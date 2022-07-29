Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1036996342.html
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - 29.07.2022 Украина.ру
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для газеты Times поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра
2022-07-29T09:06
2022-07-29T09:13
трасс (лиз трасс)
британия
премьер
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg
Он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера.По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ukraina.ru/20220729/1036971196.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:279:2047:1814_1920x0_80_0_0_43c4ac8834bdfff953b94099cc46a257.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
трасс (лиз трасс), британия, премьер, новости

Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера

09:06 29.07.2022 (обновлено: 09:13 29.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для газеты Times поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра
Он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера.
По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".

"Я сидел рядом с ней на заседаниях кабинета министров, на двусторонних встречах и международных саммитах. Она всегда стоит на своем", - добавил Уоллес.

На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Лиз Трасс зимой
06:30
"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера ВеликобританииВ соответствии с "отрицательным отбором" в состязании за пост премьер-министра Великобритании должна победить Лиз Трасс. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
 
Трасс (Лиз Трасс)БританияпремьерНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат
09:08Алексей Мухин о тупости Зеленского, "Северном потоке", позиции США на переговорах с Китаем
09:06Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
09:00Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии
08:53Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
08:45Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели
08:41СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шаг
08:40Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США
08:30"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS
08:23После контрнаступления. Кто возглавит ликвидационную команду неонацистской Украины
08:23Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев - сопредседатель ОКК
08:15Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом
08:12Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
08:00"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
08:00Александр Асафов о дефиците газа в Европе и о надежде на оспу обезьян
07:54Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами
07:54"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США
07:45"Один к одному": экономист рассказал, с какой валютой сравняется курс гривны
07:4230 лет успешной спецоперации в Приднестровье
07:40Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС
Лента новостейМолния