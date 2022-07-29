"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту - 29.07.2022 Украина.ру
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"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту - 29.07.2022 Украина.ру
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту
Украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
2022-07-29T06:15
2022-07-29T06:15
украинцы
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новости
русские
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Он рассказал, что украинство как учение – это яд, который вкалывается русскому человеку и пытается заменить его исторические корни на новодел с осознанием своей исключительности.По его мнению, украинцы находятся состоянии транса со снятым критическим мышлением.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
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украинцы, украина, новости, русские

"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту

06:15 29.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что украинство как учение – это яд, который вкалывается русскому человеку и пытается заменить его исторические корни на новодел с осознанием своей исключительности.
Это болезнь, это измененное состояние сознания – как у наркоманов, как у оккультистов с их трансовыми методиками. Фактически украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства.
Артем Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
По его мнению, украинцы находятся состоянии транса со снятым критическим мышлением.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 13:35
Почему в западноукраинской провинции войны боятся сильнее, чем в больших городах
 
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06:45В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
06:30"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
06:15 "Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту
06:00Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков
05:45Эксперт рассказал, как на Украине хотели "примирить" бандеровцев и ветеранов
05:30"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты
05:15Эксперт объяснил, почему невозможен международный суд над киевским режимом
05:00"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
04:45Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
04:30"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
04:15Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"
04:00В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня
20:29Владимир Лепехин о том, при каких условиях Польша введет войска на запад Украины
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