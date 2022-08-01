https://ukraina.ru/20220801/1037061453.html

Хроника событий на Украине на утро 1 августа: устье Быстрое, зерно, наёмники

Хроника событий на Украине на утро 1 августа: устье Быстрое, зерно, наёмники - 01.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 1 августа: устье Быстрое, зерно, наёмники

Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T09:07

2022-08-01T09:07

2022-08-01T09:43

спецоперация

хроники

эксклюзив

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В устье Быстрое судоходного канала Дунай — Чёрное море подорвался катер. Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном с Украины. МИД РФ рассказал о поддержке некоторыми странами НАТО вербовки наёмников УкраинойЛоцманский катер «Орлик» получил пробоину в результате столкновения со взрывным устройством недалеко от устья Быстрое. Проход по устью временно ограничили.«Сегодня, 31 июля, недалеко от дунайского устья Быстрое получил пробоину лоцманский катер "Орлик" филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ". Катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов столкнулся со взрывным устройством. По словам членов экипажа катера, это была не морская мина, а другое взрывное устройство. Пока точный тип боеприпаса дополнительно определяется специалистами», — сообщило вечером 31 июля госпредприятие «Ассоциация морских портов Украины».В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрое со стороны Чёрного моря, где он и остановился.В связи со стремительным поступлением воды в поврежденный лоцманский катер, экипаж эвакуировали малым катером Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются.В АМПУ сообщили, что проход по устью Быстрое для судов временно ограничен.9 июля «Ассоциация морских портов Украины» сообщила, что после оставления ВС РФ острова Змеиный в Одесской области стало возможным использование канала устья Быстрое судового хода Дунай — Чёрное море для захода и выхода судов, перевозящих аграрную продукцию.Судно с зерномО том, что первое судно с зерном покинет украинский порт в 08:30 в понедельник, сообщило ещё до его отправления Минобороны Турции.«Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружённое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан», — отмечалось в заявлении.Накануне, 31 июля, представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявил, что считает «высокой» вероятность того, что первое судно с зерном отправится с Украины в рамках «зернового соглашения» уже 1 августа.«Мы на постоянной связи с украинской стороной. Мы также видим с россиянами. Корабли готовы к выходу из одесского порта. Есть подробности, например, того, как будут выходить и из каких координат, когда войдут в международные территориальные воды, кто будет загружать их, когда они войдут в турецкие территориальные воды. Вероятность отправки первого корабля завтра утром кажется высокой», — заявил он в интервью турецкому каналу Kanal7.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в переговорах с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Чёрном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время.«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последней ситуации в отношении деятельности, проводимой в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве», — сообщило турецкое военное ведомство.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.НаёмникиНесколько стран НАТО негласно поддерживают действия Украины по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — отметил дипломат.Он подчеркнул, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом, а это противоречит международным соглашениям, в частности, Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Ранее ряд дипломатических представительств Украины уже вынуждены были свернуть свою деятельность по вербовке наёмников после того, как это вызвало осуждение в принимающих странах.Как сообщил 12 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наёмников. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741. При этом за три недели перед его заявлением количество наёмников уменьшилось на 480 человек — 151 прибыл, 391 уничтожен, а ещё 240 поспешили ретироваться за пределы территории Украины.«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тыс. прибывших на территорию Украины иностранных наёмников их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — заявлял тогда Конашенков.Он также привёл данные по количеству наёмников из каждой страны. Рекордсменом стала Польша — 1835, в том числе уничтожено или убыло почти 900, осталось 944. Вторая Канада — прибыло 605, осталось 239, затем США — 544 и 89 соответственно, Великобритания — 429 и 198 соответственно и Грузия — 368 и 91.При этом, подчеркнул Конашенков, наёмников нельзя считать комбатантами. По его словам, «лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме».В то же время, несмотря на ожесточённые бои, всё ещё находятся те, кто готовы ехать на Украину воевать за деньги.

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https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив