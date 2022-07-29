https://ukraina.ru/20220729/1037015151.html

"Объявляю охоту": лидер "Азова" пригрозил россиянам за украинскую провокацию в Еленовке

"Объявляю охоту": лидер "Азова" пригрозил россиянам за украинскую провокацию в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру

"Объявляю охоту": лидер "Азова" пригрозил россиянам за украинскую провокацию в Еленовке

Лидер движения "Азов" Андрей Билецкий 29 июля отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонии в Еленовке (ДНР), где содержались украинские пленные, в том числе из формирования "Азов" (в отношении которого в РФ возбуждены уголовные дела), передает УНИАН

2022-07-29T14:15

2022-07-29T14:15

2022-07-29T14:15

андрей билецкий

украина

пушилин

азов

новости

всу

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"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. <...> Я, от имени азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - пригрозил он.Минувшей ночью украинские военные обстреляли СИЗО из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.В Министерстве обороны РФ указали, что этот обстрел является целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Она была совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.Сначала ведомство сообщало о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников учреждения. Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество жертв ракетного удара возросло до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин озвучил общее количество заключенных, содержащихся в колонии - 193 человека. Он также назвал обстрел следственного изолятора умышленным и заявил, что удар произошел из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" начали давать показания.В российском оборонном ведомстве уже не раз сообщали об участившихся расстрелах в ВСУ за попытки сложить оружие или сдаться в плен. Так, 14 июня в Минобороны рассказали, что украинские заградительные отряды (основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более чем 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.

https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html

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андрей билецкий, украина, пушилин, азов, новости, всу