалось добиться лишь после того, как Европейская комиссия (ЕК) согласилась дать странам ЕС все запрошенные ими четыре блока исключений из плана.Во-первых, обязательное сокращение потребления газа не будет распространяться на страны, которые не связаны с газотранспортной и электрической системой ЕС, а поэтому не могут высвободить дополнительные объемы газа для ЕС. Кроме того, исключения возможны для стран, серьезно зависящих от газа для выработки электроэнергии.Во-вторых, страны-члены ЕС могут потребовать для себя исключений, если они докажут, что все их мощности по транзиту или экспорту газа уже используются на 100% и сокращение внутреннего потребления физически не позволит им перенаправить газ на рынок ЕС.В-третьих, страны ЕС могут запросить исключения из требований экономии, если они уже перевыполнили свои годовые обязательства по заполнению собственных подземных хранилищ газа (ПХГ), или используют газ в качестве сырья для важнейших отраслей промышленности, или если их потребление газа увеличилось как минимум на 8% в 2021 году по сравнению со средним показателем за последние 5 лет.Но самое главное – ЕК не будет иметь возможность собственным решением объявлять режим "союзной тревоги" (Union alert) по поставкам газа, а обязана сначала провести консультации со странами-членами ЕС. В полномочиях ЕК лишь подготовка предложения о введении такого режима – в случае риска серьезной нехватки газа, высокого спроса на газ, или если пять или более стран ЕС, которые объявили предупреждение на национальном уровне, просят ЕК сделать это. Сама же "союзная тревога", которая делает добровольное сокращение потребления газа обязательным, активируется только решением Совета ЕС.На этих исключениях настаивал ряд стран-членов ЕС, и лишь их принятие позволило согласовать документ в целом. При этом многие страны ЕС получают или имеют право претендовать на исключения из-под требований об экономии газа. Это превращает план Еврокомиссии в весьма формальный документ.Так, первый пункт прямо выводит из-под действия требований экономии Кипр, Мальту, Ирландию. Также это исключение может применяться к Испании, Португалии и ещё ряду стран. На исключение по второму пункту могут претендовать Бельгия, Люксембург, Франция и еще ряд стран.А третий пункт теоретически дает возможность Германии потребовать исключения для себя. Ведь первая экономика ЕС активно использует газ как сырье для химической промышленности, и потребление газа в ФРГ сильно выросло в связи с переходом на газовую генерацию – в связи с планами по отказу от угля и закрытию атомных электростанций.Германия ищет пути преодоления газового кризисаВ Германии стартовал перезапуск угольной ТЭС Мерум (Kraftwerk Mehrum) в городе Хоэнхамельн (Нижняя Саксония). Эта электростанция мощностью 750 МВт была выведена из эксплуатации в 2021 году в рамках плана Германии по поэтапному отказу от угля. Таким образом, в условиях сложившегося дефицита газа, Германия замещает его углем. По данным Федерального сетевого агентства (BNetzA), в июне 2022 года на газ приходилось 11,2% выработки электроэнергии в Германии.С 14 июля текущего года в Германии разрешено снова вводить в эксплуатацию электростанции, работающие на угле и мазуте, из так называемого сетевого резерва. Постановление правительства ФРГ разрешает продавать электроэнергию с работающих на ископаемом топливе резервных электростанций до конца апреля 2023-го.Правда, ТЭС Мерум – пока единственная работающая на каменном угле тепловая электростанция, которая зарегистрирована для перезапуска. Возможности по более активному наращиванию использования угля ограничены высокими ценами на этот энергоноситель, его нехваткой в Европе, а также мелководьем на реке Рейн, осложняющим доставку угля в центральные и южные районы Германии.Издание Die Zeit, в свою очередь, сообщило, что на прошедших выходных в правительстве ФРГ прошло обсуждение продления срока эксплуатации атомных электростанций. Уточняется, что оставшиеся три энергоблока АЭС решено оставить в использовании до 2024 года. Таким образом, "зелёную повестку" в Германии сводит на нет правительство, в которое входит партия "зелёных".В настоящее время в Германии возникли большие сложности с поставками газа. Мощность магистрального газопровода "Северный поток" из-за проблем с турбинами немецкой компании Siemens ограничена 20% от максимума, что осложняет подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.Американское агентство Bloomberg напомнило, что в Берлине отключена подсветка резиденции президента ФРГ, в Ганновере – горячая вода в душевых в спортзалах и бассейне, а многие муниципалитеты готовят убежища, чтобы защитить людей от холода. По оценкам агентства, у Германии есть три месяца, чтобы спастись от надвигающегося газового кризиса.В Германии ныне действует второй из трёх уровней предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Однако не исключено введение третьего уровня, при котором власти получат право распределять газ между потребителями. При этом, к примеру, генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сказал, что экономика Германии хорошо подготовлена к последствиям газового кризиса. В частности, финансист заявил о своей уверенности в том, что совместными усилиями экономика Германии способна справиться со снижением поставок российского газа.Однако такую уверенность разделяют не все. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил газете Bild am Sonntag о необходимости принятия мер для того, чтобы из газового кризиса не возник кризис в электрогенерации. В связи с этим министр призвал отказаться от производства электроэнергии с использованием газа, а задействовать другие мощности, в первую очередь АЭС.Но на фоне нарастающего газового кризиса в Германии звучат и гораздо более радикальные предложения. Так, замминистра окружающей среды земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман, представитель партии "зелёных", заявил агентству DPA, что нужно сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от "газа Путина". Политик также призвал ввести должность "мусорного детектива", чтобы контролировать бытовой мусор, в первую очередь в многоквартирных домах с небольшим социальным контролем.Политик пояснил, что 2/3 отходов в контейнере для остаточных отходов являются вторсырьем или органикой и, следовательно, подлежат вторичной переработке.По словам Баумана, в Германии 230 тысяч человек обеспечены электроэнергией и теплом за счет производимого из органических отходов биогаза, а в перспективе это число должно вырасти до 400 тысяч человек. Что делать остальным 83,3 миллиона жителей Германии, "зелёный" политик не сообщил.Запад отложил запрет на страхование судов с нефтью из РоссииСтраны Запада решили пока не вводить запрет на страхование морских перевозок российской нефти и разрешили некоторые международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса. Об этом 1 августа сообщило британская газета The Financial Times.Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в шестой пакет санкций ЕС, который был согласован в конце мая. Власти Великобритании тогда заявляли, что присоединились к запрету, что значительно усиливало его действие – ведь в британской юрисдикции находятся крупнейшие компании, занимающиеся страхованием морских перевозок.Как пишет газета, лондонский рынок Lloyd's of London находится в центре индустрии морского страхования – и всё зависит от воли британцев, просто пока такой запрет вводить рано. Брюссель ввёл ограничения, а Лондон пока этого не сделал. По состоянию на конец июля, отмечает издание, Великобритания объявила лишь о запрете страховать танкеры с российской нефтью, предназначенной для британского рынка, и он вступит в силу лишь с января 2023 года.При этом британским страховым компаниям разрешено оказывать услуги, если энергоноситель перевозится в третьи страны. Издание "Коммерсантъ" приводит слова представителя Lloyd's of London Патрика Дэвисона, который подтвердил, что в Великобритании пока нет запрета на страхование судов, доставляющих российскую нефть в другие страны. Минфин Великобритании сообщил, что изучает меры, которые можно применить в отношении российской нефтяной отрасли.В свою очередь, Евросоюз, сославшись на опасения по поводу глобальной энергетической безопасности, в конце июля также внёс в свои санкции по страхованию судов ряд исключений. Это позволяет европейским компаниям заключать контракты, например, с "Роснефтью" для транспортировки энергоносителя в страны, не входящие в ЕС.По мнению президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, отсрочка запрета на страхование судов со стороны Запада – попытка выиграть время и заполнить свои хранилища российской нефтью. В санкционной политике сменилась парадигма: теперь европейцы и американцы считают, что надо способствовать как можно большему экспорту российской нефти, чтобы убрать часть дефицита и снизить цены.Считается, что, если рынок насытить, цены будут ниже, а значит, и заработки России тоже. Поэтому дается сигнал: танкер с российской нефтью можно страховать, это теперь не токсичная деятельность. При этом, по словам Игоря Юргенса, которые приводит портал BFM.ru, Москва уже ведёт переговоры со страховщиками из "дружественных" стран, чтобы обойти британцев.Представители администрации США сообщили The Financial Times, что Соединенные Штаты и Великобритания планируют запретить страхование судов с российской нефтью к концу 2022 года, но до этого нужно решить вопрос по ограничению цен на неё. В Москве заявляли, что в таком случае могут полностью прекратить поставки нефти на мировой рынок, что приведёт к резкому росту цен.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220731/1037053732.html

https://ukraina.ru/20220731/1037051286.html

https://ukraina.ru/20220727/1036900710.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, нефть, газ, поставки, страхование, ес, россия, германия, сша, санкции, роснефть