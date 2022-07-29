https://ukraina.ru/20220729/1037003342.html

Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж

Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж - 29.07.2022 Украина.ру

Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж

Как вы, наверное, помните из наших предыдущих видео, съёмочная группа Украина.ру побывала в Чечне, в Гудермесе. А именно в Российском университете спецназа —... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T10:57

2022-07-29T10:57

2022-07-29T10:57

видео

чечня

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Как вы, наверное, помните из наших предыдущих видео, съёмочная группа Украина.ру побывала в Чечне, в Гудермесе. А именно в Российском университете спецназа — первом и на данный момент единственном частном учебном заведении в России, где обеспечивают профессиональную подготовку специальных подразделений. Здесь же проходят подготовку добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции. Кое-что из программы подготовки удалось испытать и нам. Об этом уникальном месте мы подробно расскажем в нашем материале.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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