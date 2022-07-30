https://ukraina.ru/20220730/1037035194.html

Хроника событий на Украине на утро 30 июля: Филатов, Блинкен, HIMARS и другое

Хроника событий на Украине на утро 30 июля: Филатов, Блинкен, HIMARS и другое - 30.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 30 июля: Филатов, Блинкен, HIMARS и другое

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T10:06

2022-07-30T10:06

2022-07-30T10:06

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994773_218:173:847:527_1920x0_80_0_0_613bcb44f3e74b045ee24d628515d60d.jpg.webp

США готовятся предоставить Украине новый оружейный транш. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл разговор c министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о злости на президента Украины Владимира ЗеленскогоРазговор Блинкена с Лавровым состоялся по инициативе американской стороны."29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - сообщил МИД РФ.Как указывалось в сообщении для СМИ, главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине."Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что её цели и задачи будут полностью выполнены. В данном контексте внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы. Сергей Лавров подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни", - отмечалось в сообщении.Кроме того, Блинкена проинформировали о деталях "пакетной" договоренности, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений."Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", - сообщил МИД РФ.Также Лавров и Блинкен обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации."Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", - отметили в министерстве.После разговора с Лавровым Блинкен поговорил с главой МИД Украины Кулебой."Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться", - заявил Кулеба.Таким образом, слова Лаврова о том, что накачка Украины американским оружием лишь затягивает конфликт и умножает жертвы, были проигнорированы Блинкеном.В пользу этого также говорит и новый транш военной помощи США Украине.Новое оружиеКоординатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине, сообщило издание "Европейская правда".Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен "очень скоро", но отказался уточнять, что войдет в его состав. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента."В общем, можете ожидать [в новом пакете военной помощи] увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели", - добавил представитель Белого дома.За неделю до этого - 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя РСЗО HIMARS и 580 дронами.США с партнёрами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Общий объем военной помощи Украине со стороны администрации президента США Джо Байдена составляет $8,2 млрд.Таже в пятницу, 29 июля, высокопоставленный представитель Пентагона, касаясь темы расходования припасов к реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине, заявил, что США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей."Мы постоянно в контакте с украинцами по поводу того, какой у них уровень расходования (боеприпасов – Ред.), потому что мы хотим убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя. Так что мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды", - сказал представитель Пентагона.За два дня до этого глава самого большого волонтёрского фонда на Украине "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут в интервью Lb.ua заявил, что его страна в скором будущем получит снаряды для РСЗО HIMARS дальностью 150 км."Я думаю, что мы достигнем этой (150 км — Ред.) цифры. Скоро достигнем", - отметил Чмут.Примечательно, что в этом же интервью он отмечал, что когда речь идёт о торговле и поставках оружия нельзя говорить о том, чего не состоялось, иначе сделка или поставка может сорваться. Таким образом можно предположить, что Украина уже обладает соответствующими боеприпасами.По словам Чмута, наличие таких боеприпасов может существенно изменить картину на поле боя.Злость ФилатоваМэр Днепра Борис Филатов заявил, что зол на президента Украины Владимира Зеленского из-за лишения гражданства главы штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана."Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", - заявил Филатов в интервью изданию Politico.Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация на Украине "не дает права узурпировать власть".Ранее Филатов жёстко раскритиковал украинскую власть за случай с Корбаном. При этом, как отмечают украинские СМИ, Филатов пытается формировать коалицию против власти."Наш источник сообщает, что мэр Днепра Филатов, просил мэра Львова Садового, поддержать Корбана и выступить против лишения его украинского паспорта. Садовой отказался. Хотя ранее он выступал против таких действий и поддерживал Саакашвили, которого Порошенко лишил украинского гражданства по политическим мотивам, как сейчас Зеленский поступил с Корбаном. В этот раз мэр Львова решил "отмолчаться", так как он давно работает на Банковую и выполняет все указание функционеров", - сообщил вечером 29 июля популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Тем временем власти продолжают зачистку силовых структур от слишком независимых управленцев, что заставляет многих на Украине тревожиться из-за непропорциональной большой роли в управлении страной Офиса президента Украины.

https://ukraina.ru/20220729/1037033515.html

https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html

https://ukraina.ru/20220729/1037007159.html

https://ukraina.ru/20220729/1037000185.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив