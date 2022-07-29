https://ukraina.ru/20220729/1037002915.html

Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине

Госдеп США назвал цену информации о бизнесмене Пригожине

Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине

Госдепартамент 28 июля объявил награду в 10 миллионов долларов за любую информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним юридических и физических лицах

2022-07-29T11:07

2022-07-29T11:07

2022-07-29T11:07

новости

госдеп сша

евгений пригожин

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Ведомство перечислило 12 интересующих его физических и девять юридических лиц, якобы связанных с Пригожиным, которого обвиняют во "вмешательстве" в выборы в США.Ранее ФБР публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.

https://ukraina.ru/20210802/1031974763.html

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новости, госдеп сша, евгений пригожин