"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании - 29.07.2022 Украина.ру
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"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании - 29.07.2022 Украина.ру
"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
В соответствии с "отрицательным отбором" в состязании за пост премьер-министра Великобритании должна победить Лиз Трасс. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
2022-07-29T06:30
2022-07-29T06:30
новости
великобритания
трасс (лиз трасс)
премьер-министр
александр дудчак
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Он высоко оценил соперника Трасс, Риши Сунака.Он добавил, что в том случае, если премьер-министром всё же станет Сунак, то можно будет говорить о том, что "где-то всё-таки здравый смысл в Британии присутствует".Сунак "не отличается такой агрессивной политикой", хотя ему и приходится произносить "необходимые мантры в адрес России", рассказал Дудчак.Впрочем, даже в случае его прихода к власти, у него вряд ли получится отменить санкции и вернуться к нормальному сотрудничеству с Россией, считает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html
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новости, великобритания, трасс (лиз трасс), премьер-министр, александр дудчак

"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании

06:30 29.07.2022
 
Лиз Трасс зимой
Лиз Трасс зимой
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В соответствии с "отрицательным отбором" в состязании за пост премьер-министра Великобритании должна победить Лиз Трасс. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
Он высоко оценил соперника Трасс, Риши Сунака.

Он, всё-таки человек умный, в отличие от прямого конкурента, будем называть вещи своими именами. То есть, в соответствии с отрицательным отбором - должна победить Лиз Трасс.

Александр Дудчак
Экономист и политолог
Он добавил, что в том случае, если премьер-министром всё же станет Сунак, то можно будет говорить о том, что "где-то всё-таки здравый смысл в Британии присутствует".
Сунак "не отличается такой агрессивной политикой", хотя ему и приходится произносить "необходимые мантры в адрес России", рассказал Дудчак.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Впрочем, даже в случае его прихода к власти, у него вряд ли получится отменить санкции и вернуться к нормальному сотрудничеству с Россией, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)премьер-министрАлександр Дудчак
 
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06:45В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
06:30"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании
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05:30"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты
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