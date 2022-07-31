Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе

Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот Не надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру