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Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов

Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов - 31.07.2022 Украина.ру

Марат Баширов: Судьба украинского зерна зависит от нескольких факторов

Крайне важный вопрос, какие компании владеют зерном и кому его везут, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.

2022-07-31T05:45

2022-07-31T05:45

2022-07-31T05:45

украина

зерно

россия

владимир зеленский

g7

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Что понять, чем эта сделка завершится, нужно посмотреть, какая будет периодичность и какие будут объемы, очень хотелось бы увидеть документы на зерно, отметил эксперт.Напомним, Послы стран "Большой семёрки" на Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции, сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, зерно, россия, владимир зеленский, g7