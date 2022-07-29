https://ukraina.ru/20220729/1037012682.html
СБУ ищет Армена Гаспаряна
СБУ ищет Армена Гаспаряна - 29.07.2022 Украина.ру
СБУ ищет Армена Гаспаряна
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск политолога Армена Гаспаряна и кинопродюсера Тимофея Сергейцева, сообщает пресс-служба ведомства 29 июля
2022-07-29T14:04
2022-07-29T14:04
2022-07-29T14:04
новости
армен гаспарян
сбу
подозрение
розыск
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"СБУ завершила досудебное расследование касательно идеолога денацификации Украины и российского политтехнолога, которые публично призывали к геноциду украинского народа и вооруженного нападения на нашу страну", - сказано в сообщении.В качестве доказательной базы СБУ использовала книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" и неназванные публикации Сергейцева.По заявлению СБУ именно Гаспарян является автором термина денацификация.Обоих россиян обвиняют по трем статьям УК Украины: действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; геноцид.В своем Telegram-канале Гаспарян написал, что гордится тем, что на Украине его признали автором термина "денацификация".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армен гаспарян, сбу, подозрение, розыск
СБУ ищет Армена Гаспаряна
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск политолога Армена Гаспаряна и кинопродюсера Тимофея Сергейцева, сообщает пресс-служба ведомства 29 июля
"СБУ завершила досудебное расследование касательно идеолога денацификации Украины и российского политтехнолога, которые публично призывали к геноциду украинского народа и вооруженного нападения на нашу страну", - сказано в сообщении.
В качестве доказательной базы СБУ использовала книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" и неназванные публикации Сергейцева.
По заявлению СБУ именно Гаспарян является автором термина денацификация.
Обоих россиян обвиняют по трем статьям УК Украины: действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; геноцид.
В своем Telegram-канале Гаспарян написал, что гордится тем, что на Украине его признали автором термина "денацификация".