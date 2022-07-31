https://ukraina.ru/20220731/1037044802.html

Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров

Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру

Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров

Когда мы слышим сейчас о каких-то актах персонального террора в отношении чиновников Военно-гражданских администраций, или попытках диверсий, речь не о сопротивлении народа, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

2022-07-31T07:45

2022-07-31T07:45

2022-07-31T07:45

сбу

украина

россия

диверсанты

спецслужбы

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А вот эти все проявления – это как раз результат работы законспирированных сетей, которые оставлены СБУ, Силами специальных операций ВСУ, ГУР Министерства обороны, они оставляли эти законспирированные ячейки террористической направленности - говорит экс-сотрудник СБУ.Значит, наши спецслужбы владеют необходимой информацией и, я думаю, опыт имеется достаточно большой, этот вопрос будет решен качественно - добавил Прозоров.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, украина, россия, диверсанты, спецслужбы