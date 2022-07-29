Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж - 29.07.2022 Украина.ру
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Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж
Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж - 29.07.2022 Украина.ру
Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж
Как вы, наверное, помните из наших предыдущих видео, съёмочная группа Украина.ру побывала в Чечне, в Гудермесе. А именно в Российском университете спецназа —... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T10:57
2022-07-29T10:57
видео
чечня
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Как вы, наверное, помните из наших предыдущих видео, съёмочная группа&nbsp;Украина.ру побывала&nbsp;в Чечне, в Гудермесе. А именно в Российском университете спецназа —&nbsp;первом и на данный момент единственном частном учебном заведении в России, где обеспечивают профессиональную подготовку специальных подразделений. Здесь же проходят подготовку добровольцы перед отправкой в зону&nbsp;специальной военной операции. Кое-что из программы подготовки удалось испытать и нам. Об этом уникальном месте мы подробно расскажем в нашем материале.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, чечня, видео

Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж

10:57 29.07.2022
 
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Как вы, наверное, помните из наших предыдущих видео, съёмочная группа Украина.ру побывала в Чечне, в Гудермесе. А именно в Российском университете спецназа — первом и на данный момент единственном частном учебном заведении в России, где обеспечивают профессиональную подготовку специальных подразделений. Здесь же проходят подготовку добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции. Кое-что из программы подготовки удалось испытать и нам. Об этом уникальном месте мы подробно расскажем в нашем материале.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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