В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
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В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт
В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт
В польских СМИ появляется все больше публикаций, авторы которых рассуждают о том, что делать после поражения Украины, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-08-01T07:30
2022-08-01T07:30
новости
польша
украина
россия
конфликт
сделка
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В качестве примера он привел статью в издании Rzeczpospolita с заголовком «Что если Украина проиграет», которую написал обозреватель Лукаш Важеха.Важеха в статье ставит вопрос о том, во что обойдется Польше сделка между Киевом и Москвой.По его словам, «поляки понимают, что Россия обладает хорошей и долгой памятью». Польша же «отвратительно повела себя в этом конфликте, объявив тотальную войну всему, что делает Россия», и это означает, что «Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220616/1034161098.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, россия, конфликт, сделка

В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт

07:30 01.08.2022
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
В польских СМИ появляется все больше публикаций, авторы которых рассуждают о том, что делать после поражения Украины, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
В качестве примера он привел статью в издании Rzeczpospolita с заголовком «Что если Украина проиграет», которую написал обозреватель Лукаш Важеха.
В ней автор ставит вопрос, что победа Украины спорная, что русские по кускам отбирают все больше ее территорий и что нельзя сравнивать военный и экономический потенциал Киева и Москвы. А это означает, что нужно ставить вопрос о сделке между конфликтующими сторонами.
Станислав Стремидловский
специалист по Польше
Важеха в статье ставит вопрос о том, во что обойдется Польше сделка между Киевом и Москвой.
По его словам, «поляки понимают, что Россия обладает хорошей и долгой памятью». Польша же «отвратительно повела себя в этом конфликте, объявив тотальную войну всему, что делает Россия», и это означает, что «Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве».
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Ярослав Качиньский
16 июня, 08:38
Как Польша втягивает Запад в вооружённый конфликт на УкраинеВ Европе лишь в Польше меньше сторонников достижения мира на Украине, чем желающих «наказать Россию» — а последних среди поляков более 40%. При этом лидеры Польши делают всё более воинственные заявления
 
НовостиПольшаУкраинаРоссияконфликтсделка
 
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