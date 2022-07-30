https://ukraina.ru/20220730/1037029836.html
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США - 30.07.2022 Украина.ру
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США
У США есть влияние на Турцию по военному и политическому направлению, американцы могут устроить социально-политическую нестабильность в стране, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-30T09:00
2022-07-30T09:00
2022-07-30T09:00
новости
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
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Ранее газета TheNew York Times написала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена.По его мнению, у Америки есть рычаги давления на Турцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220707/1034312971.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, сша, реджеп тайип эрдоган
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США
У США есть влияние на Турцию по военному и политическому направлению, американцы могут устроить социально-политическую нестабильность в стране, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру