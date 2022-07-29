ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях - 29.07.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях
ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях - 29.07.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях
Украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале 29 июля
2022-07-29T10:17
2022-07-29T10:17
новости
брянск
обстрел
всу
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"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи", - написал он.По информации Богомаза, жертв, пострадавших и разрушений нет.В начале неделе губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".В результате атаки погиб один человек.
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ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях

10:17 29.07.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале 29 июля
"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи", - написал он.
По информации Богомаза, жертв, пострадавших и разрушений нет.
В начале неделе губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".
В результате атаки погиб один человек.
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