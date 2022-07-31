Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе - 31.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220731/1037046833.html
Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе - 31.07.2022 Украина.ру
Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
Киев нанес удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев 31 июля в своем Telegram-канале
2022-07-31T09:15
2022-07-31T09:15
новости
севастополь
черноморский флот
украина
беспилотники
удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/03/1032850360_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_3aaf8ed6268018bfc2fb5bf8189a24dc.jpg.webp
По его словам, погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь, ФСБ выясняет обстоятельства инцидента.При этом все мероприятия, посвященные Дню ВМФ, отменены по соображениям безопасности, подчеркнул губернатор.
https://ukraina.ru/20220720/1036674883.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/03/1032850360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa34177a5ee1c65f14b5aa266e1b5593.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, севастополь, черноморский флот, украина, беспилотники, удар

Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе

09:15 31.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСевастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации
Севастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев нанес удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев 31 июля в своем Telegram-канале

Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота

Михаил Развожаев
губернатор Севастополя
По его словам, погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь, ФСБ выясняет обстоятельства инцидента.
При этом все мероприятия, посвященные Дню ВМФ, отменены по соображениям безопасности, подчеркнул губернатор.
Празднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 10:50
Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флотНе надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСевастопольЧерноморский флотУкраинабеспилотникиудар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
11:19Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
11:14Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
10:54Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
10:40Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
10:37В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”
10:18Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
10:13В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
09:50Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника
09:42Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
09:34Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
09:24Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
09:15Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
09:00Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации
08:45Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем
08:30Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
08:15Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев
08:00Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины
07:51Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
07:45Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Лента новостейМолния