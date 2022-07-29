Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину - 29.07.2022 Украина.ру
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Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину
Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину - 29.07.2022 Украина.ру
Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину
Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы, передает 29 июля медиа-проект "Граты"
2022-07-29T13:20
2022-07-29T13:20
суд
украина
приговор
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новости
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"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - говорится в материале.Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
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суд, украина, приговор, россия, новости

Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину

13:20 29.07.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы, передает 29 июля медиа-проект "Граты"
"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - говорится в материале.
Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы.
В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Протасевич Азов
25 мая, 10:44
Разговоры преждевременны. МИД России высказался об обмене военного ШишимаринаМосква не видит возможности вести диалог об обмене осужденного в Киеве российского военного Вадима Шишимарина на сдавшихся в плен украинских националистов, пока нет судебного приговора. Об этом 25 мая заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии журналистам
 
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