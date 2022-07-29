https://ukraina.ru/20220729/1036983775.html

Как Украина готовится к зиме: анализ экономистов

Как Украина готовится к зиме: анализ экономистов - 29.07.2022 Украина.ру

Как Украина готовится к зиме: анализ экономистов

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T07:29

2022-07-29T07:29

2022-07-29T09:00

эксклюзив

украина

зима

отопительный сезон

нафтогаз

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В Запорожье больше не возобновят централизованное снабжение горячей водой. Такое решение приняли 27 июля на сессии депутаты Запорожского городского совета. Об этом сообщило издание Суспільне.Запоріжжя.Теперь вопрос о наличии горячей воды в своем доме будет самостоятельно решать каждый запорожец. И. о. городского головы Запорожья объяснил, что отключение горячей воды разгрузит городской бюджет, семейный бюджет потребителей и сэкономит 15% природного газа, необходимого для отопления домов. Тем временем с мая в некоторых районах Киева тоже нет горячей воды. Перспективы ее подачи — туманны. В связи ростом мировых цен на газ и самосанкций в отношении российских энергоносителей вопрос «как пережить зиму» актуален уже сейчас. И если европейцев призывают экономить на потреблении энергии, то украинцев будут отключать вовсе. Причем, по мнению экономистов, Украина может обеспечить себя газом самостоятельно, а все ограничения связаны с желанием чиновников заработать сверхприбыли на продаже энергоресурса. Что говорят о перспективах ближайшей зимы эксперты — в обзоре Украина.ру.Политический эксперт Олег Попенко на примере одного города в Донецкой области объяснил, почему городскому населению нужно перебираться в село: «О подготовке к отопительному сезону, в разрезе городов.Каждый город и каждая область имеет свою специфику начала отопительного сезона, и потому необходимо каждый из них рассматривать отдельно.Например, Краматорск.Осенью и зимой город ожидает коммунальная катастрофа.Газа в Донецкой области нет, возобновить поставку газа невозможно.В городе 912 многоэтажек, а это 60 тысяч квартир.Во всех многоэтажках с приходом холодов придется перекрывать воду, ведь трубы замерзнут. Лифты не работают (по вопросам безопасности), отопления нет, газа нет, воды нет, канализации нет.Если все люди будут пользоваться электрообогревателями, сети не выдержат нагрузки. И начнутся массовые пожары. В этой ситуация лучший вариант — всем, кто живет в многоквартирных домах, уехать из города, либо перебраться в частный сектор».Экономист Михаил Чернышев поразмышлял о роли государств на примере горячей воды:«Если человек верит в необходимость государства (политиков и чиновников) в жизни людей, любая его инициатива по улучшению нашей жизни неминуемо будет предполагать её ухудшение. Например, такому человеку ничего не стоит на полном серьёзе предложить во время войны полностью отключить централизованную подачу горячей воды в дома людей. Ради экономии дорогого газа. "Вы себе даже не представляете, сколько газа таким образом можно сэкономить!" — говорит он.При этом, человек даже не утруждает себя вопросом — а зачем нам вообще газ? Может как раз для того, чтобы в домах была горячая вода?Но знаете, что произойдёт, если государство, следуя подобным советам, начнёт всё-таки экономить газ? Люди самостоятельно, при активном участии огромного количества предпринимателей, примутся за решение этой проблемы — проблемы перекрытия государством газа, используемого для нагрева воды. Начнут завозить и даже производить газ. А также примутся решать проблему отсутствия горячей воды другими способами, в т. ч. самыми неожиданными.Как на это отреагирует государство? Отреагирует как всегда. Все, кто будет заниматься этой деятельностью (обеспечением себя и других людей горячей водой), — все они будут привлекаться государством к ответственности (со всей строгостью военного времени), чтобы не допустить обеспечение людей горячей водой. Раз государство приняло решение лишить людей какой-то радости (например, горячей воды), значит люди этой радости должны быть лишены. Для их же собственного блага.Но самое важное во всём этом то, что вот эти вопросы о необходимости экономии газа за счёт комфорта, здоровья и жизни людей обсуждают даже не политики или чиновники, а просто общественные активисты. Общественные активисты, которые верят, что без государственной заботы люди обречены на страдание. Видимо, возможность пользоваться горячей водой — это и есть то страдание, на которое люди будут обречены без государственной заботы.И это я ещё пока ничего не говорил о том, что сегодняшние проблемы с газом и проблемы с зависимостью нашего быта от газа – эти проблемы тоже созданы государством (политиками и чиновниками). Причём, созданы преднамеренно. Путём монополизации (национализации) соответствующих отраслей экономики. Но всё это, конечно, общественных активистов-государственников интересует мало. Люди для них неважны. Для них важнее государство — политики и чиновники. В рядах которых они сами надеются когда-нибудь оказаться.А почему, собственно, обсуждается экономия только газа? Чем плоха экономия электричества? И на отключении домов от подачи холодной воды тоже можно что-то сэкономить. Ещё можно сэкономить на вывозе мусора. А если запретить производство и продажу продуктов питания, экономия вообще будет умопомрачительной! Люди из-за этого пострадают? Конечно. "Но у нас же война! Люди обязаны страдать во время войны! Если не хотят страдать добровольно, будем заставлять!" – говорят они».Блогер Анатолий Шарий предложил пользоваться природными ресурсами, пока такая возможность есть: «В Запорожье сегодня горсовет решил, что горячей воды в городе больше не будет никогда. Можно, пока лето, и в Днепре помыться».Общественный деятель Дмитрий Спивак обратил внимание на другой аспект экономии на коммуналке: «Вчера был принят законопроект №7531, который подразумевает, что взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги прекращается во время военного положения. И вроде всё красиво. Депутаты проявили заботу и защиту в отношении граждан. Но закон касается не всех. Законопроект запрещает выбивать долги только в общинах, находящихся в зоне боевых действий или в оккупации. На остальных граждан, страдающих от инфляции и роста цен при повальной безработице и нищенских зарплатах, эта норма не распространяется. А вот что делать людям, которые, к счастью, не живут в оккупации, но остались без работы или с минимальным заработком - до сих пор непонятно".Экономист Алексей Кущ на пальцах объяснил логику чиновников, которые готовят народ к зиме: "Представьте себе условную бабушку, которая сидит дома и не может проверить, сколько у нее дров в сарае. А домой к ней, каждое утро приходит продавец дров: выпьет чайку и давай рассказывать про страшную зиму и еще более страшные истории про цены на дрова. А бабуля только охает да ахает, боится замерзнуть. И идет в шафанер за "деньгами на гроб", чтобы отдать деньги "на дрова". А на следующий день к ней приезжает социальный работник и говорит: "Зачем бабушка вы все деньги на дрова потратили?Во-первых, у вас их полный сарай, во-вторых, дети и внуки с вами не живут, закройте пол хаты и сократите расход дров вполовину. И раз вы можете все деньги на дрова пускать, мы вам финансово помогать больше не будем, ведь выходит мы не вам деньги даем, а продавцу дров...".Примерно такая же ситуация складывается сейчас в части выделения Нафтогазу 264,3 млрд грн государственных средств.Из которых, 76 млрд пойдет на взаимозачеты с предприятиями ТКЕ, 38,2 млрд - на компенсацию разницы в тарифе на тепло и 150 млрд грн - на импорт природного газа.Глава НАК-а сейчас играет роль продавца дров, а Кабмин - роль "бабули", которая не знает ни о наличии "дров в сарае", ни о возможном уровне цены на них. А роль соцработника выполняют наши западные партнеры.В нынешнем году, Украина получила уникальную возможность запустить на рынке газа полноценный рыночный механизм, уйдя от модели "пяти цен": для бытовых потребителей, предприятий ТКЭ, бюджетников, льготных промпотребителей и нельготных коммерсов.Падение внутреннего потребления и запрет на экспорт газа создают условия для балансировки предложения газа с уровнем внутренней платежеспособности потребителей. Смешивая 18 млрд кубов украинского газа с 2 млрд кубов импортного, можно было бы получить ценовой баланс на уровне 15-200 дол за тыс м куб, то есть либо меньше, либо на точке нынешней "дотационной цены" для населения.Но это была бы единая цена для всех, без бумажных бухгалтерских компенсаций в тарифе, которые Нафтогаз рисует себе каждый год на десятки миллиардов гривен.И шантажирует этими узорами государство. Для этого нужно создать электронную площадку торгов, запустить модель газового национального хаба и заставить Нафтогаз продавать весь добытый УГВ газ на открытых торгах. Выиграли бы от этого все, и население, и бизнес, и государство. Тем более, что промпотребление газа упало на 50-60%. Для защиты бытовых потребителей нужно просто установить максимальные прайс-кэпы, например на уровне 8 тыс грн за тысячу кубов.Но все наши "либералы" в Нафтогазе, которые все эти годы рассказывали, что потребитель должен платить рыночную цену, как только появилась возможность запуска рыночной модели - дали заднюю. Что свидетельствует о том, что рыночная цена интересна для них лишь когда она "большая" или привязана к импортному паритету.А когда она маленькая, то лучше играть в госрегулирование цены, рисуя ее от балды и включая туда все возможные затраты, в том числе "капитализацию" недр и капитальные затраты на "бурение". При том, что реальная себестоимость газа находится в диапазоне 2-3 тыс грн (+-), включая даже минимальную рентабельность.А теперь о достаточности газа. Украина находится в лучших условиях по сравнению с ЕС, так как у нас есть своя газодобыча, которая покрывает потребности населения и 80% потребления ТКЭ (а с учетом разрушенных городов - все 100%). Кроме того, примерно 2 млн бытовых потребителей газа выпали из общего баланса вследствие массовой миграции. То есть для покрытия дефицита газа Украине нужно импортировать 2-2,5 млрд, а не 6 млрд кубов, о которых говорит Витренко, требуя у государства 180 млрд грн.При этом, в рамках 40-миллиардного пакета помощи со стороны США, на покрытие бюджетных дефицитов нам дадут не более 8 млрд. дол., то есть если принять версию Нафтогаза, то почти все деньги должны уйти на его счета.Но нынешний дефолт Нафтогаза на 400 млн дол произошел как раз по причине того, что эти деньги НАК брал у частных кредиторов под покупку газа и закачку оного в ПХГ в 2019 году, то есть на пике цены накануне резкого падения в 2020-м... И получил убыток от торговой операции. Зато в 2021-м он почему-то не стал покупать относительно дешевый летний газ и вошел в зиму 2022 года на минимумах запасов. Накануне войны.И докупал на хабах по космическим ценам. И опять получил убыток от торговой операции.Ну а пока, наша "бабушка" боится зимы и продавец дров этим умело пользуется.А социальный работник медленно выпадает в осадок от такой наглости".

https://ukraina.ru/20220728/1036928659.html

https://ukraina.ru/20220727/1036910224.html

https://ukraina.ru/20220727/1036912821.html

https://ukraina.ru/20220726/1036894522.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, украина, зима, отопительный сезон, нафтогаз