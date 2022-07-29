https://ukraina.ru/20220729/1037001497.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери - 29.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери

Украинское общество может не знать про огромные потери, которые понесли ВСУ в столкновениях с российскими войсками. Там это все скрывается, это инструмент информационной войны. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T10:13

2022-07-29T10:13

2022-07-29T10:13

новости

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e71a93fd50ba13a531f5349cecfec0b8.jpg.webp

Некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около 20 тысяч военнослужащих. По другим оценкам, безвозвратные потери Украины составляют 125 тысяч. Так что украинцы могут делать вид, что не знают об этом, но иначе не было бы массового уклонения от призыва, рассуждает специалист.Но ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска, добавил он.Собеседник издания выразил надежду, что в течение августа мы решим две важные задачи: полностью освободим Донецкую область и блокируем контрнаступление на Юге и сами перейдем в наступление. Это позволит к началу сентября изменить ситуацию на фронте.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу