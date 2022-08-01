https://ukraina.ru/20220801/1037056016.html

В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт

В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру

В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт

В польских СМИ появляется все больше публикаций, авторы которых рассуждают о том, что делать после поражения Украины, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-08-01T07:30

2022-08-01T07:30

2022-08-01T07:30

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В качестве примера он привел статью в издании Rzeczpospolita с заголовком «Что если Украина проиграет», которую написал обозреватель Лукаш Важеха.Важеха в статье ставит вопрос о том, во что обойдется Польше сделка между Киевом и Москвой.По его словам, «поляки понимают, что Россия обладает хорошей и долгой памятью». Польша же «отвратительно повела себя в этом конфликте, объявив тотальную войну всему, что делает Россия», и это означает, что «Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220616/1034161098.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, конфликт, сделка