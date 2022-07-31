Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСевастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации
Киев нанес удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев 31 июля в своем Telegram-канале
Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота
По его словам, погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь, ФСБ выясняет обстоятельства инцидента.
При этом все мероприятия, посвященные Дню ВМФ, отменены по соображениям безопасности, подчеркнул губернатор.
20 июля, 10:50Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флотНе надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру