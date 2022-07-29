https://ukraina.ru/20220729/1036971478.html

"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту

"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту - 29.07.2022 Украина.ру

"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту

Украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру

2022-07-29T06:15

2022-07-29T06:15

2022-07-29T06:15

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Он рассказал, что украинство как учение – это яд, который вкалывается русскому человеку и пытается заменить его исторические корни на новодел с осознанием своей исключительности.По его мнению, украинцы находятся состоянии транса со снятым критическим мышлением.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украинцы, украина, новости, русские