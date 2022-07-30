"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США - 30.07.2022 Украина.ру
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"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США - 30.07.2022 Украина.ру
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США
У США есть влияние на Турцию по военному и политическому направлению, американцы могут устроить социально-политическую нестабильность в стране, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-30T09:00
2022-07-30T09:00
новости
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
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Ранее газета TheNew York Times написала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена.По его мнению, у Америки есть рычаги давления на Турцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220707/1034312971.html
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новости, турция, сша, реджеп тайип эрдоган

"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США

09:00 30.07.2022
 
© AP / Susan Walsh, PoolЭрдоган Байден Столтенберг Джонсон саммит НАТО
Эрдоган Байден Столтенберг Джонсон саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP / Susan Walsh, Pool
Читать в
У США есть влияние на Турцию по военному и политическому направлению, американцы могут устроить социально-политическую нестабильность в стране, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Ранее газета TheNew York Times написала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена.
У Америки есть влияние и по военному направлению, и по политическому направлению. Очевидно, что американцы вполне могут снова устроить какую-то социальную политическую нестабильность в духе того, что мы наблюдали в 2016 году в Турции, если им покажется это необходимым.
Малек Дудаков интервью
Малек Дудаков
Политолог-американист
По его мнению, у Америки есть рычаги давления на Турцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 19:00
Изменения в политике Лондона по Украине, неопытность ВСУ, «разборки» с Турцией из-за зерна. Итоги 7 июля на УкраинеПремьер Британии объявил об отставке. Бойцы ВСУ пожаловались на некомпетентность командования. МИД Украины вызвал посла Турции из-за судна с зерном
 
НовостиТурцияСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
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