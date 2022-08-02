https://ukraina.ru/20220802/1037072126.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ

Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ - 02.08.2022 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ

Попытка украинских сотрудников угнать российский боевой самолет – это медийная операция, потому что у Киева нет каких-то побед на фронте, и они пытаются отвлекать так людей, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-02T04:15

2022-08-02T04:15

2022-08-02T04:15

угон

самолеты

новости

украина

сбу

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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.По его мнению, украинским сотрудникам не удалось угнать самолет, потому что упал профессионализм ГУР, СБУ и Службы внешней разведки Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

угон, самолеты, новости, украина, сбу