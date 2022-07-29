СБУ ищет Армена Гаспаряна - 29.07.2022 Украина.ру
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СБУ ищет Армена Гаспаряна
СБУ ищет Армена Гаспаряна - 29.07.2022 Украина.ру
СБУ ищет Армена Гаспаряна
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск политолога Армена Гаспаряна и кинопродюсера Тимофея Сергейцева, сообщает пресс-служба ведомства 29 июля
2022-07-29T14:04
2022-07-29T14:04
новости
армен гаспарян
сбу
подозрение
розыск
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"СБУ завершила досудебное расследование касательно идеолога денацификации Украины и российского политтехнолога, которые публично призывали к геноциду украинского народа и вооруженного нападения на нашу страну", - сказано в сообщении.В качестве доказательной базы СБУ использовала книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" и неназванные публикации Сергейцева.По заявлению СБУ именно Гаспарян является автором термина денацификация.Обоих россиян обвиняют по трем статьям УК Украины: действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; геноцид.В своем Telegram-канале Гаспарян написал, что гордится тем, что на Украине его признали автором термина "денацификация".
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новости, армен гаспарян, сбу, подозрение, розыск

СБУ ищет Армена Гаспаряна

14:04 29.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск политолога Армена Гаспаряна и кинопродюсера Тимофея Сергейцева, сообщает пресс-служба ведомства 29 июля
"СБУ завершила досудебное расследование касательно идеолога денацификации Украины и российского политтехнолога, которые публично призывали к геноциду украинского народа и вооруженного нападения на нашу страну", - сказано в сообщении.
В качестве доказательной базы СБУ использовала книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" и неназванные публикации Сергейцева.
По заявлению СБУ именно Гаспарян является автором термина денацификация.
Обоих россиян обвиняют по трем статьям УК Украины: действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; геноцид.
В своем Telegram-канале Гаспарян написал, что гордится тем, что на Украине его признали автором термина "денацификация".
 
НовостиАрмен ГаспарянСБУподозрениерозыск
 
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