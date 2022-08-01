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В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт
В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт
В польских СМИ появляется все больше публикаций, авторы которых рассуждают о том, что делать после поражения Украины, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-08-01T07:30
2022-08-01T07:30
2022-08-01T07:30
новости
польша
украина
россия
конфликт
сделка
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В качестве примера он привел статью в издании Rzeczpospolita с заголовком «Что если Украина проиграет», которую написал обозреватель Лукаш Важеха.Важеха в статье ставит вопрос о том, во что обойдется Польше сделка между Киевом и Москвой.По его словам, «поляки понимают, что Россия обладает хорошей и долгой памятью». Польша же «отвратительно повела себя в этом конфликте, объявив тотальную войну всему, что делает Россия», и это означает, что «Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220616/1034161098.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, россия, конфликт, сделка
В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт
В польских СМИ появляется все больше публикаций, авторы которых рассуждают о том, что делать после поражения Украины, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру