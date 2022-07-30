https://ukraina.ru/20220730/1037037908.html

Хроника событий на Украине на 12:00 30 июля: HIMARS по ГЭС, обстрелы, ПВО

Хроника событий на Украине на 12:00 30 июля: HIMARS по ГЭС, обстрелы, ПВО - 30.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 30 июля: HIMARS по ГЭС, обстрелы, ПВО

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T12:16

2022-07-30T12:16

2022-07-30T12:16

спецоперация

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эксклюзив

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ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. В Пентагоне рассказали о поставках Украине систем ПВОУкраинские войска минувшей ночью снова обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала", — сказал он.По словам собеседника агентства, попаданий по станции не было, она продолжает работу. Автомобильное движение по дамбе ГЭС не нарушалось."Дорога целая, все нормально, все целое. Город живет, работает, ГЭС работает, все ездят", — подытожил Леонтьев.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Обстреливая Каховскую ГЭС украинские военные пытаются уничтожить один из двух мостов, соединяющих правобережную и левобережную Херсонщину. Второй мост — Антоновский — также подвергается регулярным обстрелам. Кроме того, бьют ВСУ и по Дарьевскому через Ингулец. Именно через этот мост ведёт дорога из Херсона к Каховской ГЭС.Таким образом ВСУ пытаются прервать снабжение группировки ВС РФ в Херсоне и окружающих населённых пунктов и создать предпосылки для наступления на город. Именно атака Херсона является одной из важнейших задач, поставленных властями Украины командованию ВСУ. Между тем, даже политическое руководство Украины понемногу начинает осознавать, что нельзя утверждать о том, что атака на Херсон будет безусловно успешной."Наш источник сообщает, что Офис президента сменил тактику и теперь всем "говорящим головам" дали указание писать и говорить, что Россия готовиться наступать в южном направлении на Николаев, а не ВСУ хочет идти на штурм юга, устраивая битву за Херсон.Это или уловка, или реально в Офисе президента осознали, что сейчас они не в состоянии идти в наступление, и чтобы это не было зрадой, надо сместить информационные акценты, чтобы общество не разочаровалось. Как поясняет источник, после героических заявлений Зеленского и Ермака про деоккупацию юга, все уже ждали наступления ВСУ на Херсон. ЛОМы ОП писали хвалебные тексты, что уже они на подступах к Херсону, ну как показало время, были слабые попытки, которые не принесли территориальных успехов", - сообщил популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Авторы канала предполагают, что такое смещение акцентов вряд ли удовлетворит общество и западных партнёров, которым нужны победы ВСУ."Скоро ведь падёт Северск и Соледар, а Бахмут (Артёмовск) будет в окружении, и ВСУ снова придётся отступать, что в очередной раз ослабит позиции Офиса президента", - отмечалось в публикации канала.Но ВСУ продолжают попытки атаковать Херсон, пытаясь закрепиться на плацдармах у Ингульца.Между тем, в США заявили, что украинские военные могут ошибочно использовать предоставленные им американские РСЗО."Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - заявил представитель Пентагона, комментируя удар по Еленовке.Ранее ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные, среди которых были боевики "Азова". В результате удара погибли 53 украинских военнопленных, ещё 75 получили ранения. Украина обвинила в ударе Россию. Между тем, на месте удара обнаружили обломки снарядов HIMARS.При этом, как сообщает ряд источников, удары из HIMARS контролируются представителями ВС США. И без их ведома нанесение удара по той или иной цели невозможно, как невозможно и собственное определение целей для этих РСЗО.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 632 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Петровский районы), Гольмовский, Доломитное, Новолуганское, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 8 гражданских лиц в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. подросток (парень) 2007 года рождения, в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Новосёловке третьей", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 55 домостроений в Киевском, Кировском, Ленинском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Александровке и Старомихайловке, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Сватово с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У"."В результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено 8 жилых домов, 4 гаража и 2 легковых автомобиля", - заявил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.ПВО для УкраиныВ Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, но заявили что продвигаются вперед в этом вопросе."У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", - заявил представитель Пентагона.По его словам, в США начали продвигаться в вопросе о закупках NASAMS, сразу же после того, как объявили об Инициативе содействия безопасности Украины.Зенитно-ракетный комплекс NASAMS был разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.Ранее Украина не раз просила Запад закрыть небо над ней или предоставить западные системы ПВО. При этом, как отмечают военные эксперты, насыщение Украины западными ПВО может создать предпосылки для удачного наступления ВСУ на Херсон.

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https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив