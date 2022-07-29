Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению - 29.07.2022 Украина.ру
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Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению
Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению - 29.07.2022 Украина.ру
Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению
На фоне сообщений о подготовке наступления ВСУ на южном направлении украинские ЦИПсО дали два мощных информационных повода: появление видео с якобы оскоплением... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T14:44
2022-07-29T14:44
украина
россия
сво
военнопленные
теракт
пропаганда
эксклюзив
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На фоне сообщений о подготовке наступления ВСУ на южном направлении украинские ЦИПсО дали два мощных информационных повода: появление видео с якобы оскоплением украинского военнопленного и обстрел колонии в Еленовке, где находись пленные с "Азовстали", в результате которого, по официальным данным МО РФ, погибло 40 и было ранено 75 человек.В первом случае на видео фигурирует довольно странная сцена, на которой военнослужащий-бурят якобы кастрирует украинского военного, обвинённого в педофилии (интересно, что в официальных украинских СМИ этот факт стараются затенить, а в социальных сетях обсуждение приобрело характер оправдания одной из сексуальных ориентаций).Естественно, последовала и официальная реакция. Советник главы ОП Михаил Подоляк написал: "всё, что надо понимать миру: Россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем".Старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро: "отвратительное зло, творимое российскими оккупантами. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Варварство и разврат русских захватчиков вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, уравнивание городов с землей. И безграничное зло. ATACMS (имеются в виду ракеты дальнего действия для РСЗО HIMARS – Авт.) и танки. Дайте им всё. Всё, что им нужно, чтобы покончить с этим преступлением против человечества".Российский публицист Андрей Медведев отмечает, что речь идёт о появлении "нужного нарратива “боевые буряты Путина кастрируют украинских хлопцев”. Особенно, когда в публичном пространстве раскачивают созданные на зарубежные средства сепаратистские организации “Фонд Азиаты России”, “Свободной Бурятии” и “Новая Тува”".По ситуации в Еленовке Генштаб ВСУ сразу же заявил, что русские обстреляли себя сами, с тем, чтобы "обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы". Разумеется, ВСУ никаких "ракетных и артиллерийских ударов не наносили", потому что они "никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев".К кампании присоединился лидер движения "Азов" Андрей Билецкий: "это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более – соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны... Я, от имени азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству".Украинские СМИ не забыли напомнить об обсуждении в России и республиках возможности применения смертной казни к виновным в военных преступлениях военнопленным.Безусловно, речь идёт о комплексной военно-пропагандисткой операции: украинская разведка своевременно выявила факт перевода военнопленных в новое помещение и провела ракетный удар с использованием показавшей свою эффективность тактике прорыва ПВО. Удар наносился ночью с тем, чтобы обеспечить возможно большее количество жертв.В СМИ возможность подобных актов обсуждалась, однако военнопленных продолжали содержать в Еленовке, находящейся в зоне эффективного поражения украинским ракетным оружием. Впрочем, было бы странно особенно заботиться об их безопасности, учитывая, что в этой зоне проживают миллионы мирных жителей, включая граждан России.Цель этих операций очевидна – пропагандистская подготовка к наступлению.Тут следует отметить, что психологическое состояние украинских войск на передовой не слишком высокое, с регулярностью появляются видеообращения украинских военнослужащих (тероброновцев главным образом), которые обвиняют командование в том, что оно подставляет их под обстрел и отказываются выполнять приказы. Не удивительно и то, что украинские военные в безвыходной ситуации легко сдаются в плен.Первая задача подобной кампании – повысить дисциплину и предупредить солдат, что в плену их ожидают пытки и смерть. Это тем более актуально в условиях, когда предполагается, что в ходе наступления пехотные части будут нести большие потери и могут попадать в "котлы".Вторая задача – дальнейшее раскручивание антироссийской истерии в украинском обществе. Это нужно для недопущения протестов граждан против продолжения войны до последнего украинца.Третья задача – продолжение давления на мировое общественное мнение и иностранные правительства с тем, чтобы ускорить предоставление Украине необходимой военной помощи, включая тяжёлые и дальнобойные вооружения.
https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html
https://ukraina.ru/20220729/1037009959.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, сво, военнопленные, теракт, пропаганда, эксклюзив

Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению

14:44 29.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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На фоне сообщений о подготовке наступления ВСУ на южном направлении украинские ЦИПсО дали два мощных информационных повода: появление видео с якобы оскоплением украинского военнопленного и обстрел колонии в Еленовке, где находись пленные с "Азовстали", в результате которого, по официальным данным МО РФ, погибло 40 и было ранено 75 человек.
В первом случае на видео фигурирует довольно странная сцена, на которой военнослужащий-бурят якобы кастрирует украинского военного, обвинённого в педофилии (интересно, что в официальных украинских СМИ этот факт стараются затенить, а в социальных сетях обсуждение приобрело характер оправдания одной из сексуальных ориентаций).
Сдача в плен украинских военных и боевиков с Азовстали в Мариуполе
13:48
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Естественно, последовала и официальная реакция. Советник главы ОП Михаил Подоляк написал: "всё, что надо понимать миру: Россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем".
Старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро: "отвратительное зло, творимое российскими оккупантами. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Варварство и разврат русских захватчиков вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, уравнивание городов с землей. И безграничное зло. ATACMS (имеются в виду ракеты дальнего действия для РСЗО HIMARS – Авт.) и танки. Дайте им всё. Всё, что им нужно, чтобы покончить с этим преступлением против человечества".
Российский публицист Андрей Медведев отмечает, что речь идёт о появлении "нужного нарратива “боевые буряты Путина кастрируют украинских хлопцев”. Особенно, когда в публичном пространстве раскачивают созданные на зарубежные средства сепаратистские организации “Фонд Азиаты России”, “Свободной Бурятии” и “Новая Тува”".
По ситуации в Еленовке Генштаб ВСУ сразу же заявил, что русские обстреляли себя сами, с тем, чтобы "обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы".
Разумеется, ВСУ никаких "ракетных и артиллерийских ударов не наносили", потому что они "никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев".
К кампании присоединился лидер движения "Азов" Андрей Билецкий: "это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более – соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны... Я, от имени азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству".
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Украинские СМИ не забыли напомнить об обсуждении в России и республиках возможности применения смертной казни к виновным в военных преступлениях военнопленным.
Безусловно, речь идёт о комплексной военно-пропагандисткой операции: украинская разведка своевременно выявила факт перевода военнопленных в новое помещение и провела ракетный удар с использованием показавшей свою эффективность тактике прорыва ПВО. Удар наносился ночью с тем, чтобы обеспечить возможно большее количество жертв.
В СМИ возможность подобных актов обсуждалась, однако военнопленных продолжали содержать в Еленовке, находящейся в зоне эффективного поражения украинским ракетным оружием. Впрочем, было бы странно особенно заботиться об их безопасности, учитывая, что в этой зоне проживают миллионы мирных жителей, включая граждан России.
Цель этих операций очевидна – пропагандистская подготовка к наступлению.
Тут следует отметить, что психологическое состояние украинских войск на передовой не слишком высокое, с регулярностью появляются видеообращения украинских военнослужащих (тероброновцев главным образом), которые обвиняют командование в том, что оно подставляет их под обстрел и отказываются выполнять приказы. Не удивительно и то, что украинские военные в безвыходной ситуации легко сдаются в плен.
2 июля, 10:56
ЭКСКЛЮЗИВ УКРАИНА.РУ «Боевые буряты Путина»: доброволец из Бурятии о боях за СеверодонецкБоец полка «Ахмат» в Северодонецке, доброволец с позывным «Бурят», рассказал корреспонденту Украина.ру Филиппу Прокудину о боевых действиях в городе, о причинах, которые побудили его участвовать в СВО, а также о справедливости, о войне, о западных наёмниках и о многом другом
Первая задача подобной кампании – повысить дисциплину и предупредить солдат, что в плену их ожидают пытки и смерть. Это тем более актуально в условиях, когда предполагается, что в ходе наступления пехотные части будут нести большие потери и могут попадать в "котлы".
Вторая задача – дальнейшее раскручивание антироссийской истерии в украинском обществе. Это нужно для недопущения протестов граждан против продолжения войны до последнего украинца.
Третья задача – продолжение давления на мировое общественное мнение и иностранные правительства с тем, чтобы ускорить предоставление Украине необходимой военной помощи, включая тяжёлые и дальнобойные вооружения.
 
УкраинаРоссияСВОвоеннопленныетерактпропагандаЭксклюзив
 
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