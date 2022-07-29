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"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании - 29.07.2022 Украина.ру
"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
В соответствии с "отрицательным отбором" в состязании за пост премьер-министра Великобритании должна победить Лиз Трасс. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
2022-07-29T06:30
2022-07-29T06:30
2022-07-29T06:30
новости
великобритания
трасс (лиз трасс)
премьер-министр
александр дудчак
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Он высоко оценил соперника Трасс, Риши Сунака.Он добавил, что в том случае, если премьер-министром всё же станет Сунак, то можно будет говорить о том, что "где-то всё-таки здравый смысл в Британии присутствует".Сунак "не отличается такой агрессивной политикой", хотя ему и приходится произносить "необходимые мантры в адрес России", рассказал Дудчак.Впрочем, даже в случае его прихода к власти, у него вряд ли получится отменить санкции и вернуться к нормальному сотрудничеству с Россией, считает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, трасс (лиз трасс), премьер-министр, александр дудчак
"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
В соответствии с "отрицательным отбором" в состязании за пост премьер-министра Великобритании должна победить Лиз Трасс. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
Он высоко оценил соперника Трасс, Риши Сунака.
Он, всё-таки человек умный, в отличие от прямого конкурента, будем называть вещи своими именами. То есть, в соответствии с отрицательным отбором - должна победить Лиз Трасс.
Александр Дудчак
Экономист и политолог
Он добавил, что в том случае, если премьер-министром всё же станет Сунак, то можно будет говорить о том, что "где-то всё-таки здравый смысл в Британии присутствует".
Сунак "не отличается такой агрессивной политикой", хотя ему и приходится произносить "необходимые мантры в адрес России", рассказал Дудчак.
Впрочем, даже в случае его прихода к власти, у него вряд ли получится отменить санкции и вернуться к нормальному сотрудничеству с Россией, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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