https://ukraina.ru/20220729/1037002915.html
Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
Госдеп США назвал цену информации о бизнесмене Пригожине
Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
Госдепартамент 28 июля объявил награду в 10 миллионов долларов за любую информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним юридических и физических лицах
2022-07-29T11:07
2022-07-29T11:07
2022-07-29T11:07
новости
госдеп сша
евгений пригожин
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Ведомство перечислило 12 интересующих его физических и девять юридических лиц, якобы связанных с Пригожиным, которого обвиняют во "вмешательстве" в выборы в США.Ранее ФБР публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.
https://ukraina.ru/20210802/1031974763.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдеп сша, евгений пригожин
Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
Госдепартамент 28 июля объявил награду в 10 миллионов долларов за любую информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним юридических и физических лицах
Ведомство перечислило 12 интересующих его физических и девять юридических лиц, якобы связанных с Пригожиным, которого обвиняют во "вмешательстве" в выборы в США.
"Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы", - говорится в пресс-релизе.
Ранее ФБР публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.
В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".
Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.