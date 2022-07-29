Госдеп США назвал цену информации о бизнесмене Пригожине
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Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
Госдеп США назвал цену информации о бизнесмене Пригожине
Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
Госдепартамент 28 июля объявил награду в 10 миллионов долларов за любую информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним юридических и физических лицах
2022-07-29T11:07
2022-07-29T11:07
новости
госдеп сша
евгений пригожин
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Ведомство перечислило 12 интересующих его физических и девять юридических лиц, якобы связанных с Пригожиным, которого обвиняют во "вмешательстве" в выборы в США.Ранее ФБР публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.
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новости, госдеп сша, евгений пригожин

Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине

11:07 29.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Госдепартамент 28 июля объявил награду в 10 миллионов долларов за любую информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним юридических и физических лицах
Ведомство перечислило 12 интересующих его физических и девять юридических лиц, якобы связанных с Пригожиным, которого обвиняют во "вмешательстве" в выборы в США.
"Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы", - говорится в пресс-релизе.
Ранее ФБР публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.
В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".
Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.
Николай Злобин интервью - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа 2021, 12:29
Николай Злобин о вмешательстве России в выборы и о роли Украины во внешней политике СШАПоэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американо-российским политологом Николаем Злобиным о налаживании диалога между Россией и Америкой, о вмешательстве в выборы и об изменении тактических подходов Вашингтона
 
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