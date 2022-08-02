Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ - 02.08.2022 Украина.ру
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Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ
Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ - 02.08.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ
Попытка украинских сотрудников угнать российский боевой самолет – это медийная операция, потому что у Киева нет каких-то побед на фронте, и они пытаются отвлекать так людей, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-02T04:15
2022-08-02T04:15
угон
самолеты
новости
украина
сбу
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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.По его мнению, украинским сотрудникам не удалось угнать самолет, потому что упал профессионализм ГУР, СБУ и Службы внешней разведки Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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угон, самолеты, новости, украина, сбу

Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ

04:15 02.08.2022
 
© Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы в Ростовской области
Репетиция воздушной части парада Победы в Ростовской области
© Пресс-служба Южного военного округа
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Попытка украинских сотрудников угнать российский боевой самолет – это медийная операция, потому что у Киева нет каких-то побед на фронте, и они пытаются отвлекать так людей, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.
По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.
Побед каких-то, даже высосанных из пальца (у Киева – Ред.) нет, поэтому надо чем-то отвлекать народ. Это была бы очень сильная медийная операция, несмотря даже на то, что и самолет угнанный представлял бы большую ценность как для западных разведок, так и для украинских Вооруженных сил, но, в первую очередь – медийная составляющая. Но видите – не получилось.
Василий Прозоров интервью
Василий Прозоров
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины
По его мнению, украинским сотрудникам не удалось угнать самолет, потому что упал профессионализм ГУР, СБУ и Службы внешней разведки Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 10:06Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта
 
угонсамолетыНовостиУкраинаСБУ
 
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