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Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину

Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину - 29.07.2022 Украина.ру

Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину

Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы, передает 29 июля медиа-проект "Граты"

2022-07-29T13:20

2022-07-29T13:20

2022-07-29T13:20

суд

украина

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россия

новости

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"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - говорится в материале.Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://ukraina.ru/20220525/1034028741.html

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суд, украина, приговор, россия, новости