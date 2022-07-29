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ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях

ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях - 29.07.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях

Украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале 29 июля

2022-07-29T10:17

2022-07-29T10:17

2022-07-29T10:17

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брянск

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всу

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"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи", - написал он.По информации Богомаза, жертв, пострадавших и разрушений нет.В начале неделе губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".В результате атаки погиб один человек.

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новости, брянск, обстрел, всу