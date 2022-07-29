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Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера

Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - 29.07.2022 Украина.ру

Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для газеты Times поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра

2022-07-29T09:06

2022-07-29T09:06

2022-07-29T09:13

трасс (лиз трасс)

британия

премьер

новости

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Он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера.По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

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трасс (лиз трасс), британия, премьер, новости