https://ukraina.ru/20220729/1036971196.html

"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании

"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании - 29.07.2022 Украина.ру

"Отрицательный отбор": эксперт предположил, кто займёт пост премьера Великобритании

В соответствии с "отрицательным отбором" в состязании за пост премьер-министра Великобритании должна победить Лиз Трасс. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак

2022-07-29T06:30

2022-07-29T06:30

2022-07-29T06:30

новости

великобритания

трасс (лиз трасс)

премьер-министр

александр дудчак

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Он высоко оценил соперника Трасс, Риши Сунака.Он добавил, что в том случае, если премьер-министром всё же станет Сунак, то можно будет говорить о том, что "где-то всё-таки здравый смысл в Британии присутствует".Сунак "не отличается такой агрессивной политикой", хотя ему и приходится произносить "необходимые мантры в адрес России", рассказал Дудчак.Впрочем, даже в случае его прихода к власти, у него вряд ли получится отменить санкции и вернуться к нормальному сотрудничеству с Россией, считает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, трасс (лиз трасс), премьер-министр, александр дудчак