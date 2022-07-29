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ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях
ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях - 29.07.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях
Украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале 29 июля
2022-07-29T10:17
2022-07-29T10:17
2022-07-29T10:17
новости
брянск
обстрел
всу
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"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи", - написал он.По информации Богомаза, жертв, пострадавших и разрушений нет.В начале неделе губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".В результате атаки погиб один человек.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянск, обстрел, всу
ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях
Украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале 29 июля