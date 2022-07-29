https://ukraina.ru/20220729/1036971478.html
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту - 29.07.2022 Украина.ру
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту
Украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
2022-07-29T06:15
2022-07-29T06:15
2022-07-29T06:15
украинцы
украина
новости
русские
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Он рассказал, что украинство как учение – это яд, который вкалывается русскому человеку и пытается заменить его исторические корни на новодел с осознанием своей исключительности.По его мнению, украинцы находятся состоянии транса со снятым критическим мышлением.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украинцы, украина, новости, русские
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в секту
Украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру