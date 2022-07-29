https://ukraina.ru/20220729/1037001497.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери - 29.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери
Украинское общество может не знать про огромные потери, которые понесли ВСУ в столкновениях с российскими войсками. Там это все скрывается, это инструмент информационной войны. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T10:13
2022-07-29T10:13
2022-07-29T10:13
новости
потери всу
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Некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около 20 тысяч военнослужащих. По другим оценкам, безвозвратные потери Украины составляют 125 тысяч. Так что украинцы могут делать вид, что не знают об этом, но иначе не было бы массового уклонения от призыва, рассуждает специалист.Но ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска, добавил он.Собеседник издания выразил надежду, что в течение августа мы решим две важные задачи: полностью освободим Донецкую область и блокируем контрнаступление на Юге и сами перейдем в наступление. Это позволит к началу сентября изменить ситуацию на фронте.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_396:0:1932:1152_1920x0_80_0_0_6b806dd70b64bf4a517382b0b6128958.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери
Украинское общество может не знать про огромные потери, которые понесли ВСУ в столкновениях с российскими войсками. Там это все скрывается, это инструмент информационной войны. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около 20 тысяч военнослужащих. По другим оценкам, безвозвратные потери Украины составляют 125 тысяч. Так что украинцы могут делать вид, что не знают об этом, но иначе не было бы массового уклонения от призыва, рассуждает специалист.
"Сейчас тому, чтобы они держались, способствует несколько факторов, таких как заградотряды и нахождение в городской застройке. Между Артемовском и Соледаром нет единого пространства, это одна сплошная агломерация. У них там были подготовлены позиции. Еще у них есть запасы тяжелого вооружения и подпитка оружием с Запада", - указал Евсеев.
Но ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска, добавил он.
Собеседник издания выразил надежду, что в течение августа мы решим две важные задачи: полностью освободим Донецкую область и блокируем контрнаступление на Юге и сами перейдем в наступление. Это позволит к началу сентября изменить ситуацию на фронте.