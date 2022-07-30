https://ukraina.ru/20220730/1037029836.html

"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США

"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США - 30.07.2022 Украина.ру

"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США

У США есть влияние на Турцию по военному и политическому направлению, американцы могут устроить социально-политическую нестабильность в стране, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-07-30T09:00

2022-07-30T09:00

2022-07-30T09:00

новости

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/86/1034288641_0:238:5674:3430_1920x0_80_0_0_0bf10c1af2835d910319c2c1cd6ce50d.jpg

Ранее газета TheNew York Times написала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена.По его мнению, у Америки есть рычаги давления на Турцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220707/1034312971.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, сша, реджеп тайип эрдоган