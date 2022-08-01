https://ukraina.ru/20220801/1037065681.html

Новая жизнь "Азовстали", Донбасс под огнём, Турция благодарит Шойгу

Новая жизнь "Азовстали", Донбасс под огнём, Турция благодарит Шойгу - 01.08.2022 Украина.ру

Новая жизнь "Азовстали", Донбасс под огнём, Турция благодарит Шойгу

Хроника событий на Украине на 12:00 1 августа

2022-08-01T12:10

2022-08-01T12:10

2022-08-01T13:14

спецоперация

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хроники

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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. В Турции поблагодарили министра обороны РФ Сергея Шойгу за содействие в выходе первого судна с зерном из Одессы. На территории "Азовстали" скорее всего создадут технопарк, заявил замглавы правительства России Марат ХуснуллинСвоё заявление Хуснуллин сделал в интервью изданию «РБК».«Мы не видим восстановление ("Азовстали". — Ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — заявил замглавы правительства.Хуснуллин отметил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», — добавил вице-премьер-министр.Кроме того, он рассказал о том, что в городе осовременят транспортную инфраструктуру.«Осмотрели всю транспортную инфраструктуру, делаем её более современной, делаем транспортно-пересадочные узлы. Планируем задействовать и железную дорогу как общественный транспорт», — сказал Хуснуллин.По словам вице-премьера, также запланировано строительство новой набережной и парков. Он напомнил, что в этом году будут восстановлены уже 90 объектов социальной инфраструктуры. Хуснуллин также сообщил, что на благоустройство одного из микрорайонов города будет проведен конкурс среди архитекторов.В конце июля Хуснуллин представил президенту России Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трёх лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь» не будут.«По прeдприятиям планируется: всё, чтo живое — восстанавливать. <...> Если пo [заводу имени] Ильича, то принято практически единoгласное решение, что его нyжно восстaнавливать. По заводу "Азoвсталь" [учтено] мнeние мариупольцев, что зaвод загрязнял [oружающую среду] с момента, как пoявился. На мeсте "Азовстали" плaнируются другие прoекты. Это, возмoжно, будет площадка тeхнопарка или жилой рaйон, или парковая зoна», — заявил Пушилин 18 мая.Спустя девять дней он снова заявил, что комбинат не будут восстанавливать. При этом Пушилин снова сослался на мнение мариупольцев. Он снова заявил, что «Азовсталь» был основным источником загрязнения окружающей среды. Это мешало городу стать курортом, несмотря на соответствующую инфраструктуру и расположение.«Это неглубокое тёплое море, это море, которое содержит большое количество йода, что полезно при ряде заболеваний», — сказал Пушилин.Он добавил, что из-за сильного загрязнения в Мариуполе росло число онкобольных. Это связано с возведением завода без учета экологических норм.«Без учёта розы ветров. То есть, по сути, все загрязнение шло на город и на море», — пояснил политик.При этом он заверил, что власти ДНР приложат все усилия для сохранения в городе рабочих мест, несмотря на разрушение промышленности.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 51 удар по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском — артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, выпустив 378 единиц различных боеприпасов», — сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Новоселовка, Минеральное, Макеевка (Кировский район).«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2006 года рождения, в Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка, из них двое с ранее освобождённых территорий — с Владимировки и Редкодуба», — указывалось в сообщении.Огнём украинской артиллерии было повреждено 19 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения НМ продолжают разминирование территории республики.«В течении 31 июля ими очищено более 4 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Щедрищево и Вороново», — рассказал Филипоненко.В Донбассе ведутся ожесточённые бои.Благодарность ШойгуМинистр обороны Турции Хулуси Акар после выхода первого судна с зерном из порта Одессы поблагодарил стороны, подписавшие стамбульскую «продуктовую сделку», в том числе своего российского коллегу Сергея Шойгу.«Я выражаю благодарность господину Шойгу, господину Резникову (министру обороны Украины Алексею Резникову. — Ред.) за содействие в процессе и доверие Турции», — сказал Акар журналистам в агентстве Anadolu.Утром в понедельник судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное 26 тысячами тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. Как ожидается, уже во вторник сухогруз прибудет в Стамбул, где пройдет его досмотр, затем груз отправится дальше по маршруту в ливанский порт Триполи. По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.При этом ожидают отправления в порту Одессы и другие суда.«В портах Большой Одессы ещё 16 судов уже ожидают своей очереди. <...> Параллельно получаем заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией», — сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.Как рассказал украинский журналист Сергей Гришин, для Кубракова успешное решение проблемы с зерном может иметь кадровые последствия — его повысят до премьер-министра. При этом Гришин подчеркнул, что речь идёт о циркулирующих слухах среди людей, близких к власти.

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https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники