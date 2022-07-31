https://ukraina.ru/20220731/1037044802.html
Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Когда мы слышим сейчас о каких-то актах персонального террора в отношении чиновников Военно-гражданских администраций, или попытках диверсий, речь не о сопротивлении народа, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
2022-07-31T07:45
2022-07-31T07:45
2022-07-31T07:45
сбу
украина
россия
диверсанты
спецслужбы
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А вот эти все проявления – это как раз результат работы законспирированных сетей, которые оставлены СБУ, Силами специальных операций ВСУ, ГУР Министерства обороны, они оставляли эти законспирированные ячейки террористической направленности - говорит экс-сотрудник СБУ.Значит, наши спецслужбы владеют необходимой информацией и, я думаю, опыт имеется достаточно большой, этот вопрос будет решен качественно - добавил Прозоров.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сбу, украина, россия, диверсанты, спецслужбы
Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Когда мы слышим сейчас о каких-то актах персонального террора в отношении чиновников Военно-гражданских администраций, или попытках диверсий, речь не о сопротивлении народа, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
А вот эти все проявления – это как раз результат работы законспирированных сетей, которые оставлены СБУ, Силами специальных операций ВСУ, ГУР Министерства обороны, они оставляли эти законспирированные ячейки террористической направленности - говорит экс-сотрудник СБУ.
Наши правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводят задержания, выявляют схроны, пособников украинских спецслужб. Соответственно, это вселяет в меня, как принято говорить, осторожный оптимизм по поводу того, что работа ведется, точечно и целенаправленно.
Значит, наши спецслужбы владеют необходимой информацией и, я думаю, опыт имеется достаточно большой, этот вопрос будет решен качественно - добавил Прозоров.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.