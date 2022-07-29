Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину
Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы, передает 29 июля медиа-проект "Граты"
"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - говорится в материале.
Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы.
В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
25 мая, 10:44Разговоры преждевременны. МИД России высказался об обмене военного ШишимаринаМосква не видит возможности вести диалог об обмене осужденного в Киеве российского военного Вадима Шишимарина на сдавшихся в плен украинских националистов, пока нет судебного приговора. Об этом 25 мая заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии журналистам