Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов - 31.07.2022 Украина.ру
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Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов
Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов - 31.07.2022 Украина.ру
Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов
Крайне важный вопрос, какие компании владеют зерном и кому его везут, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.
2022-07-31T05:45
2022-07-31T05:45
украина
зерно
россия
владимир зеленский
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Что понять, чем эта сделка завершится, нужно посмотреть, какая будет периодичность и какие будут объемы, очень хотелось бы увидеть документы на зерно, отметил эксперт.Напомним, Послы стран "Большой семёрки" на Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции, сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.
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украина, зерно, россия, владимир зеленский, g7

Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов

05:45 31.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Крайне важный вопрос, какие компании владеют зерном и кому его везут, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.
Что понять, чем эта сделка завершится, нужно посмотреть, какая будет периодичность и какие будут объемы, очень хотелось бы увидеть документы на зерно, отметил эксперт.

Мы должны понимать, что речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом но и о новом урожае. Так что там объемы могут быть достаточные. Поэтому очень важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.

Напомним, Послы стран "Большой семёрки" на Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции, сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.
 
УкраиназерноРоссияВладимир ЗеленскийG7
 
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